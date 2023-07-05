Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «полбака» АИ-98

3:16
Авто

Когда наступает зимний сезон, небезосновательно считается, что в двигателе накапливаются "внутренние проблемы". Например, многие автовладельцы привыкли прогревать двигатель перед каждой поездкой в течение зимы.

Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «полбака» АИ-98
Фото: https://miro.medium.com/

Во время сильного снегопада или просто при движении по скользкой дороге водители предпочитали спокойный стиль вождения, чтобы не потерять контроль над своим автомобилем. Это означает, что двигатель работает в основном на низких оборотах, а иногда даже на холостом ходу.

Известно, что такое использование действительно снижает износ трущихся деталей двигателя, но при этом приводит к более интенсивному накоплению различных отложений, в том числе и в камере сгорания. К концу зимы эти отложения чрезмерно накапливаются внутри двигателя. Чтобы "очистить" двигатель весной, некоторые автовладельцы предпочитают заправлять свои автомобили бензином марки АИ-98, вместо рекомендованного производителем АИ-95 или АИ-92.

Они утверждают, что топливо с более высоким октановым числом сжигает примеси в цилиндрах. Предположительно, это очищает свечи зажигания и инжекторы, а также удаляет углеродные отложения с поршней. Сторонники этого метода считают, что для такой очистки достаточно просто наполовину заполнить бак высокооктановым топливом, смешанным с обычным низкооктановым топливом. Еще лучше, если они предлагают полностью заправляться высокооктановым топливом.

В действительности это просто бессмысленно. Во-первых, потому что чистота бензина не зависит от его октанового числа. Более того, если АИ-98 получают из обычного АИ-92 путем добавления присадок, то это так называемое "высокооктановое топливо" будет только еще больше загрязнять двигатель.

Если автомобиль регулярно работает на обычном АИ-95, его двигатель вряд ли заметит разницу, если он начнет использовать АИ-98 — слишком уж они похожи по своим свойствам. Это, конечно, при условии, что они содержат примерно одинаковое количество присадок и примесей.

Кроме того, подавляющее большинство современных двигателей оснащены октан-регуляторами. Благодаря этим устройствам двигатели могут спокойно потреблять как АИ-92, так и АИ-98, не замечая никакой разницы. Поэтому "очищать" двигатель после зимы, заправляясь топливом с более высоким октановым числом, просто бессмысленно. Если есть сильное желание сделать это, следует поступить двумя способами.

Во-первых, залить в двигатель свежее моторное масло, обладающее известными высокими очищающими свойствами. Во-вторых, на несколько дней забыть об экономии топлива и постараться постоянно ездить с сильно нажатой педалью акселератора, чтобы обороты двигателя были повышены и близки к предельным. В таком режиме отложения в двигателе сгорают и вымываются ускоренными темпами. Именно об этом мечтают некоторые автовладельцы, когда зима подходит к концу.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ЗАЛИЛ 100 (98) бензин - УГРОБИЛ ДВИГАТЕЛЬ? Не делай этого!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения
В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
Строительный эксперт рассказал, почему нельзя делать ремонт просроченными материалами
Соскин: Дюмин перерос Тульскую область и готов стать главой Литвы
Москва разрабатывает полностью отечественные зарядные станции для электромобилей
Врачи из Подмосковья смогли предотвратить инфаркт у 3-месячной девочки
Депутат Нилов рассказал, как отличить реальных газовщиков от мошенников и избежать штрафа
Глава "Киевгорстроя" уехал с Украины со справкой об инвалидности и покорил Эверест
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Последние материалы
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «полбака» АИ-98
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения
В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
Как почистить потускневшие фары изнутри, не разбирая их
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина
Адвокат: "Позиция следствия не выдерживает элементарной проверки установленными по делу фактами"
Куала-Лумпур: мегаполис небоскрёбов и кулинарных лакомств
Строительный эксперт рассказал, почему нельзя делать ремонт просроченными материалами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников