Многие неопытные водители боятся излишне увеличивать обороты двигателя. Однако, даже если игла тахометра достигает красной зоны, существует отсечка, которая не позволяет двигателю превышать обороты. Но это следует делать только на мгновение, например, во время обгона, так как в противном случае могут возникнуть проблемы.
Причина в том, что высокие обороты двигателя значительно увеличивают нагрузку на двигатель и трансмиссию. Двигатель может потреблять больше масла из-за сгорания, а также перегреваться.
Это может произойти из-за засорения радиаторов системы охлаждения или из-за того, что охлаждающая жидкость давно не менялась. Если используется дешевая охлаждающая жидкость, то повышение температуры, вызванное работой на высоких скоростях, может даже привести к пожару, так как некачественная жидкость легко воспламеняется.
При длительном движении на высоких скоростях, когда обороты двигателя колеблются между 4500 и 6000 об/мин, бесступенчатая трансмиссия (CVT) может быть легко повреждена, поскольку рабочая жидкость в ней нагревается до высоких температур.
Однако низкие обороты двигателя также не способствуют долговечности компонентов автомобиля. Если вы ездите в "экологичной" манере, то есть выбираете более высокие передачи, когда коленчатый вал вращается в диапазоне от 1000 до 1200 об/мин, двигатель все равно работает под повышенной нагрузкой.
В таком двигателе снижается давление масла, и аккумулятор заряжается менее эффективно. В этом случае больше всего страдает механическая коробка передач, так как смазка шестерен происходит за счет разбрызгивания. Это приводит к масляному голоданию в коробке передач, что сказывается на валах подшипников. В конечном итоге, регулярная езда на низких оборотах двигателя приводит к образованию нагара в двигателе и потере тягового усилия.
Чтобы обеспечить долгий срок службы трансмиссии, старайтесь ездить в диапазоне от 1800 до 3000 об/мин. Если обороты опускаются ниже этого уровня, рекомендуется понизить передачу или переключить автоматическую коробку передач в спортивный режим, в котором система настроена таким образом, чтобы позволить вам увеличить обороты двигателя. Что касается длительной езды по шоссе, то достаточно поддерживать скорость 100 км/ч с периодическими остановками. Это позволит автомобилю остыть, а водителю — размять спину.
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