Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «полбака» АИ-98

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Когда наступает зимний сезон, небезосновательно считается, что в двигателе накапливаются "внутренние проблемы". Например, многие автовладельцы привыкли прогревать двигатель перед каждой поездкой в течение зимы.

Фото: https://miro.medium.com/

Во время сильного снегопада или просто при движении по скользкой дороге водители предпочитали спокойный стиль вождения, чтобы не потерять контроль над своим автомобилем. Это означает, что двигатель работает в основном на низких оборотах, а иногда даже на холостом ходу.

Известно, что такое использование действительно снижает износ трущихся деталей двигателя, но при этом приводит к более интенсивному накоплению различных отложений, в том числе и в камере сгорания. К концу зимы эти отложения чрезмерно накапливаются внутри двигателя. Чтобы "очистить" двигатель весной, некоторые автовладельцы предпочитают заправлять свои автомобили бензином марки АИ-98, вместо рекомендованного производителем АИ-95 или АИ-92.

Они утверждают, что топливо с более высоким октановым числом сжигает примеси в цилиндрах. Предположительно, это очищает свечи зажигания и инжекторы, а также удаляет углеродные отложения с поршней. Сторонники этого метода считают, что для такой очистки достаточно просто наполовину заполнить бак высокооктановым топливом, смешанным с обычным низкооктановым топливом. Еще лучше, если они предлагают полностью заправляться высокооктановым топливом.

В действительности это просто бессмысленно. Во-первых, потому что чистота бензина не зависит от его октанового числа. Более того, если АИ-98 получают из обычного АИ-92 путем добавления присадок, то это так называемое "высокооктановое топливо" будет только еще больше загрязнять двигатель.

Если автомобиль регулярно работает на обычном АИ-95, его двигатель вряд ли заметит разницу, если он начнет использовать АИ-98 — слишком уж они похожи по своим свойствам. Это, конечно, при условии, что они содержат примерно одинаковое количество присадок и примесей.

Кроме того, подавляющее большинство современных двигателей оснащены октан-регуляторами. Благодаря этим устройствам двигатели могут спокойно потреблять как АИ-92, так и АИ-98, не замечая никакой разницы. Поэтому "очищать" двигатель после зимы, заправляясь топливом с более высоким октановым числом, просто бессмысленно. Если есть сильное желание сделать это, следует поступить двумя способами.

Во-первых, залить в двигатель свежее моторное масло, обладающее известными высокими очищающими свойствами. Во-вторых, на несколько дней забыть об экономии топлива и постараться постоянно ездить с сильно нажатой педалью акселератора, чтобы обороты двигателя были повышены и близки к предельным. В таком режиме отложения в двигателе сгорают и вымываются ускоренными темпами. Именно об этом мечтают некоторые автовладельцы, когда зима подходит к концу.

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