Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

В Москве пройдет премьера музыкального спектакля "Снегурочка"

9:34
Культура

31 марта 2023 года в 18-00 во Дворце творчества детей и молодёжи "Хорошёво" (Москва, улица Маршала Тухачевского 20/1), в рамках XXI Международного театрального форума "Золотой Витязь" состоится премьерный музыкальный спектакль "Снегурочка" Московского Детского профессионального театра "Бемби" под руководством Заслуженной артистки России Н. С. Бондарчук по мотивам одноименной пьесы А. Н.Островского, поставленный к 200-летию со дня рождения выдающегося русского драматурга. И пройдёт в день его рождения по православному календарю. Перед началом спектакля, зрители также смогут посмотреть выставку детских рисунков и фотовыставку посвящённую началу съёмок фильма "Снегурочка".

В Москве пройдет премьера музыкального спектакля "Снегурочка"

Спектакль поставлен при поддержке Грантов Мэра Москвы.

Серия мероприятий к юбилею А. Н. Островского проходит в рамках указа Президента России по развитию духовно-нравственных и семейных ценностей и патриотическому воспитанию детей и молодёжи при поддержке Правительства Москвы и общественного движения Культурный фронт России Уникальность спектакля в его декорациях и видеомонтаже, которые создавали лично юные воспитанники театра "Бемби". В спектакле задействованы как юные артисты, так и профессиональные актёры театра и кино.

На основе поставленного спектакля в Ярославле, Московской и Ярославской областях снимается одноимённый фильм "Снегурочка", также приуроченный к 200-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского драматурга А. Н. Островского.

Впервые будет показан трехминутный тизер из будущего фильма!

На мероприятие приглашены семь участников СВО, пострадавшие мирные жители из мест проведения СВО, многодетные семьи, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, известные артисты, депутаты, деятели культуры и образования:

  • Елена Драпеко,
  • Наталья Варлей,
  • Гедими́нас Таранда́,
  • Денис Майданов,
  • Кирилл Крок,
  • Дмитрий Певцов,
  • Александр Малькевич,
  • Максим Костенко,
  • Роман Бабаян,
  • Наталия Полукарова,
  • Марьяна Наумова,
  • Наталья Карпович,
  • Ольга Ярославская,
  • Екатерина Лахова,
  • Григорий Гуров,
  • Дмитрий Гуляев,
  • Лариса Кортавцева,
  • Александр Молотков,
  • Анатолий Молев,
  • Татьяна Барсукова

и другие.

Ведут торжественный вечер, Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук и руководитель театра "Бемби" Владимир Федоров.

О спектакле

Музыкальный спектакль "Снегурочка" по мотивам одноименной пьесы А. Н.Островского, поставленный Московским Детским профессиональным театром "Бемби" под руководством Заслуженной артистки России Н. С. Бондарчук — одноактная пьеса-сказка в четырёх действиях без антракта, продолжительностью 67 минут. В основе сюжета пьесы "Снегурочка" Островского, написанной в 1873 году, лежит русская народная сказка, почерпнутая Островским из второго тома "Поэтических воззрений славян на природу" (1867) А. Н. Афанасьева.

Снегурочка, дитя Весны и Мороза давно мечтает о вольной жизни: играть с подругами и слушать песни пастуха. Отец и мать отдают девушку в бедную семью Бобылей. Молодые парни восторгаются красой дочери Весны. Но девушка стыдлива и не ласкова. Бобыли сердятся на приемную дочь: не видать им богатого зятя и сытой жизни.

Мизгирь, жених Купавы, приезжает в заречную слободу, чтобы познакомится с подружками невесты. Познакомившись со Снегурочкой, он навсегда забывает про Купаву, теперь его любимая — Снегурочка.

Купава просит праведного суда у царя Берендея, и мудрый правитель наказывает обидчика. Народным судом Мизгирь приговорен на вечное изгнанье.

Царь восторгается красотой Снегурочки. Чтобы поднести жертву Яриле-солнцу, царь отдаст Снегурочку в жены тому, кто разожжет в ней огонь любви до восхода солнца. Только пастух Лель сможет научить любить холодное сердце.

Лель обещает Снегурочке, что он пойдет встречать летнее солнце с ней, но обманывает и выбирает Купаву. Снегурочка плачет, она чувствует ревность, но еще не любовь.

Тогда Снегурочка молит Весну подарить ей неведомое человеческое чувство. Весна исполняет ее желание, теперь Снегурочка полюбит того, кто ей встретится первым.

Снегурочка встречает Мизгиря. Он клянется в любви своей избраннице и готов на ней жениться. Девушка отвечает ему взаимностью. Мизгирь со своей невестой отправляется к мудрому Берендею, получить благословение.

А вот здесь в спектакле интрига…

По версии А. Н. Островского, яркое солнце губительно для Снегурочки, она умирает на руках у своего жениха.

У Московского Детского профессионального театра "Бемби" финал положительный.

Чтобы его увидеть, добро пожаловать на спектакль!

 

Над спектаклем работали

  • Постановка: Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук, Владимир Федоров
  • Композитор: Татьяна Нефедова
  • Педагоги: Анжелика Мишина, Эвелина Ярославцева, Ирина Бодраченко, Дарья Горюнова
  • Видеомонтаж: Владислав Шинкин, Николай Шулятьев, Екатерина Москаль, Иван Голиков
  • Эскизы декораций: Сергей Воробьев
  • Рисунки: Костя Москаль
  • Эскизы костюмов: Наталья Ершова
  • Дизайн: Вероника Петрухина
  • Художник по костюмам: Елена Рубилова
  • Оригинальные аранжировки: Геннадий Медведев
  • Монтаж звука: Лев Чернухин
  • Реквизит: Владимир Корецкий, Александр Полищук
  • Грим: Галина Сухоцкая, Олеся Новикова, Степушова Ольга, Елена Чубарова
  • Костюмер: Анна Мельниченко

Действующие лица и исполнители

  • СНЕГУРОЧКА: Ульяна Новикова, Полина Смирнова, Ника Марфутина
  • ВЕСНА: Соня Залесская, Татьяна Нефедова
  • МОРОЗ: Сергей Давыдов
  • ЛЕШИЙ: Костя Москаль, Руслан Сайфулин, Егор Петров БОБЫЛЬ: Лев Чернухин, Игорь Днестрянский
  • БОБЫЛИХА: Эвелина Ярославцева, Наталья Бондарчук ЛЕЛЬ: Ярослав Гирев, Ваня Кунафин, Костя Москаль
  • КУПАВА: Катя Москаль, Лиза Фёдорова, Ева Эрнепесова
  • РАДУШКА: Лиза Фёдорова, Ева Эрнепесова, Соня Залесская
  • МАЛУША: Алиса Смирнова, Катя Москаль, Кристина Лапина
  • БРУСИЛО: Костя Москаль, Егор Петров. Ярослав Гирев
  • КУРИЛКА: Ваня Кунафин, Ваня Санкин, Ярослав Гирев, Макар Дорохов
  • МИЗГИРЬ: Ваня Голиков, Ваня Кунафин
  • БЕРМЯТА: Игорь Днестрянский, Лев Чернухин, Руслан Сайфулин
  • ЦАРЬ: Сергей Давыдо
  • ЦАРИЦА: Алена Новикова, Соня Залесская
  • ОТРОК: Тимофей Мельниченко
  • ПРИСПЕШНИКИ: Арина Еременко, Аня Колесникова
  • ГУСЛЯРЫ: Даша Дулгер, Милана Чубарова, Ярослава Жандарова
  • МАСЛЕНИЦА: Ника Марфутина, Костя Козлов, Ульяна Новикова
  • ПТИЦЫ: Алена Прохорова, Ярослава Жандарова, Аня Колесникова, Соня Яковлева, Даша Захарьина, Серафима Карташова, Полина Колотушкина, Настя Рагозина. Арина Еременко, Маша Алекминская, Милана Тихомирова, Даша Самарова, Соня Радивилина, Лида Квиташова. Арина Чиж Даша Дулгер, Даша Капитонова, Ксюша Салтыкова
  • ЗВЕРИ: Миша Сорокин. Аня Полищук, Соня Горячева, Ева Гончарова, Полина Алексеева, Милана Тихомирова, Николь Курбанова, Фодя Кутин, Даша Смирнова, Эмилия Кутина, Соня Мативасян, Настя Новожилова, Марго Габараева, Маша Гусева. Амина Ханбабаева, Ксюша Салтыкова
  • НАРОД: Степа Окороков, Серафима Карташова. Варя Штефанова, Даша Захарьина, Соня Мельникова. Маша Тимофеева, Максим Решетников. Аня Колесникова, Арина Чиж, Коля Козлов, Ева Эрнепесова, Марк Лельевр, Даша Захарьина, Соня Яковлева, Эстер Гандман, Саша Корязин, Кристина Лапина. Фодя Кутин, Эмилия Кутина, Артем Мазепа, Ваня Санкин, Арина Еременко, Маша Алекминская. Даша Самарова, Ярослава Жандарова, Лиза Фёдорова, Катя Москаль, Алиса Смирнова, Полина Смирнова. Ульяна Новикова. Даша Капитонова, Егор Петров, Соня Радивилина, Ярослав Гирев, Вера Чистякова, Даша Пархамович, Коля Шулятьев, Лида Квиташова, Рома Саломон, Настя Рагозина, Артем Капров, Саша Пахарев, Алена Прохорова, Алена Сысоева, Настя Новожилова, Соня Мативасян, Даша Шилина
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы москва
Новости
Певица Ирина Ортман рассказала, как Юлия Началова поддержала её на "Фабрике звёзд-3"
Юрист Семеновский: власти могут обменять журналиста WSJ Гершковича на задержанного в США россиянина
Марков о производстве БПЛА на хлебокомбинате в Тамбове: правительство не очень справляется с оснащением армии
Снайпер ВСУ в Бахмуте открыто показал своё лицо
Эксперт Дудчак заявил, что Украина вмешалась в чужой бизнес требованием прибыли энергетических компаний
19fortyive: российский ударный дрон С-70Б "Охотник" в США назвали "реальной угрозой"
Песков о задержании журналиста Wall Street Journal: это не подозрение — его взяли с поличным
Состоялся анонс MotoGP23
MWM: до конца 2023 года Россия произведёт 1500 танков Т-90М для нужд ВС РФ в зоне СВО на Украине
Raiffeisen Bank намерен продать российскую "дочку", либо вывести её из группы
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Последние материалы
Песков о задержании журналиста Wall Street Journal: это не подозрение — его взяли с поличным
Состоялся анонс MotoGP23
MWM: до конца 2023 года Россия произведёт 1500 танков Т-90М для нужд ВС РФ в зоне СВО на Украине
Raiffeisen Bank намерен продать российскую "дочку", либо вывести её из группы
Red Dead Redemption перестала работать у пользователей Windows 11
Опубликованы кадры с большим скоплением техники НАТО в преддверии наступления ВСУ
В Москве пройдет премьера музыкального спектакля "Снегурочка"
Foreign Affairs: Си Цзиньпин сказал, что готовит Китай к масштабной войне
Пушилин заявил о продвижении ситуации по Артёмовску: скоро будет окружён
Москва выдвинула Западу ультиматум по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников