Что такое на самом деле энергоемкая подвеска

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Подвеска служит связующим элементом между колесами автомобиля и его рамой. Тип и настройка подвески определяют поведение автомобиля на различных поверхностях, таких как асфальт, гравий, бездорожье. От конструкции подвески зависит, будет ли автомобиль сохранять постоянный уровень комфорта как на ровных, так и на неровных дорогах, или эти характеристики будут меняться в зависимости от дорожных условий.

Фото: bizshop.by

В конечном итоге от подвески зависит точность управления автомобилем и увлекательность поездки. Как вы понимаете, это важнейший, сложный и дорогостоящий узел любого автомобиля, требующий внимания и надлежащего ухода.

Существуют различные типы подвесок: торсионные, рессорные, рессорно-пружинные, двухрычажные, многозвенные, зависимые и другие. Однако в современных легковых автомобилях чаще всего используются три типа: независимая "Макферсон", независимая с двойными поперечными рычагами (в том числе многозвенная) и, конечно же, полунезависимая с торсионной балкой.

Собственно конструктивные особенности подвесок, объясняющие концепцию поглощения энергии, не представляют непосредственного интереса. Вместо этого остановимся на пружинах и амортизаторах, от которых напрямую зависит комфорт пассажиров.

Прежде всего, необходимо отметить, что пружины и амортизаторы представляют собой парную систему. Они зависят друг от друга, и при их выборе необходимо учитывать характеристики обоих компонентов. Например, пружины не только смягчают удары и толчки, но и определяют дорожный просвет автомобиля и скорость возврата колеса на дорожное полотно после отскока, например, от приподнятой кочки.

Более мягкие пружины отлично поглощают энергию удара. Однако при этом возникают постоянные колебания, которые не гасятся естественным образом, поскольку дороги редко бывают идеально ровными. А когда речь идет о пересеченной местности, на одних пружинах далеко не уедешь. Вот тут-то и приходят на помощь амортизаторы.

Роль амортизаторов заключается в стабилизации колебаний пружин и их эффективном гашении. Кроме того, амортизаторы "сглаживают" толчки и удары, которые испытывают подвижные элементы шасси — подвеска и колеса. В конечном счете, все сводится к комфорту.

Поэтому под энергопоглощающей способностью подвески понимается способность пружин и амортизаторов поглощать и рассеивать энергию удара. Чем выше динамическое энергопоглощение этих компонентов, тем комфортнее ведет себя автомобиль на неровностях.

Как правило, наибольшая энергопоглощающая способность требуется внедорожникам. Они должны выдерживать более мощные удары на неровной поверхности, сохраняя при этом прочность. С другой стороны, городские автомобили не требуют такого запаса энергопоглощения, поскольку ездят преимущественно по асфальту.

Поэтому комфортабельные на первый взгляд седаны могут издавать неприятные звуки при наезде на неровности, выбоины, неровности асфальта или дорожные горбы, характерные для гравийных дорог.

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