Как водители меняют клиренс авто, не подозревая об этом

Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди, — это перегрузка автомобиля, даже если нет необходимости превышать обычную вместимость. Оптимальная вместимость подразумевает размещение пяти пассажиров в салоне и около сорока килограммов груза в багажнике. Такой сценарий часто возникает во время таких мероприятий, как выезд на рыбалку, предполагающий скопление мужчин. Следовательно, стандартный дорожный просвет седанов или хэтчбеков, обычно составляющий 160 мм, может уменьшиться до 130 мм при столкновении с неровной поверхностью. В таких условиях возникает вероятность скрежета о препятствия.

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Эта ситуация представляет особую опасность для автомобилей с выхлопными системами, расположенными близко к земле. Возьмем, к примеру, кроссовер Nissan Murano, глушитель которого находится в непосредственном контакте с землей. Перегрузка этого внушительного внедорожника может легко привести к раздавливанию или отсоединению глушителя даже на хорошо укатанной гравийной дороге.

Другим распространенным явлением является отсутствие адекватной защиты двигателя во многих моделях автомобилей. Вместо этого производители полагаются исключительно на хлипкие пластиковые пылезащитные кожухи. Хотя они могут заявлять дорожный просвет, скажем, 180 мм для кроссовера, водители часто считают его недостаточным и предпочитают устанавливать под него прочные стальные или композитные "тарелки".

Их доводы понятны, поскольку слабый брызговик не выдержит удара при столкновении с крупными камнями во время поездок по бездорожью. В таких случаях пластиковое покрытие может треснуть, и основная тяжесть удара приходится на поддон двигателя или трансмиссию, что влечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта.

Однако мало кто учитывает, что при наличии надлежащей защиты дорожный просвет автомобиля уменьшается на 2-4 мм. Такое уменьшение может оказаться губительным при движении по грунтовым дорогам, так как защита днища может привести к застреванию автомобиля.

Энтузиасты, часто участвующие во внедорожных приключениях, идут еще дальше и защищают не только поддон двигателя, но и топливный бак и дифференциал. Хотя эта дополнительная мера обеспечивает повышенную защиту, она еще больше уменьшает дорожный просвет автомобиля, усугубляя проблемы, возникающие при маневрах на бездорожье. Если автомобиль опирается на защиту топливного бака, его освобождение без помощи трактора становится маловероятным.

Наконец, люди могут выбрать нестандартные низкопрофильные шины в эстетических целях. Однако следует помнить, что замена шин 215/65R15 на 215/55R15 приведет к уменьшению дорожного просвета на 22 мм. Если амортизаторы автомобиля изношены, а пружины просели, возрастает риск поцарапать днище или глушитель на пересеченной местности. Кроме того, не следует забывать о повышенном расходе топлива и возможности отображения бортовым компьютером неточных данных.

Увеличение дорожного просвета автомобиля может быть Опасным !