Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему бережное отношение к машине может ей только навредить

Авто

Давайте рассмотрим основной компонент вашего автомобиля, а именно двигатель. Длительная езда на низких оборотах может пагубно сказаться на его самочувствии и в конечном итоге привести к дорогостоящему ремонту. По мере эксплуатации автомобиля двигатель естественным образом накапливает сажу, и в его камерах сгорания образуются углеродистые отложения. К сожалению, это неизбежный процесс.

Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Чтобы смягчить эти проблемы, необходимо время от времени повышать обороты двигателя. Это помогает очистить камеры сгорания и свечи зажигания от нагара, что избавляет от необходимости использовать дорогостоящие очищающие присадки. Более того, работа двигателя на высоких оборотах способствует эффективной очистке системы турбонаддува, способствуя выбросу значительного количества выхлопных газов. Клапан турбонаддува оптимально функционирует только при высоких оборотах, поэтому при движении на низких скоростях он может стать менее отзывчивым.

В зимнее время ситуация ухудшается, так как двигатель дольше прогревается. В результате в картере двигателя конденсируется влага, которая смешивается с моторным маслом и ухудшает его защитные свойства. Поэтому в зимний период рекомендуется тщательно промывать двигатель. Быстрая езда способствует испарению влаги из масла, практически исключая ее присутствие.

Кроме того, езда на высоких скоростях полезна для профилактического обслуживания топливной системы, так как помогает содержать ее в чистоте.

Что касается трансмиссии, особенно для трансмиссий DSG, то медленная езда не рекомендуется. Эти трансмиссии разработаны для оптимальной топливной экономичности, поэтому стремятся как можно быстрее переключаться на высшие передачи. Езда на низких скоростях или в пробках часто заставляет трансмиссию часто переключать передачи, что приводит к сокращению срока службы. Следовательно, может потребоваться замена мехатронного блока.

Не стоит забывать и о выхлопной системе. В зимний период влага имеет тенденцию конденсироваться внутри глушителя. В некоторых случаях количество влаги может быть избыточным, в результате чего вода вытекает из выхлопной трубы во время движения автомобиля. Со временем это может привести к коррозии и необходимости замены глушителя. Однако при движении на высоких скоростях по шоссе выхлопные газы удаляют конденсат и смывают воду.

Наконец, очень важно обратить внимание на шины. Если ваш автомобиль стоит на стоянке в течение длительного времени, например, только для поездок за город, на шинах могут образоваться плоские пятна. Даже если протектор выглядит в хорошем состоянии, эти визуально нетронутые шины будут иметь плохую балансировку, что приведет к вибрации руля во время движения.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Стоит Ли Покупать Праворульные Автомобили? Все За и Против По Праворуким Авто!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Ермаков: никаких сюрпризов на горячих участках нет после объявления новой фазы наступления ВСУ
Сразу три крупных банка России подняли ставки по ипотеке
Илона Маска видели в роскошном отеле, где отдыхала его бывшая подруга
Financial Times: киевский режим признал потерю пятой части снаряжения НАТО в ходе контрнаступления
Наташа Королева раскрыла главный модный совет от модельера Валентина Юдашкина
Аристов: Средний возраст кредитного заемщика в России - 30 лет
Царьград: 100 000 корейских бойцов — тайная цель визита Шойгу в КНДР?
Бойцы ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов под Угледаром
Попавший под обстрел депутат ГД Бородай: контрнаступление ВСУ подошло к пиковой фазе
Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей
Певица Жасмин выставила на продажу свои поношенные вещи
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
SpaceX отменила запуск самого тяжелого спутника за минуту до старта
Писатель Юрий Поляков раскритиковал фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале
RS: США нужно быстрее завершить украинский конфликт после провала контрнаступления ВСУ
Сладков: бить их мы научились, танковая тактика ВСУ провалилась с треском
РИА Новости: для России создают антизападный механизм в ЕАЭС
Кадыров: свыше семи тысяч чеченских бойцов находятся в зоне спецоперации
Петля вокруг Авдеевки сжимается: "Пятнашка" взяла под огневой контроль единственную дорогу в город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников