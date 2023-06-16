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Даниил Полоников

Как можно нечаянно "убить" мотор, ненадолго выключив зажигание

3:05
Авто

Автомобили с турбонаддувом часто оснащаются удобной функцией под названием "турботаймер", специально разработанной для предотвращения перегрева турбокомпрессора. Это удобное дополнение гарантирует, что даже после выключения зажигания двигатель и вентилятор радиатора продолжают работать в течение короткого периода времени, эффективно охлаждая как турбонагнетатель, так и двигатель в целом.

Как можно нечаянно "убить" мотор, ненадолго выключив зажигание
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Эта технология оказывается невероятно полезной и для двигателей с естественным всасыванием, особенно в районах с палящим жарким климатом. Представьте себя за рулем под палящим южным солнцем, покоряющим горные дороги с поворотами и изгибами, доводя двигатель и тормоза до предела. Во время этой захватывающей эскапады двигатель, вынужденный генерировать большую мощность, одновременно выделяет повышенное количество тепла.

А теперь представьте, что после такой поездки вы остановились у ближайшего магазина, чтобы попить воды. Естественно, вы выключаете нагретый силовой агрегат, который еще не успел остыть до более подходящей температуры. В этот самый момент все процессы в двигателе останавливаются, включая работу вентилятора водяного насоса, отвечающего за циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе.

Когда насос отключается, прекращается и охлаждение блока цилиндров. Палящий горячий антифриз поднимается к головке блока цилиндров и постепенно остывает с мучительно медленной скоростью из-за экстремальной внешней температуры. В результате головка цилиндров и верхняя часть блока цилиндров начинают перегреваться. При многократном перегреве головка цилиндра может даже деформироваться.

Это, в свою очередь, провоцирует нежелательный обмен охлаждающей жидкости и масла или наоборот. Конечное следствие такого "обмена жидкостями" слишком хорошо знакомо: капитальный ремонт двигателя. Однако стоит отметить, что многие современные автомобили оснащены защитой от подобных сценариев.

Их продвинутая электроника автономно определяет, должна ли охлаждающая жидкость циркулировать по системе и должен ли вентилятор продолжать работать даже после того, как вы вынули ключ зажигания, чтобы предотвратить перегрев двигателя. В некоторых случаях вентилятор такого автомобиля может работать еще 5-10 минут после выключения силового агрегата, эффективно охлаждая двигатель.

Если вы не уверены, что ваш автомобиль может похвастаться такими защитными мерами, стоит выработать привычку давать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут перед тем, как заглушить его. За этот короткий период и моторный отсек, и сам двигатель успеют остыть до приемлемой температуры. Поступая таким образом, вы не только сохраните здоровье вашего двигателя, но и потенциально сэкономите значительную сумму на ремонте, с которым вам никогда не придется столкнуться.

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КАК УБИТЬ МОТОР ЗА 5 МИНУТ??? ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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