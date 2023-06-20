Как и почему на жаре бензин АИ−95 превращается в АИ−92

3:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Чтобы объяснить процессы, происходящие в топливной системе и двигателе автомобиля, давайте кратко обратимся к основам. Подавляющее большинство бензиновых автомобилей на дорогах России потребляют топливо с октановым числом АИ-95 и/или АИ-92, где цифры обозначают октановое число конкретного сорта топлива. Чем выше октановое число, тем меньше склонность топлива к детонации или взрыву горения в цилиндрах двигателя.

Фото: https://miro.medium.com/

Большинство европейских и азиатских автопроизводителей рекомендовали российским водителям использовать исключительно АИ-95, надеясь, что оно изначально более качественное и менее вредное для двигателя по сравнению с АИ-92.

Однако в обсуждаемом нами контексте вопрос о том, так это или нет, является второстепенным. Нас интересует другой аспект проблемы октанового числа. Он сводится к тому, что практически любое топливо такого типа производится путем добавления в нефтяную фракцию, получаемую на НПЗ, специальных присадок, повышающих её октановое число до необходимого уровня.

В России для этих целей широко используется метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Чтобы почувствовать масштаб, достаточно просто знать, что в АИ-95, который вы заливаете в топливозаборник своего автомобиля на АЗС, содержится значительное количество присадок МТБЭ — около 10%.

Этот факт внезапно становится важным, когда вы узнаете следующее: этот эфир закипает при температуре всего 55°C выше нуля. Уже при 30°C он подвергается значительному испарению. А теперь вспомните, как нагревается кузов автомобиля под воздействием солнечных лучей летом.

И спросите себя: где окажется наш МТБЭ в таких условиях?

Правильный ответ: значительная его часть испарится из бензина в воздух. Он улетучивается либо через вентиляцию топливного бака, либо когда мы открываем заборник топлива во время заправки на АЗС. Слышали ли вы в эти моменты отчетливый шипящий звук? Это в воздух выбрасывается присадка, которая должна обеспечить топливу октановое число 95.

После этого в нашем баке будет в лучшем случае АИ-92 или даже менее "октановое" топливо. И физике и химии, участвующим в этом процессе, просто наплевать на все рекомендации производителя автомобиля относительно качества бензина, который "попадает" в ваш автомобиль.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Во-первых, старайтесь не оставлять свой автомобиль под прямыми солнечными лучами, чтобы минимизировать испарение МТБЭ. Во-вторых, держите топливный бак как можно более полным, чтобы присадке физически некуда было испаряться. И в-третьих, не стесняйтесь использовать для своего автомобиля бензин с октановым числом 95 или 92. Независимо от вашего выбора, его фактическое октановое число быстро снизится в жаркую погоду по сравнению с моментом заправки. Только Солнце знает, на сколько именно.