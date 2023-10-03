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Арина Горшенина

Мимика и действия: взаимное подражание формирует личность у ребёнка

3:59
Моя семья

Люди постоянно извлекают уроки из окружающей среды, даже не осознавая этого факта. Социальное обучение позволяет избегать долгих испытаний и ошибок, ибо нет необходимости изобретать велосипед снова и снова.  Однако, откуда происходит эта способность, которая лежит в основе культурного обучения и, таким образом, в эволюционном успехе человечества?

Мимика и действия: взаимное подражание формирует личность у ребёнка
Фото: REX/Shutterstock

Исследование, проведенное профессором Маркусом Паулюсом, заведующим кафедрой психологии развития и психологии образования в LMU, указывает на то, что корни этих способностей уходят в раннее детство.

"Дети развивают способность к подражанию, потому что их родители сами подражают им", — пояснил Маркус.

Дети оказываются невероятными подражателями, и это в значительной мере благодаря воздействию их родителей.

В ходе этого исследования учёные изучили взаимодействие между матерью и ребенком в течение нескольких месяцев. Первое посещение лаборатории состоялось, когда младенцам было всего 6 месяцев, и последнее — в возрасте 18 месяцев. Во время различных игровых ситуаций исследовались взаимодействия и подражания, происходящие между матерью и ребенком.

Это продолжительное исследование демонстрирует, что чем более чувствительно матери реагировали во взаимодействии с 6-месячными младенцами, и чем чаще они подражали своим детям, тем более развита была способность детей подражать другим к моменту достижения ими возраста 18 месяцев.

Взаимное подражание между родителями и детьми оказывается ключевым элементом общения. Родители отвечают на сигналы, исходящие от детей, отражая их и усиливая. В результате развивается взаимная имитация в действиях и жестах.

"Эти взаимодействия устанавливают связи между тем, что чувствует и делает ребенок с одной стороны, и тем, что он видит с другой. Создаются ассоциации, и опыт восприятия ребенка связывается с его собственной физической активностью", — поясняет Маркус Паулюс, объясняя нейрокогнитивные процессы.

Дети осваивают различные навыки путем подражания, включая использование предметов, культурные жесты, такие как махание рукой и овладение языком.

"Дети — настоящие мастера подражания. Имитация служит отправной точкой для их дальнейшего развития. Имитация — это начало культурного процесса, который приводит к становлению личности", — отмечает Маркус Паулюс.

Долгое время в психологии преобладало мнение, что способность к подражанию является врождённой. Однако исследование LMU доказывает, что эта способность действительно приобретается. Культурное обучение строится на основе механизма подражания.

Способность детей к подражанию и, следовательно, культурное обучение, оказываются результатом обучения в социокультурной среде, в которой дети взаимодействуют с другими. Действительно, их собственное существование обусловлено тем особым образом, в котором люди воспитывают своих потомков.

"Будучи частью культуры социального взаимодействия, в которой детям подражают, дети учатся учиться у других. На протяжении многих поколений и тысячелетий это взаимодействие способствовало культурной эволюции человечества", — добавил Маркус Паулюс.

И заключил:

"Способность к социальному обучению означает, что определенные действия или методы не нужно постоянно изобретать снова и снова, происходит передача культурных знаний. Наши исследования демонстрируют, что способность к подражанию и, следовательно, культурное обучение, сами по себе, являются продуктом культурного обучения, особенно через взаимодействие между родителями и детьми".

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Почему подражательная деятельность является основой развития ребёнка?
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы дети семья психология
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