В Москве пройдет премьера музыкального спектакля "Снегурочка"

9:34 Your browser does not support the audio element. Культура

31 марта 2023 года в 18-00 во Дворце творчества детей и молодёжи "Хорошёво" (Москва, улица Маршала Тухачевского 20/1), в рамках XXI Международного театрального форума "Золотой Витязь" состоится премьерный музыкальный спектакль "Снегурочка" Московского Детского профессионального театра "Бемби" под руководством Заслуженной артистки России Н. С. Бондарчук по мотивам одноименной пьесы А. Н.Островского, поставленный к 200-летию со дня рождения выдающегося русского драматурга. И пройдёт в день его рождения по православному календарю. Перед началом спектакля, зрители также смогут посмотреть выставку детских рисунков и фотовыставку посвящённую началу съёмок фильма "Снегурочка".

Спектакль поставлен при поддержке Грантов Мэра Москвы.

Серия мероприятий к юбилею А. Н. Островского проходит в рамках указа Президента России по развитию духовно-нравственных и семейных ценностей и патриотическому воспитанию детей и молодёжи при поддержке Правительства Москвы и общественного движения Культурный фронт России Уникальность спектакля в его декорациях и видеомонтаже, которые создавали лично юные воспитанники театра "Бемби". В спектакле задействованы как юные артисты, так и профессиональные актёры театра и кино.

На основе поставленного спектакля в Ярославле, Московской и Ярославской областях снимается одноимённый фильм "Снегурочка", также приуроченный к 200-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского драматурга А. Н. Островского.

Впервые будет показан трехминутный тизер из будущего фильма!

На мероприятие приглашены семь участников СВО, пострадавшие мирные жители из мест проведения СВО, многодетные семьи, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, известные артисты, депутаты, деятели культуры и образования:

Елена Драпеко,

Наталья Варлей,

Гедими́нас Таранда́,

Денис Майданов,

Кирилл Крок,

Дмитрий Певцов,

Александр Малькевич,

Максим Костенко,

Роман Бабаян,

Наталия Полукарова,

Марьяна Наумова,

Наталья Карпович,

Ольга Ярославская,

Екатерина Лахова,

Григорий Гуров,

Дмитрий Гуляев,

Лариса Кортавцева,

Александр Молотков,

Анатолий Молев,

Татьяна Барсукова

и другие.

Ведут торжественный вечер, Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук и руководитель театра "Бемби" Владимир Федоров.

О спектакле

Музыкальный спектакль "Снегурочка" по мотивам одноименной пьесы А. Н.Островского, поставленный Московским Детским профессиональным театром "Бемби" под руководством Заслуженной артистки России Н. С. Бондарчук — одноактная пьеса-сказка в четырёх действиях без антракта, продолжительностью 67 минут. В основе сюжета пьесы "Снегурочка" Островского, написанной в 1873 году, лежит русская народная сказка, почерпнутая Островским из второго тома "Поэтических воззрений славян на природу" (1867) А. Н. Афанасьева.

Снегурочка, дитя Весны и Мороза давно мечтает о вольной жизни: играть с подругами и слушать песни пастуха. Отец и мать отдают девушку в бедную семью Бобылей. Молодые парни восторгаются красой дочери Весны. Но девушка стыдлива и не ласкова. Бобыли сердятся на приемную дочь: не видать им богатого зятя и сытой жизни.

Мизгирь, жених Купавы, приезжает в заречную слободу, чтобы познакомится с подружками невесты. Познакомившись со Снегурочкой, он навсегда забывает про Купаву, теперь его любимая — Снегурочка.

Купава просит праведного суда у царя Берендея, и мудрый правитель наказывает обидчика. Народным судом Мизгирь приговорен на вечное изгнанье.

Царь восторгается красотой Снегурочки. Чтобы поднести жертву Яриле-солнцу, царь отдаст Снегурочку в жены тому, кто разожжет в ней огонь любви до восхода солнца. Только пастух Лель сможет научить любить холодное сердце.

Лель обещает Снегурочке, что он пойдет встречать летнее солнце с ней, но обманывает и выбирает Купаву. Снегурочка плачет, она чувствует ревность, но еще не любовь.

Тогда Снегурочка молит Весну подарить ей неведомое человеческое чувство. Весна исполняет ее желание, теперь Снегурочка полюбит того, кто ей встретится первым.

Снегурочка встречает Мизгиря. Он клянется в любви своей избраннице и готов на ней жениться. Девушка отвечает ему взаимностью. Мизгирь со своей невестой отправляется к мудрому Берендею, получить благословение.

А вот здесь в спектакле интрига…

По версии А. Н. Островского, яркое солнце губительно для Снегурочки, она умирает на руках у своего жениха.

У Московского Детского профессионального театра "Бемби" финал положительный.

Чтобы его увидеть, добро пожаловать на спектакль!

Над спектаклем работали

Постановка: Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук, Владимир Федоров

Композитор: Татьяна Нефедова

Педагоги: Анжелика Мишина, Эвелина Ярославцева, Ирина Бодраченко, Дарья Горюнова

Видеомонтаж: Владислав Шинкин, Николай Шулятьев, Екатерина Москаль, Иван Голиков

Эскизы декораций: Сергей Воробьев

Рисунки: Костя Москаль

Эскизы костюмов: Наталья Ершова

Дизайн: Вероника Петрухина

Художник по костюмам: Елена Рубилова

Оригинальные аранжировки: Геннадий Медведев

Монтаж звука: Лев Чернухин

Реквизит: Владимир Корецкий, Александр Полищук

Грим: Галина Сухоцкая, Олеся Новикова, Степушова Ольга, Елена Чубарова

Костюмер: Анна Мельниченко

Действующие лица и исполнители