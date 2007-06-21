Красивые ноги: 5 шагов к совершенству

Когда, если не летом, носить короткие платья и изящную открытую обувь. Но наши ножки, гуляя «на свободе», выглядят зачастую хуже, чем зимой. Ступни отекают, пятки грубеют, появляются мозоли, а из-за постоянной борьбы с ненужными волосками кожа ног раздражена и смотрится неприглядно. Но есть простые способы ухода, благодаря которым ваши ноги будут безупречны в летних босоножках.

1. Сияющий загар

Загорелые ноги кажутся стройнее. Но, как правило, кожа рук и декольте быстро приобретает летний вид, а вот ноги, скрытые от солнца колготками или джинсами, остаются бледными. Хотите одеть юбку? Воспользуйтесь автозагаром – кремом, муссомом, лосьоном или лучше всего спреем. О секретах их правильного использования читайте здесь . При нанесении автобронзанта на ноги есть лишь один нюанс – с особой аккуратностью наносите средство на лодыжки и поверхность ступни, чтобы не проявились «грязные пятна» и эффект «носков».

2. Без единого волоска

Аккуратная, гладкая кода ног на фоне летящей летней юбки выглядит особенно привлекательно. Сегодня существует немало эффективных способов удаления волос.

Влажное бритье – это самая недорогая процедура, но ее приходится повторять каждые 2-3 дня. Чтобы бритье не вредило коже, под лезвием на станке обязательно должна быть полоска из увлажняющего средства – именно она помогает избежать «красных точек» которые портят вид ног. Увлажнить кожу перед бритьем необходимо, иначе покраснения и раздражения вам обеспечены. Хранить бритву нужно в идеально чистом и сухом месте, иначе есть риск с порезами занести грязь под кожу и вызвать опухоль. Важно также вовремя менять лезвия: загрязнившееся или недостаточно острое лезвие не сбривает волоски, а только тиранит кожу.

Нагретый воск обеспечивает, пожалуй, самое тщательное удаление волос на ногах. Воск нагревают чуть выше температуры тела и при помощи специального «шпателя» наносят тонким слоем на участок кожи по направлению роста волос. Затем накладывают полоску ткани и резким движением срывают ее, но уже против роста волос. Ощущения, прямо скажем, не для неженок. Но разок потерпев, вы три недели щеголяете ногами без единого волоска. Но имейте в виду, что после процедуры кожа заметно краснеет, поэтому за полчаса до светского выхода делать ее не стоит.

Процедура эпиляции также не самая приятная, однако кожа на ногах около четырех недель остается абсолютно гладкой. Снова нюанс: после эпиляции кожа выглядит раздраженной, но «успокаивается» минут через 3.

Главный недостаток кремов для депиляции – это их весьма специфический запах. Он сопровождает вас даже после того, как вы смысли средство. Кроме того, если вы нанесли крем на воспаленную кожу, ссадин или царапину, будет сильно жечь. Зато если вы все сделали правильно, то сможете выйти в свет, сразу после депиляции.

Сущность лазерной эпиляции заключается в воздействии лазера на репродуктивную систему волос – волосяные луковицы (фолликулы), являющиеся источником роста волос. Такой способ подходит для темных и жестких волос.

3. Нежная кожа

Проблема в том, что кожа голеней имеет меньше естественной сальной смазки, чем на других участках тела, и поэтому часто выглядит сухой. А уж после иссушающего действия солнца и процедур по удалению волос шелушения просто не избежать! Поэтому втирание в кожу ног питательного лосьона должно стать вашей привычкой. Эффект усилят препараты с перламутровым блеском или золотыми искорками – это будет уже просто произведение искусства!

Для лета особенно хороши увлажняющие гели с охлаждающим эффектом для ступней и голеней. Втирая гель массирующими движениями от щиколоток к коленям, вы хорошо освежите кожу, и она будет выглядеть прекрасно.

Кожа на ногах также приобретает некрасивый сероватый оттенок из мелких чешуек ороговевшей кожи. При пилинге они мягко удаляются. Регулярное применение скрабов делает кожу мягкой, упругой и нежной.

Шипучие шарики с лавандой растворяясь в воде, выпускают тысячи фиолетовых пузырьков. Одного шарика достаточно, чтобы снять усталость в конце дня и побаловать кожу ног. А чтобы кожа стала бархатной можно добавить в тазик с водой немного молока, опустить в него ноги на 10 минут, а затем растереть стопы лимоном.

4. Никаких натоптышей!

Красивые ноги: 5 шагов к совершенству

Проблемные зоны– это большой палец, пятка и подушечка под пальцами. Здесь образуются натоптыши и мозоли из загрубевшей кожи. Избавиться от них полностью невозможно – ведь мы постоянно давим на ступни своим весом. Мозоли нельзя срезать, а лучше удалять аппаратным методом в салоне. Еще не застарелые натоптыши попробуйте удалить пемзой, предварительно приняв ножную ванну. Теплая вода размягчит кожу, и избавиться от грубых чешуек не составит труда.

Отдельная проблема – волдыри от натирающей обуви. Раз в неделю обильно наносите на ступни средство против пота и надевайте хлопчатобумажные носки. Жжение и боль от уже появившегося волдыря можно снять кусочком ваты, пропитанным холодным молоком.

5. Без педикюра никуда

Педикюр мгновенно преображает ноги. Нанесите на стопы отшелушивающий крем и опустите их в ванночку с теплой водой и мягкой пенкой. Пока ноги отмокают, разотрите их щеточкой. Отвердевшую кожу соскоблите пилкой из прессованной гранитной крошки. Подстригите ногти по прямой линии маникюрными ножничками. Уголки слегка закруглите пилкой, но не переусердствуйте, чтобы не допустить врастания ногтей. Кутикулу раз в неделю нужно массировать со специальным маслом для ногтей и отодвигать палочкой из апельсинового дерева.

И еще несколько советов:

▪ Придя домой, не бегите сразу же на кухню готовить ужин. Полежите, подняв ноги вверх, минут пятнадцать. Это обеспечит отток крови и предупредит варикозное расширение вен.

▪ Если ноготь потемнел, стал толще и начал крошиться – это, скорее всего, грибковая инфекция. Для ее лечения сейчас есть множество средств. Но если мазь не помогает в течение 4-х недель – не откладывайте визит к врачу!

▪ Цвет лака на ногтях ног не обязательно должен совпадать с маникюром – мало того, слишком явное повторение объявлено сегодня дурным тоном. Главное – общая гармония цветов и взаимодействие их с цветом одежды и обуви.

▪ Женщина на высоких каблуках фактически тренируется в экстремальных условиях: нагрузка на ступню и щиколотку превышает вес тела в три раза, приравниваясь к весу штанги. Не лучше ли бегать по служебным этажам в ортопедически «правильной» обуви – на устойчивом каблуке, с опорой на всю подошву. Зато, сохранив хорошее «самочувствие» ног до конца дня, вы можете водрузиться на такие высокие «шпильки», на каких только устоите, и отправиться в заведомо победоносный вечерний поход за приключениями и мужскими сердцами.

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