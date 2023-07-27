Как мгновенно проверить, сколько ещё протянет аккумулятор в автомобиле

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Итак, медленный запуск, мигающая приборная панель и неисправный центральный замок. Даже новичок может прийти к вердикту — аккумулятор разрядился. Начинающий водитель направился бы к ближайшей остановке общественного транспорта, в то время как опытный попытался бы определить причину аварии: забыл выключить фары, сигнализация ревела всю ночь, или, может быть, срок службы аккумулятора подошел к концу и его нужно выбросить? Или, может быть, это отказал генератор переменного тока? При таких темпах пройдет совсем немного времени, прежде чем вам придет в голову мысль о смене автомобиля.

Фото: https://auto-clinic.ir/

Прежде всего, необходимо проверить клеммы аккумулятора: если есть какой-то "люфт", проблему можно устранить, просто закрутив винт. Однако такое решение, к сожалению, является редкостью. Обычно проблема кроется в самой батарее, иногда в генераторе переменного тока.

Кстати, диагностировать генератор переменного тока ещё проще: используя дешевый китайский мультиметр, вы можете мгновенно проверить напряжение на аккумуляторе в двух положениях — при выключенном автомобиле и при работающем двигателе — и определить состояние работоспособности "зарядной станции". Для этого не нужно быть гением.

Удивительно, но самой сложной частью для оценки является сама батарея. Он может находиться в одном из трех состояний: заряжен, разряжен или не работает. Первые две проблемы можно решить походом в магазин автозапчастей, но последняя является фатальной. Усложняет ситуацию тот факт, что не все автомобили ценят, когда из них вынимают аккумулятор.

Когда аккумулятор отсоединен, многие настройки теряются, и автомобильная стереосистема — это наименьшая из ваших забот. Только авторизованный дилер с официальным компьютером может снова запустить автомобиль. Короче говоря, извлекать аккумулятор следует только в крайнем случае.

Как же тогда принять правильное решение? Традиционные методы, к сожалению, не всегда помогают: нагрузочный тестер выдает показания только тогда, когда аккумулятор полностью заряжен, измерение плотности электролита применимо только на старинных устройствах, а вольтметр просто подтверждает разряд. Для этих целей специализированные службы предлагают так называемые устройства для диагностики разгрузки, стоимость которых варьируется в пределах стоимости среднестатистического подержанного автомобиля. И тут, как всегда, на помощь приходят китайцы с их бесконечным ассортиментом товаров.

В интернете вы можете заказать тестер батареи по очень скромной цене, начиная от 1200 рублей. Достойный прибор, показания которого совпадают с показаниями профессиональных приборов, обойдется вам в 1800 рублей. Итак, что же это за "зверь"? Это небольшая пластиковая коробочка с двумя зажимами "крокодил" и дисплеем, позволяющая протестировать аккумулятор не только в отключенном состоянии, но и когда он подключен к автомобилю.

После подключения устройства оно немедленно отображает напряжение, а затем предлагает вам выбрать язык и положение батареи — независимо от того, находится ли оно дома или в автомобиле. Обратите внимание, что для автомобиля с выключенным двигателем и автомобиля с работающим двигателем требуются разные программы.

Активируйте соответствующую опцию и переходите к самому сложному шагу: вводу данных об аккумуляторе в программу. Во-первых, вам нужно указать тип аккумулятора: свинцово-кислотный, гелевый или AGM. Во-вторых, введите стандартный ток и ток проворачивания. Оба этих параметра обычно указываются на любой батарее, помеченной индексами EN — европейскими стандартами — и трехзначным номером.

Введите информацию и нажмите кнопку "Пуск", чтобы запустить алгоритм тестирования. Никаких математических уравнений, физических графиков или других сложных вычислений не требуется. Устройство само сообщит конечный результат, следуя лучшим традициям гаражного мастерства: "батарея исправна", "повторите тест после зарядки" или "замените батарею".

Кроме того, на экране отобразится индекс состояния здоровья (SOH), на основании которого вы сможете принять решение о дальнейших действиях. Там также есть интересная линия, показывающая реальный ток проворачивания. По мере старения аккумулятора его мощность уменьшается, и даже при полной зарядке он может оказаться не в состоянии запустить, например, дизельный двигатель большего объема.

При оценке функциональности батареи и принятии решения о её дальнейшей судьбе не требуется никакой магии или колдовства. Важно учитывать конкретные цифры, а не мнения других людей или личную интуицию. Тестер батареи стоит примерно треть от её стоимости, но может выдать точный вердикт. Разве это не тот вид экономии, который мы все любим?