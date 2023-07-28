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Даниил Полоников

Что делать, если за проданный автомобиль требуют вернуть деньги

4:10
Авто

Согласно действующему законодательству, возврат автомобиля его предыдущему владельцу возможен только в двух случаях: если это предусмотрено договором купли-продажи или если новый владелец обнаружит какие-либо дефекты в транспортном средстве, которые продавец намеренно или по незнанию не раскрыл.

Что делать, если за проданный автомобиль требуют вернуть деньги
Фото: https://informator.press/wp-content/uploads/2018/04/river-7.jpg

Как пояснил Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг", первая ситуация на практике встречается крайне редко. Обычно положение, разрешающее возврат автомобиля, не включается в договор, так как это может привести к злоупотреблению правами со стороны недобросовестных покупателей.

Что касается второго условия, то оно довольно распространено. Однако это неудивительно, учитывая количество "хлама", доступного в настоящее время на вторичном рынке. Продавцы без зазрения совести включают в договор передачу технически исправного и юридически чистого автомобиля, хотя на самом деле автомобиль заводится с пяти попыток и находится под банковским залогом… Но давайте вернемся к нашей теме.

Если покупатель, решивший вернуть вам автомобиль, укажет на реальные дефекты, он имеет полное право, в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса, расторгнуть договор. И если вы откажетесь добровольно расторгнуть соглашение, он может обратиться в суд.

Существует большая вероятность того, что чаша весов правосудия склонится в пользу потерпевшей стороны, и тогда, помимо возмещения полной стоимости автомобиля, вам придется покрыть все расходы на адвокатов или даже компенсировать моральный ущерб. Не слишком приятная перспектива, вы не согласны?

Но что вам следует делать, если вы уверены в своей правоте — если автомобиль был полностью исправен на момент передачи новому владельцу? Что, если он мошенник, просто пытающийся обмануть вас? Прежде всего вы должны потребовать доказательств. И единственным действительным доказательством может быть заключение независимого технического эксперта.

Важно, чтобы документ не только подтверждал или опровергал наличие дефекта, но и устанавливал конкретные сроки возникновения неисправности — независимо от того, произошла ли она до или после заключения контракта. В конце концов, это решающий фактор в данном случае. Кстати, Гражданский процессуальный кодекс требует сбора доказательств — проще говоря, оплаты услуг эксперта — от стороны, ответственной за создание беспорядка, то есть от покупателя.

Однако чтобы обезопасить себя от мошенников, имеет смысл провести дополнительную экспертизу — самостоятельно найти специалиста, который вряд ли вступит в сговор с покупателем. Да, это потребует времени и денег. Но это мелочи по сравнению с потерями, которые могут последовать, если вам "посчастливится" связаться с мошенником. У них есть целый арсенал схем, разработанных за эти годы. Давайте возьмём один из наиболее распространённых примеров.

В течение нескольких дней, которые проходят с момента передачи автомобиля до звонка с требованием возврата денег, они снимают детали и комплектующие с вашего автомобиля, заменяя их дешевыми альтернативами. Маловероятно, что вам придет в голову проверить, все ли "оригиналы" на своих местах. Автомобиль, одобренный "купленным" экспертом, возвращается, а вы, совершенно ничего не подозревая, остаетесь со "сломанным" полукитайским хламом.

В общем, чтобы обезопасить себя от потенциальных проблем, желательно задокументировать все дефекты, даже самые незначительные, в контракте вместе со спецификациями автомобиля (включая модификации и опции). И если думать наперёд уже слишком поздно, стоит обратиться к независимому эксперту и опытному юристу, способному защитить вас от мошенников. Следует отметить, что возврат автомобиля на законных основаниях возможен в течение 3 лет с даты заключения договора.

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Как вернуть БУ автомобиль обратно?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы продажа автомобиль
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