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Даниил Полоников

Как быстро просушить залитые свечи зажигания, не выкручивая их

2:58
Авто

При холодном запуске, особенно в сильный мороз, электроника автомобиля стремится помочь двигателю, обогащая топливно-воздушную смесь за счет увеличения впрыска топлива в камеру сгорания. Если новые двигатели с хорошей компрессией, новыми свечами зажигания и полностью заряженным аккумулятором легко справляются с такой стимуляцией, то подержанные автомобили могут столкнуться с некоторыми трудностями.

Как быстро просушить залитые свечи зажигания, не выкручивая их
Фото: https://vehq.com/

Причина залитых свечей зажигания проста — топливо поступает в камеру сгорания, но не воспламеняется. Свечи зажигания погружаются в бензин, что делает невозможным запуск двигателя. Однако это лишь следствие, поскольку проблемы могут не ограничиваться самим двигателем. Искра не появляется из-за частично разряженного аккумулятора, не имеющего достаточной мощности.

Если свечи зажигания давно не заменялись, это также может быть причиной того, что топливо не воспламеняется — возможно, они выработали свой ресурс или получили повреждения при замене (например, были перетянуты при установке). Проблема может заключаться и в неисправных высоковольтных проводах. Но результат один и тот же — после нескольких неудачных попыток завести автомобиль продолжать попытки не стоит — свечи зажигания гарантированно залиты.

Осознав проблему, водитель в панике хватается за свечной ключ и ныряет под капот, чтобы извлечь свечи зажигания и просушить их с помощью тряпки, зажигалки или других подручных средств. Но что делать, если необходимого инструмента в автомобиле нет?

Существует несколько способов решения проблемы. Первый, пожалуй, подходящий для большинства автомобилей, в которых впрыск топлива в камеру сгорания регулируется инжектором, заключается в просушке или, другими словами, продувке цилиндров. Для этого перед запуском двигателя необходимо полностью выжать педаль газа и удерживать ее в нажатом состоянии.

При этом необходимо повернуть ключ зажигания, чтобы включить стартер. В этот момент электронный блок управления двигателя активирует продувку цилиндров, исключая впрыск топлива в камеру сгорания. Весь процесс занимает не более 10 секунд, после чего следует отпустить педаль газа — подача топлива возобновится, и двигатель оживет.

Для обеспечения успешного запуска двигателя при низких температурах для отечественных автомобилей ввели режим "Плазмер" в системе зажигания. В этом режиме на свечи зажигания в течение 30-90 секунд подается импульс, который нагревает их и удаляет конденсат.

Однако оба способа не избавляют от необходимости носить с собой свечной ключ. Когда уже ничего не помогает, сам ключ может стать тем золотым ключиком, который позволит двигателю автомобиля дышать всеми цилиндрами.

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Что делать если "залил" мотор и не можешь теперь запустить авто.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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