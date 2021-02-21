Владимир Потапов: "Военные фильмы надо вводить в школьную программу"

В России есть одна знаковая дата, которую мы не имеем права предать забвению. Это освобождение Ленинграда от блокады, которая длилась 872 дня. За время блокады Ленинграда погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны.

В директиве ставки верховного главнокомандующего вермахта Адольфа Гитлера "Будущее города Петербурга" от 22 сентября 1941 года указывалось: "…Фюрер принял решение стереть Петербург с лица земли. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения…". Уничтожение города путем блокады было изначально запланировано нацистами. Поэтому когда сегодня некоторые политики говорят о том, что героическая оборона города не стоила тысячи жизней ленинградцев и многих жертв можно было избежать, они либо плохо осведомлены, либо сознательно искажают исторические факты.

Чтобы сохранить историческую правду о войне, отечественные кинематографисты снимают талантливые фильмы. К огромному счастью, эти фильмы пользуются у зрителей популярностью и любовью. Режиссер Владимир Потапов рассказывает о своей новой ленте "Крик тишины". Эта картина о блокадных днях.

— Владимир, тема блокады — это был какой-то военный заказ или ваш собственный порыв души?

— Картину по этому сценарию должен был снимать питерский режиссер, но он ушел с проекта, так его и не начав. Поэтому продюсер Александр Георгиевич Литвинов, с которым мы до этого уже сняли четыре фильма, пригласил меня для его осуществления. Я с удовольствием включился в работу, потому что тема патриотизма для меня очень важна. На патриотические сюжеты до этого у меня были сняты фильмы "Ноль-седьмой меняет курс", "Шепот оранжевых облаков" и "Застывший ангел". "Крик тишины" — четвертая работа. Мне пришлось немного изменить сценарий, сократив события до одного года, и уменьшить возраст главной героини, сделать ее младше. В фильме ей одиннадцать лет.

— А что вы хотели от себя лично сказать зрителям этим фильмом? Каких реакций ждете после просмотра?

— Реакции очень душевные. Именно такие, какие я себе и представлял. Не думал, что у нас столько хороших, вдумчивых и умных зрителей. В интернете девяносто девять процентов восторженных откликов, и рейтинг фильма без рекламы самый высокий за всю историю кино. А сказать я хотел самое главное: что именно любовь и вера в правду и доброту, чистота и искренность человека могут преодолеть любые преграды, лишения и голод.

— Как считаете, если эту картину показать в школе как художественное учебное пособие по истории Великой Отечественной войны, для школьников это станет каким-то открытием? И вообще, как вы относитесь к тому, что многие кинематографисты предлагают сегодня демонстрировать в школах военно-патриотические фильмы и водить детей на них, как водили нас в советское время?

— Я бы ввел показ военных фильмов в программу и показывал только самые лучшие ленты. Давно уверен, что не спрос рождает предложения, а совсем наоборот. И если показывать постоянно один примитив, то и дети станут примитивными, а я против этого был и останусь с этим мнением до конца. Я показывал "Крик тишины" около тридцати раз, и детям, и подросткам, и студентам в институтах. Люди плачут, обнимаются после сеанса, расспрашивают детали и искренне счастливы от просмотра нашей картины.

— В фильме показаны самые разные реакции людей и не всегда благородные, например, требование от ребенка хлеба за теплую печку. Не боитесь, что зрители негативно воспримут героический образ ленинградцев?

— Когда честно рассказываешь историю, то и люди воспринимают этот язык, искренне понимая и веря тебе. Я ничего не боюсь, так как фильм уже посмотрели миллионы и тысячи отозвались и высказались. Таких реакций, о которых вы сейчас говорите, одна на тысячу, и то не у совсем нормальных людей. Этот сценарий написан по книге блокадницы Тамары Цимберг. И люди во все времена были разные, как и их поступки. Во всяком случае все блокадницы, присутствовавшие на просмотре, говорили, что фильм очень достоверный и правдивый, в отличие от остальных фильмов про блокаду, в которых выдуманный негатив плещет через край. Этот вопрос скорее к их создателям, а не ко мне.

— Некоторые либеральные политики утверждали, что можно было сдать город немцам и сохранить тысячи жизней, не обрекая людей на голодную смерть. Как вы сами считаете?

— Бред. Я ненавижу либералов. Это в основном лживые люди.

— Если вдруг настанут такие времена — голод, блокада, смогут ли современные люди выдержать такие испытания? Хватит ли у них мужества?

— Такие времена не настанут. Но уверен, что людей, готовых совершать такие подвиги, осталось в нашем обществе единицы. Даже я когда-то хотел попасть служить в Афганистан, теперь не хочу. Это очень серьезный вопрос, и он касается идеологии государства, которой сегодня нет, точнее сказать, которую я не принимаю. Но я не люблю говорить на столь противоречивую теперь по разным причинам тему. За деньги контрактники еще едут воевать и терпеть лишения. А за Родину сами видите…

— Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу празднования парада Победы. Некоторые отмечают, что в последние годы это событие превращено в какой-то красочный карнавал. А что бы вы предложили? И в достаточной степени наши современники сегодня говорят о блокадных днях?

— А вы послушайте Михаила Задорнова. Он про всех таких типов очень точно всегда говорил. Когда-то я был комсомольцем и спустя много лет могу сказать, что именно те, кто ничего не делал в комсомоле, его же теперь и хают. И Победу недооценивают, так как не ценят ни своих корней, ни своих дедов и прадедов. Занижение роли их подвига — это идеология отдельных нелюдей капиталистического строя и попытка декоммунизации. Она происходит повсеместно и целенаправленно и создается лишь с целью разобщения общества для сохранения своих интересов, лжи, коррупции и ограничения свободы.

— А есть у вас желание снять еще картину на военный сюжет? Как думаете, остались ли еще нетронутые темы Великой Отечественной или практически уже все сказано?

— Сказано не все, далеко не все. Многое теперь уже и не скажут… А фильмы про войну снимать нужно и хочется. Только нельзя подпускать к этой теме либерастов и хитрых злых людей.

— Какие наиболее значимые картины на военные темы вы хотели бы отметить?



— "Освобождение". "Они сражались за Родину", "Горячий снег", "Баллада о солдате", "А зори здесь тихие", "Отец солдата", "Щит и меч". Наверняка что-то забыл, извините. Очень хороши практически все патриотические фильмы о войне последних лет, за редким исключением.

— У вас в фильме главную роль исполнила совершенно юная девочка. Где нашли такую потрясающе талантливую исполнительницу?

— Алина Саргина нашлась совершенно случайно в Питере. Это просто чудо, что она пришла со своим младшим братом на кастинг, где я ее заметил и после проб утвердил. Она никогда не играла в кино. Такие "находки" иногда случаются, если режиссер точно знает кого искать.

— А как работалось с Владимиром Меньшовым, почему именно его вы взяли на эту роль?

— Владимир Валентинович не только очень талантливый режиссер, но и совершенно искренний и честный человек. А возможно, именно поэтому и талантливый, что честь, достоинство и правда для него не пустой звук. С удовольствием поработал с ним второй раз. В "Ноль-седьмой меняет курс" он сыграл у меня когда-то роль президента. Работается с умными людьми всегда спокойно.

— Очень понравилась работа художника-постановщика в создании атмосферы блокадного города. Какие задачи вы ставили перед ним?

— Филипп Скабичевский коренной питерец, прекрасный, недооцененный на момент съемок кино художник. Задача всегда была одна, чтобы не были "видны" декорации. И он прекрасно справился с этой задачей со своей командой. Филипп, имея среди родственников блокадников, очень вдумчиво предлагал самые лучшие натурные места, так как с созданием той эпохи в этом красивейшем городе сейчас большие трудности. А также мой художник был прекрасным, умным и бодрым человеком, именно в этом кроется любой профессионализм.

— Хочется пожелать вам триумфального шествия по отечественным и зарубежным кинофестивалям, чтобы как можно больше зрителей увидели "Крик тишины". Самый важный приз, который для вас наиболее дорог.

— Спасибо за пожелание. Недавно мы получили по результатам просмотров Гран-при кинопремии "На благо мира". А также Гран-при питерского кинофестиваля "Виват, Россия". Конечно, хотелось бы, чтобы фильм увидели не только старшее поколение, но и как можно больше молодежи. Всегда приятно услышать мнение не только коллег, но и зрителей самых разных возрастов. И узнать, что в нашей стране еще много честных и умных людей.