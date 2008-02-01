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Автор Игорь Кулагин

ГИБДД: инструкторы в автошколах учат нарушать правила дорожного движения

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Количество желающих получить автомобильные права в последние годы значительно увеличилось. Увеличилось и количество автошкол, предлагающих свои услуги новичкам в освоении премудростей дорожного движения. Однако, как показывает практика, далеко не все автошколы предлагают качественные услуги, фактически обманывая начинающих водителей, заплативших деньги за обучение.

ГИБДД: инструкторы в автошколах учат нарушать правила дорожного движения

По данным ГИБДД, львиную долю всех аварийных ситуаций на дорогах устраивают водители, чей стаж вождения не превышает трех лет. Не случайно периодически возникают предложения наказывать не только водителя, но и подготовившую его автошколу. По словам сотрудников ГИБДД, у большинства автошкол нет элементарных условий для качественного обучения:

  • устаревшая материальная часть,
  • несоответствие всем правовым и техническим нормам,
  • отсутствие автодромов,
  • старая методическая литература и т. д.

А как недавно выяснилось, уровень подготовки и водительский стаж инструкторов оставляет желать лучшего.

Стоит обратить особое внимание на инструкторов в автошколах

Итоги недавно проведенной проверки в Кемеровской области оказались шокирующими. Как заявил начальник областной Госавтоинспекции Юрий Мовший, руководителям кузбасских автошкол стоит обратить особое внимание на своих инструкторов. По его словам, сотрудники управления ГИБДД Кемеровской области периодически устраивают экзамены для инструкторов автошкол. И, как показывает практика, большинство из инструкторов не могут сдать экзамен с первого раза.

"Это недопустимая ситуация, когда руководители автошкол позволяют садиться за руль (и тем более обучать вождению) людям, которые сами не знают правил дорожного движения, — заявил Мовшин. — Сегодня инструктор думает не о том, как научить своего ученика управлять автомобилем, а думает о том, как ему помочь сдать экзамен в ГАИ".

Впрочем, даже эта помощь выглядит довольно своеобразно. По свидетельству выпускников автошкол, инструкторы по большей части занимаются тем, что объясняют ученику, почему он не сможет сдать экзамен в ГИБДД и какое количество денежных купюр поможет решить эту проблему. О какой бы-то ни было подготовке, разумеется, речи не идёт. Более того, иные инструкторы сознательно подводят ученика к принятию "нужного" им решения:

  • сокращают время и количество занятий,
  • не указывают на допущенные ошибки и т. п.

Недавно сотрудниками оперативно-розыскной части БЭП при УВД по Ростову-на-Дону был задержан 27-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся обучением практическому вождению. Когда один из будущих водителей, проходивших у него обучение, сдал внутренний экзамен и обратился с вопросом, как ему дальше сдавать экзамен на получение водительского удостоверения, инструктор категорично заверил автомобильного абитуриента, что самостоятельно в ГИБДД он экзамен не сдаст.

  • "Преподаватель нашел "соломоново решение": зачем испытывать судьбу, если можно заплатить сотрудникам милиции 5000 рублей и водительское удостоверение уже в кармане. Естественно, посредником в этом деле вызвался быть сам инструктор".

Абитуриент обратился в милицию. Дальше оперативники действовали по традиционной схеме. В итоге против предприимчивого инструктора было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 291 УК РФ "Подстрекательство к даче взятки".

Автоинструкторы сами нарушают ПДД

Впрочем, довольно много ситуаций, когда автоинструкторы сами нарушают ПДД. Недавно в Рязани инструктор автошколы сбил пешехода рядом с остановкой общественного транспорта. А несколько лет назад в Челябинске произошёл вопиющий случай: учебный автомобиль сбил 11-летнюю девочку, однако инструктор вместе с ученицей предпочли с места происшествия скрыться. Впоследствии виновник был задержан, однако наказание было более чем мягким: его лишили водительских прав сроком на один год, а в отношении автошколы, набирающей таких сотрудников, вовсе не было применено никаких действий.

Между тем применение самых жёстких санкций оговорено законом. В лицензии, выданной Министерством образования, все подробно указано:

  • какие категории,
  • сколько курсантов и в какие сроки могут подготовить,
  • какими должны быть оборудование, наглядные пособия, требования к учебному автомобилю, профессиональному уровню мастеров и преподавателей.

Однако хотя сотрудники ГИБДД периодически проводят "показательную порку", лишая лицензии ту или иную автошколу, пример не идёт впрок. Уж слишком велик соблазн "срубить" денег по-лёгкому. Тем более что редко кто из учеников автошкол находит в себе мужество обратиться в правоохранительные органы.

Евгений Трифонов

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