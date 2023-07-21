Почему не нужно проводить ТО автомобиля каждые 15 000 км

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Когда дело доходит до обслуживания вашего автомобиля, необходимо учитывать несколько важных факторов: "межсервисный интервал", "дорожные условия" и "качество топлива и масла". Интервал обслуживания — это рекомендуемое время или пробег между техническими обслуживаниями автомобиля.

Фото: bizshop.by

Разные производители устанавливают разные интервалы, обычно они составляют один год или 15 000 км. Однако некоторые компании, например Toyota, рекомендуют проводить техническое обслуживание через 10 000 километров пробега из-за сложных дорожных условий в некоторых странах, включая Россию.

С наступлением осеннего сезона в водительском сообществе возникают споры о том, когда следует менять масло и обслуживать свои автомобили. Опытные водители советуют проводить техническое обслуживание каждые 6 000-7 000 километров, и на это есть веские причины.

Современные двигатели с алюминиевыми блоками цилиндров, турбонаддувом и небольшими масляными картерами очень чувствительны к качеству топлива и масла. К сожалению, высококачественный бензин доступен далеко не везде. Заправка на непроверенных заправках может быстро загрязнить систему впрыска топлива, что приводит к образованию углеродистых отложений на топливных форсунках. В результате топливо не распыляется должным образом, что приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя.

Кроме того, в современных автомобилях отсутствуют внешние топливные фильтры, и грязное топливо может забивать сетчатый фильтр топливного насоса. В тяжелых случаях это может привести к проблемам с подачей топлива.

Для предотвращения подобных проблем рекомендуется добавлять в бак присадки для очистки топливной системы перед регулярным сервисным обслуживанием или, в качестве альтернативы, установить дополнительный фильтр — решение, применяемое находчивыми автолюбителями. Например, некоторые владельцы Opel Zafira используют фильтры, предназначенные для переднеприводных моделей ВАЗ. Такой подход позволяет сэкономить на процедуре очистки топливных форсунок и снизить частоту замены свечей зажигания.

Теперь поговорим о моторном масле. Двигатели с турбонаддувом, особенно те, которые часто эксплуатируются в пробках или в жаркие летние дни, подвергают масло значительной нагрузке без надлежащего охлаждения.

Еще один фактор, который необходимо учитывать, — это конструкция современных двигателей. Часто выхлопная труба проходит в непосредственной близости от масляного картера двигателя, без какого-либо теплозащитного экрана в этой области. Такие конструктивные решения заставляют масло работать при более высоких температурах, что снижает его долговечность. Вот почему необходимо менять масло гораздо раньше стандартного интервала в 15 000 км.

То же самое относится и к воздушному фильтру. Если вы живете в районе с пыльными дорогами, фильтр может забиться песком и грязью еще до того, как он достигнет рекомендуемого пробега. Вместо того чтобы воспринимать интервал в 15 000 км как абсолютный стандарт, лучше принимать решение, исходя из конкретных условий вождения.

Правильный интервал до замены масла в двигателе