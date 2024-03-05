Почему весной может подняться уровень антифриза

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Во время прогрева двигателя повышение уровня охлаждающей жидкости является совершенно нормальным явлением. Однако следует проявлять осторожность, если в бачке содержится чрезмерное количество жидкости, так как это может свидетельствовать о возможных проблемах.

Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Одна из причин неисправностей кроется в наличии воздушной пробки в системе охлаждения. Это приводит к повышению давления и выбросу охлаждающей жидкости. Попадание воздуха в систему может происходить из-за утечек в трубках и шлангах.

Примечательно, что в весенний период мы часто сталкиваемся с резкими перепадами температур — морозные ночи сменяются теплыми днями. В таких холодных условиях соединения сжимаются, снижая давление в системе и вызывая подсос воздуха. Более того, по мере старения автомобилей риск возрастает из-за потери эластичности труб или развития трещин. Следовательно, эта воздушная пробка может негативно повлиять на работу термостата или отопителя, что требует ее устранения.

Еще один фактор, способствующий образованию засоров, связан с ошибками при замене или доливке охлаждающей жидкости. Когда жидкость заливается слишком быстро, воздух не успевает полностью выйти из системы за отведенное время. Таким образом, даже после замены жидкости перед летним сезоном водители могут столкнуться с проблемами.

Переходим к другой проблеме. После зимы в моторном отсеке скапливается значительное количество грязи, что приводит к значительному засорению радиаторов двигателя и кондиционера. Это, в свою очередь, затрудняет процесс охлаждения, а скопившаяся грязь создает риск повреждения датчика температуры. Следовательно, при увеличении оборотов и нагрузки на двигатель в весенний период перегрев становится актуальной проблемой.

Серьезность этой проблемы обусловлена конструкцией двигателя, особенно в тех случаях, когда головка блока цилиндров лишена чугунных гильз и состоит из алюминия. В таких случаях головка блока цилиндров может деформироваться, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта. В худшем случае двигатель может быть неисправен, что потребует покупки подержанного силового агрегата.

Еще одна потенциальная причина проблем заключается в повреждении прокладки головки блока цилиндров. Это приводит к попаданию выхлопных газов в систему охлаждения, в результате чего охлаждающая жидкость вытесняется. Для многих водителей это неожиданное явление становится неприятным сюрпризом в весенний период. Примечательно, что в этом году наблюдался всплеск покупок подержанных автомобилей в конце зимы — начале весны, поскольку люди стремились "избавиться" от обесценивающейся валюты. К сожалению, эти поспешные покупки теперь вызывают угрызения совести.

Позвольте мне дать один совет: Открутите крышку маслозаливной горловины и осмотрите ее. Если вы заметили белый налет на крышке, необходимо незамедлительно заменить прокладку.