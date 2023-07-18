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Даниил Полоников

Почему вредно глушить двигатель авто во время заправки на АЗС

5:44
Авто

В России, согласно статье 451 Правил пожарной безопасности, запрещается заправлять транспортные средства с работающими двигателями на всех автозаправочных станциях. Причина, лежащая в основе этого правила, должным образом не объяснена. Даже сами служащие автозаправочной станции не могут дать удовлетворительного ответа; они просто пожимают плечами и говорят, что это необходимо.

Почему вредно глушить двигатель авто во время заправки на АЗС
Фото: ВКонтакте

Наиболее распространённым аргументом, выдвигаемым теми, кто всегда выключает свои двигатели перед тем, как вставить топливную форсунку в горловину бака, является высокий риск взрыва. Пары бензина витают в воздухе вокруг насосов, и всё, что требуется, — это одна искра, чтобы весь комплекс охватило пламя в течение нескольких минут.

Нет необходимости зажигать зажигалку рядом с заправочным автомобилем, чтобы вызвать искру. Неисправные реле в автомобиле, стартер или даже свечи зажигания могут вызвать искру, как напоминают нам законопослушные граждане.

Если противники этой практики готовы рисковать не только собственной жизнью, но и благополучием других людей, оставляя свои двигатели включенными во время заправки, то их аргументы должны быть убедительными. Онлайн-форумы приводят множество аргументов. Конечно, не все из них значительны, но некоторые, безусловно, заслуживают внимания.

ПРОЩАЙ, НАЧИНАЮЩИЙ

Одной из наиболее веских причин не выключать двигатель без необходимости является нагрузка, которую он оказывает на стартер. Каждый раз, когда водитель заводит двигатель, стартер испытывает неизбежную нагрузку. Для современных автомобилей в регионах с мягким климатом это может быть не критично, хотя и не выгодно — дополнительное проворачивание не продлевает срок его службы.

Однако для старых автомобилей дополнительные пуски могут привести к летальному исходу. Просто спросите владельцев старинных автомобилей "Жигули", и они вам всё об этом расскажут.

В НАЗВАНИИ БАТАРЕИ

Ни для кого не секрет, что, как и стартер, аккумулятор подвергается дополнительной нагрузке при запуске двигателя. Опять же, когда аккумулятор находится в хорошем состоянии, ничего серьезного не происходит. Но если он слабый или изношенный, вы, скорее всего, застрянете на заправке дольше, чем ожидалось. Это особенно актуально при отрицательных температурах, когда аккумулятор уже сталкивается со значительными проблемами.

ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ОТКРЫТЬСЯ, ТЫ НЕ МОЖЕШЬ НАЧАТЬ

Низкие температуры отрицательно влияют на все электрические компоненты автомобиля, включая систему сигнализации. Дополнительные системы безопасности, как правило, "выходят из строя" и раздражают владельцев автомобилей, но зимой они "глючат" с особой регулярностью.

Если вы не хотите провести весь вечер на заправке, следуя советам технических консультантов, которые часто понятия не имеют, как починить свои собственные продукты, то не выключайте двигатель без необходимости — таков девиз тех, кто игнорирует правила пожарной безопасности на заправочных станциях.

ИЗ-ЗА ТУРБОНАДДУВА

Среди тех, кто всегда заправляется при работающем двигателе, есть владельцы автомобилей с двигателями с турбонаддувом. Кошмарным сценарием для них является дорогостоящий ремонт турбонаддува, поэтому они прилагают все усилия, чтобы соблюдать рекомендации производителя, чтобы избежать преждевременного выхода из строя.

Производители автомобилей на самом деле не советуют сразу выключать двигатель после остановки. Турбокомпрессору требуется не менее пяти минут для охлаждения, что предотвращает колебания температуры и последующее повреждение сварных швов, прокладок и других компонентов. Возможно ли выделить это время на оживленной заправочной станции, где любая задержка вызывает критику со стороны окружающих?

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Некоторые водители предпочитают заправляться при работающем двигателе исключительно ради комфорта. Неприятно сидеть в душном салоне автомобиля летом или в морозном зимой. И ладно, если вы отойдете всего на 5 минут, но что, если на заправке будет очередь? Да, на первый взгляд это может показаться сомнительным аргументом, но для водителей, которые борются с экстремальными температурами, он имеет вес.

БЕГИ, ЛЕС, БЕГИ

Если на заправке возникает чрезвычайная ситуация, скажем, кто-то бросает горящую спичку в лужу бензина, и вспыхивает пожар, для водителей припаркованных автомобилей важна каждая секунда. Естественно, у тех, кто оставил свои двигатели включенными, больше шансов "эвакуироваться" целыми и невредимыми.

С другой стороны, угонщики автомобилей, обнаружившие ключи в замке зажигания оставленного без присмотра автомобиля, также быстро исчезают. Поэтому, если ваша "ласточка" не позволяет вам запирать двери, не выключая двигатель, лучше его выключить. Ремонт стартера или турбокомпрессора обходится дешевле, чем покупка нового автомобиля.

Следует отметить, что, несмотря на все риски, всё же желательно выключать зажигание на заправочных станциях. Соответствующее правило не лишено оснований. Если из-за вашей халатности произойдет пожар или взрыв (а подобные инциденты были запечатлены на многочисленных онлайн-видео), вы не только подвергнете опасности себя и окружающих, но и столкнетесь со значительными штрафами за нарушение правил.

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Вот почему надо глушить двигатель на заправке
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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