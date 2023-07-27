Почему бережное отношение к машине может ей только навредить

Давайте рассмотрим основной компонент вашего автомобиля, а именно двигатель. Длительная езда на низких оборотах может пагубно сказаться на его самочувствии и в конечном итоге привести к дорогостоящему ремонту. По мере эксплуатации автомобиля двигатель естественным образом накапливает сажу, и в его камерах сгорания образуются углеродистые отложения. К сожалению, это неизбежный процесс.

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Чтобы смягчить эти проблемы, необходимо время от времени повышать обороты двигателя. Это помогает очистить камеры сгорания и свечи зажигания от нагара, что избавляет от необходимости использовать дорогостоящие очищающие присадки. Более того, работа двигателя на высоких оборотах способствует эффективной очистке системы турбонаддува, способствуя выбросу значительного количества выхлопных газов. Клапан турбонаддува оптимально функционирует только при высоких оборотах, поэтому при движении на низких скоростях он может стать менее отзывчивым.

В зимнее время ситуация ухудшается, так как двигатель дольше прогревается. В результате в картере двигателя конденсируется влага, которая смешивается с моторным маслом и ухудшает его защитные свойства. Поэтому в зимний период рекомендуется тщательно промывать двигатель. Быстрая езда способствует испарению влаги из масла, практически исключая ее присутствие.

Кроме того, езда на высоких скоростях полезна для профилактического обслуживания топливной системы, так как помогает содержать ее в чистоте.

Что касается трансмиссии, особенно для трансмиссий DSG, то медленная езда не рекомендуется. Эти трансмиссии разработаны для оптимальной топливной экономичности, поэтому стремятся как можно быстрее переключаться на высшие передачи. Езда на низких скоростях или в пробках часто заставляет трансмиссию часто переключать передачи, что приводит к сокращению срока службы. Следовательно, может потребоваться замена мехатронного блока.

Не стоит забывать и о выхлопной системе. В зимний период влага имеет тенденцию конденсироваться внутри глушителя. В некоторых случаях количество влаги может быть избыточным, в результате чего вода вытекает из выхлопной трубы во время движения автомобиля. Со временем это может привести к коррозии и необходимости замены глушителя. Однако при движении на высоких скоростях по шоссе выхлопные газы удаляют конденсат и смывают воду.

Наконец, очень важно обратить внимание на шины. Если ваш автомобиль стоит на стоянке в течение длительного времени, например, только для поездок за город, на шинах могут образоваться плоские пятна. Даже если протектор выглядит в хорошем состоянии, эти визуально нетронутые шины будут иметь плохую балансировку, что приведет к вибрации руля во время движения.

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