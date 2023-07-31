Как самостоятельно восстановить салонный фильтр, чтобы не переплачивать дилеру

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Салонный фильтр в автомобиле — крайне необходимый компонент. Он улавливает не только пух и листья, но и вредную дорожную пыль, которая может вызывать различные аллергические реакции в организме человека. Как и все фильтрующие элементы, салонный фильтр также имеет свой срок службы, по истечении которого его рекомендуется заменить. Часто это делается раз в год во время регулярного технического обслуживания.

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Однако на самом деле заменять его нужно не по графику, а исходя из ситуации и условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Ведь его засорение будет существенно отличаться в зависимости от того, ездит ли автомобиль по асфальту или в сельской местности с пыльными дорожками. Поэтому замена фильтра должна производиться в зависимости от степени загрязнения.

Если условия эксплуатации суровые, его придется заменять часто, возможно, более двух раз в год. Это, в свою очередь, создает небольшую нагрузку на кошелек. Но можно ли почистить его самостоятельно и восстановить фильтрующие свойства элемента?

Его нужно буквально вымыть. Вот как это можно сделать: сначала снимите фильтр. Затем, используя компрессор, продуйте фильтр, чтобы удалить крупный мусор: пух, остатки листьев и другие загрязнения. После этого можно использовать пылесос для очистки внешних пор.

Далее можно приступать к промывке. Для этого вам понадобится таз с теплой водой, стиральный порошок или любое другое моющее средство, желательно с антибактериальными свойствами.

Просто прополощите фильтр в мыльной воде, вращая его в тазике, осторожно переворачивая, протирая и снова вращая. Будьте осторожны и не слишком энергичны, чтобы случайно не порвать или не сломать фильтр. При сильном загрязнении может потребоваться увеличить время промывки и, возможно, несколько раз сменить мыльный раствор. В процессе промывки даже стойкая грязь разрыхлится и отойдет.

После промывки тщательно прополощите фильтр в чистой проточной воде. Конечно, полностью восстановить его не удастся, но вернуть более половины срока службы вполне возможно.

Конечно, чудес не бывает, и никакая промывка не превратит старый салонный фильтр в новый. Поэтому лучшим способом борьбы с аллергенами и пылью является замена старого фильтра на новый. Однако если ваш бюджет ограничен, вы, конечно, можете прибегнуть к старым добрым методам. Это особенно актуально для тех, кто живет в районах, где отсутствуют асфальтовые дороги.

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