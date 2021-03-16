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Автор Сергей Каргашин

Александр Михайлов: "Бросил бы клич: русские люди, возвращайтесь"!

Культура

Мы прекрасно знаем картину "Любовь и голуби", один из самых светлых фильмов о нашей Родине. Поэтому вдвойне приятно видеть в гостях у "Правды.Ру" замечательного актера из этой картины. Гостем нашей творческой гостиной стал известный актер кино и театра, режиссер, педагог, народный артист России Александр Михайлов.

Сергей Каргашин: Несколько дней назад мы поздравляли наших женщин с 8 марта, и традиционно на одном из центральных каналов был фильм "Любовь и голуби". Если вернуться и вспомнить — что вас задело на съемках, чем вы можете сейчас поделиться?

— Один из немногих фильмов, где была удивительная атмосфера. Володя Меньшов — уникальное явление в нашем кино. Режиссер блистательный, тонко чувствующий юмор и природу нашей России. И материал был очень интересный Володи Гуркина. Премьера пьесы, которую он написал о своих сельчанах, была в Омске. Потом его пригласили в "Современник" к Галине Волчек.

И пришел Володя Меньшов на этот спектакль. И он мне рассказывает: "Я знал Нину Дорошину как актрису, но не знал, что она так мощно будет играть. И ничего не могу с собой поделать: то я слезами обливаюсь, то я опять хохочу в полный рост на все 33 зуба и ничего сделать не могу от радости". И вот тогда он понял, что должен снимать эту картину.

До сих пор не знаю, почему с третьего раза он меня утвердил. Нина Дорошина очень переживала, что она на 10 лет старше меня, потом мне сделали грим, и мы вдвоем смотрелись прекрасно. Людмила Гурченко пришла к Меньшову и сказала: "Какие бы басни про меня ни рассказывали, что у меня характер и прочее, я перед тобой чистый лист бумаги, я тебя люблю, и делай все, что хочешь".

Что-то было необыкновенное! Атмосфера была просто удивительная, с утра до вечера хулиганили. Фантазировали, смеялись, Володя от смеха падал на землю. Доверие было полное, без жерновов, без фото. Картина действительно стала народной.

— Я думаю, что следующие поколения ее будут смотреть с таким же удовольствием, как мы.

— И дети смотрят, и взрослые. Тот юмор, который там заложен, кого-то раздражает, а кто-то принимает сразу. Американцы точно не поймут.

— Но сейчас, увы, на экране очень много зарубежных фильмов. И вообще кино стало чужое, даже то, что снимают наши режиссеры. Почему оно так оторвано от реальной жизни?

— Как сказал мой батюшка, время сегодня безобразное, без образа. Мы должны быть толерантны к определенной категории людей, совесть — анахронизм. Спокойно смотреть на однополые браки. Особенно это культивируется на Западе, у нас пока не приживается.

Смотрел передачу, и там девчонки-феминистки. Им парень говорит: "Что вы от жиру беситесь? Оно и так равноправие существует. Вы просто в основе разрушаете семью, что традиционно было в России и должно быть. Вы все равно гирю не поднимете со штангой. А мужик поднимет. А вы же не будете корячиться".

Как мне сказал батюшка: чем больше будет этого безобразия, тем лучше. Господь не дал дьяволу двух вещей: чувство меры и чувство стыда. И целые империи от этого разрушались. И все равно добро побеждало.

— У вас было два деда: красноармеец и белогвардеец. Как вы это в себе соединили?

— Мне очень дорога моя родина. Меняются гимны, знамена, социальный строй, но родина остается одна. И за нее полегли и тот дед, и другой. Причем корневая основа оказалась сильнее, чем служение той или иной гвардии. Когда приходили белые, белогвардеец спасал красного, и наоборот.

Поэтому мне не все равно, что произошло. Как сказал Троцкий: "Пусть 90% русских погибнет, чтобы разжечь пламя мировой революции". Сколько было уничтожено интеллигенции, аристократии, дворянства, где честь и достоинство были основой этих русских людей.

Алехин, чемпион мира, лишен был родины. И он сказал гениально в свое время: "Человек без родины всегда одинок". Я никогда не забуду, когда наш верховный вручил парижанке нашего дворянского рода паспорт. И какими она дрожащими руками держала этот паспорт: "Я вернулась. Моя Россия здесь у меня в руках. Я гражданка моей родины".

Был бы я президентом, бросил бы клич: русские люди, возвращайтесь! Под строгим указом: не препятствовать, не хамить. Вернулись в свое время старообрядцы в общих вагонах. А местные стали издеваться, сказали, что вы чужеземцы. Дома сжигали. В итоге они похоронили стариков, которые мечтали умереть в России, и снова вернулись за рубеж.

— Когда Крым вернулся в Россию, вы это поддержали.

— Конечно.

— Были в Донецкой Республике, в Луганске. Вас включили в черный список, вы невъездной на Украину. Что для вас эти люди, почему туда потянуло?

— Это мои люди, говорящие на моем языке. Я видел, как в свое время унижали наших матросов, они чуть ли не гнилую картошку ели. Юлия Тимошенко верещала с пеной у рта: "Потопить последнего русского матроса в водах Черного моря". И сейчас опять готовят кровавую бойню. Получат Дебальцево второе. Но — нельзя этого делать.

Самое страшное, что выросло огромное количество молодых ребят, которые воспитаны на этой русофобии. Это все из-за этих карликов-политиков. Колоссальная боль.

— Самое страшное, что и внутри России находятся люди, которые против своей страны воюют. Идет невидимая война.

— Да.

— У вас есть замечательное стихотворение: "Не будите русского медведя". Можно его будет услышать?

Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.

Пусть он мирно спит в своей берлоге.

Вы уже не раз его пинали,

Унижали, посыпали пылью,

На берёзе русской распинали,

Жгли огнём и в омуте топили.

 

И когда уверенность в победе

Доводила вас до сладкой дрожи,

Рык утробный русского медведя

Раздавался вдруг у вас в прихожей.

 

Что ж вам, братцы, дома не сидится?

Так и тянет, прилетев на запах,

Щедрую российскую землицу

Взять и отобрать у косолапых!

 

Сколько лет мыслишкою лукавой

Ваши переполнены газеты,

Мол, "какое мы имеем право

На одну шестую часть планеты!?"

 

Мы сюда пришли по божьей воле,

Честь свою ничем не замарали.

И не вам судить о нашей доле!

Мы своё богатство не украли.

 

Ваше кредо — разделяй и властвуй,

Ваша правда — это правда Силы.

Вы привыкли восседать над паствой,

Неугодных одарив могилой.

 

А вот русский в каждом видит брата,

Не приемля скаредность и лживость.

Для него всего важнее — Правда,

А всего дороже — Справедливость.

 

Потому со дна любого пекла,

Где никто другой не сможет выжить,

Русский вдруг поднимется из пепла,

Из трясины и дорожной жижи.

 

Выветрит угар кровавой битвы,

В чистом роднике омоет очи,

Пред иконою прочтёт молитвы…

И придёт к вам в дом однажды ночью.

 

И пока вы свет не погасили,

Спросит он, былое подытожив:

— Ты зачем пришёл ко мне в Россию?

Или я тебе чего-то должен?

 

Вы поймёте, что пришла расплата.

Но платить, как оказалось, нечем.

Русский бы простил, наверно, брата.

Только ж вы не брат ему, а нечисть.

 

И душонку, сжавшуюся в плоти,

Теребя под хмурым взглядом гостя,

Вы тысячекратно проклянёте

Глупую идею "Дранг нах Остен".

 

Жаждущие новых территорий

Для бейсбола, регби или гольфа,

Почитайте парочку историй

Про Наполеона и Адольфа.

 

Поумерьте пыл парадной меди!

Отвечать за глупости — придётся!

Не будите русского медведя.

Может быть, тогда и обойдётся.

 

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы любовь и голуби владимир меньшов александр михайлов
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