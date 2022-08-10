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Автор Ирина Шлионская

Мнение стилиста: Креативный маникюр "удешевляет" внешний вид женщины

Моя семья » Красота и стиль

Без маникюра появляться на людях считается как-то не "комильфо". Но не всякий маникюр создаст вам желанный имидж. Стилист Анна Бей рассказывает, каких ошибок здесь следует избегать, чтобы не "удешевить" свой внешний вид.

Мнение стилиста: Креативный маникюр "удешевляет" внешний вид женщины

Неухоженные руки

Руки — это то, на что люди обязательно обращают внимание при знакомстве, утверждает эксперт. Если неухоженные ноги можно закрыть обувью, носками или колготками, то перчатки на руках всё же мало кто носит.

Поэтому, если вы хотите производить на окружающих хорошее впечатление, руки обязательно должны быть чистыми и ухоженными, и ногти должны выглядеть аккуратно, они должны быть ровно остриженными, ни в коем случае не сломанными или обгрызенными.

Лучше всего, конечно, сделать профессиональный маникюр в хорошем салоне. Если же у вас нет такой возможности, то сейчас в Сети можно найти немало советов и рекомендаций, как делать маникюр в домашних условиях. Кроме лака, вам, скорее всего, потребуются ещё специальное оборудование и препараты. Как минимум, придётся обработать ногти пилочкой и подрезать кутикулу.

Неровное покрытие

Иногда приходится видеть у женщин облезлый лак на ногтях или лак, лежащий в несколько слоев. Анна Бей призывает не лениться и вовремя убирать дефекты, а также регулярно делать маникюр. Чтобы лак не облезал так быстро, можно пользоваться различными специальными закрепителями.

Даже если вы выходите вынести мусор, погулять или в магазин, всё равно ваши руки будут всем видны и люди сделают соответствующие выводы.

Если уж очень не хочется лишний раз приводить в порядок ногти, то лучше пользоваться бесцветным лаком или отказаться от него совсем — до того момента, когда надо будет "выйти в свет".

Эпатажные расцветки

Стилистка также рекомендует не использовать для маникюра слишком вызывающие цвета — например,

  • чёрный,
  • синий,
  • зелёный
  • и оранжевый.

Они будут органично смотреться только в подростковой или богемной тусовке. Для остальных случаев больше подойдут классические цвета —

  • красный,
  • пастельно-розовый,
  • лиловый,
  • бордовый.

Элегантно будет смотреться и французский маникюр.

Ногтевой дизайн

Анна Бей считает, что он уместен только для подростков и совсем юных девушек. Женщинам постарше лучше от него отказаться и отдать предпочтение классическим вариантам.

Длинные и острые ногти

Считается, что длинные и заострённые на концах ногти — это "круто". Но на деле ходить с такими ногтями и заниматься повседневными делами крайне неудобно. Помимо этого, даму с ногтями, больше похожими на птичьи когти, будут изначально воспринимать как агрессивную личность, или же может возникнуть сомнение по поводу её умственных способностей.

Сколько бы нам ни твердили, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей", для большинства малознакомых людей такие "креативные" ногти будут ассоциироваться с вульгарностью, безвкусицей, несерьёзностью и недостатком ума, будь вы хоть кандидат наук.

"Следует носить ногти короткие или средней длины, чтобы они выглядели естественно, — считает Анна Бей. — Леди не ходят с длинными ногтями и ярким покрытием".

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Идеальный маникюр дома: Советы профессионалов
Редактор: Елена Тимошкина
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