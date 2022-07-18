Российские парфюмерные традиции отличаются от западных. В условиях антироссийских санкций много привычной импортной продукции исчезло из магазинов. О том, какие российские духи могут достойно конкурировать с европейскими марками, рассказала парфюмер лаборатории персональных ароматов "Проект Парфюмер" Анна Агурина.
— Анна, есть ли в российской парфюмерии альтернатива европейским духам?
— Да, есть российские парфюмеры, которые создают достойную замену европейским духам. В 2020 году с началом пандемии многие ребята запустили свои прекрасные марки.
Например, Pure Sense очень интересный проект, который по красоте, визуализации, интересным концепциям духов может сравниться с хорошими европейскими марками.
Pure Sense сделала Екатерина Зинченко со слепыми ребятами. Они сделали аромат именно как люди, у которых сфокусировано всё внимание на звуках, осязании, запахах — без визуальной нагрузки.
Ярослав Симонов для бренда Fakoshima придумал аромат, который взорвал весь рынок в 2020–2021 годах. Называется Tear You Apart. Это унисекс, интересный аромат. Он не такой молодёжный, а с отсылкой к традиции — как современная классика, жакеты Chanel, которые носят с кроссовками.
Есть "Метафизика" Юлии Парфан — прекрасные тонкие духи, посвящённые моей любимой симфонии. Это музыка, которая даёт ощущение:
Аромат этих духов полупрозрачный, как штора на окне, которое открыто. Идеальный женственный тонкий аромат.
MAYME от Марии Молчановой тоже интересный проект, хипстерский. У Марии Молчановой ароматы очень современные. В них много странных сочетаний: табака с персиком, например, если утрировать.
Эти духи появились недавно. Их сделали российские ребята, причём не на коленке. Они их сделали во Франции, нашли флаконы, которые было сложно найти. Духи сертифицированные, они зарегистрированы в системе "Честный знак", в которой не самая простая регистрация. Потихоньку они начинают появляться в "Золотом яблоке", в "Гараже". И интерес к ним растёт.
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