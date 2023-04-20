Jaguar F-Pace 2022 года: немного вспышки в сдержанный сегмент

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Jaguar F-Pace 2022 года — эстетически привлекательная альтернатива обычной толпе компактных роскошных внедорожников из Европы и Азии. На его обтягивающем и привлекательном кузове гордо красуется надпись leaper, да и в интерьере есть к чему придраться.

Jaguar предлагает уровень производительности, который соответствует вашим предпочтениям, но этот внедорожник скорее будет крейсером и грозой на бездорожье, чем резчиком на Нюрбургринге, независимо от того, какую модель вы выберете.

Каковы интерьер F-Pace и автомобильные технологии?

Интерьер F-Pace только в прошлом году подвергся серьезному обновлению, в результате которого он стал соответствовать уровню роскошного салона высшего класса. Он имеет высококлассный вид, в нем использованы отличные материалы, и хотя ему, возможно, трудно найти баланс между включением функций и сохранением простоты использования, никто не будет критиковать его за отсутствие попыток использования технологий.

Стандартная 11,4-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном работает с Apple CarPlay и Android Auto, но программное обеспечение Jaguar наконец-то заслуживает уважения благодаря новейшей системе Pivi Pro.

Она имеет богатый внешний вид, быстро реагирует, а графика великолепна. Этот экран дополняет приятная 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, которая предлагает несколько настраиваемых вариантов отображения. Мы не в восторге от странных элементов управления климатом/сиденьями, которые объединены в одну ручку.

Вы "нажимаете", чтобы изменить функциональность ручки между регулировкой температуры сиденья и климат-контроля, но, к сожалению, это не работает 100% времени. Когда это происходит, это классный трюк для вечеринки, но в противном случае такой жизненно важный элемент управления автомобилем просто раздражает.

Насколько велик F-Pace?

F-Pace находится на более крупной стороне роскошных компактных кроссоверов и внедорожников, но это все еще не большой автомобиль. Заднее пространство для ног составляет 37,2 дюйма, что является лишь средним показателем для данного сегмента. Взрослые поместятся без проблем, а регулировка наклона сидений обеспечивает достаточно удобное положение.

Объем багажного отделения также составляет приличные 26,6 кубических футов, но этому препятствует быстро наклоняющаяся линия крыши. Это также узкое грузовое пространство, но если опустить задние сиденья, то его возможности расширяются, чтобы с легкостью проглотить длинные предметы.

Система хранения в F-Pace присутствует, но не изобилует. Подстаканники достаточно большого диаметра, но не очень глубокие. Отсек перед переключателем скоростей — идеальное место для телефона, и Jaguar предлагает беспроводную зарядку в стандартной комплектации в этом отсеке.

Каковы показатели экономии топлива и мощности F-Pace?

Jaguar предлагает четыре различных уровня производительности F-Pace, а высший уровень, называемый SVR, — это настоящая модель с высокими характеристиками во всех отношениях. Однако все начинается с модели P250, оснащенной 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 246 лошадиных сил и крутящим моментом 269 фунт-фут.

Эта модель, как и все остальные F-Pace, оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Экономия топлива для P250 составляет 22 мпг по городу, 27 мпг по шоссе и 24 мпг в сочетании.

Ступенькой выше является модель P340, которая получает 3,0-литровый рядный двигатель Jaguar с турбонаддувом (и электрическим нагнетателем). Он также оснащен гибридной технологией mild-hybrid, которая накапливает энергию в литий-ионной батарее, а затем использует ее для помощи двигателю при разгоне после остановки. В целом, этот силовой агрегат производит 335 лошадиных сил и 354 фунт-фут крутящего момента.

Дополнительная мощность почти не влияет на экономичность, так как расход топлива составляет 20 миль в час по городу, 27 миль в час по шоссе и 22 миль в час в комбинированном режиме.

Чуть более мощная версия этого же силового агрегата — P400 — развивает 395 лошадиных сил и 406 фунт-фут крутящего момента. Экономия топлива снижается на 1 миль в час на шоссе с P400 до 26 миль в час.

Каков F-Pace в управлении?

Мы еще не ездили на базовой четырехцилиндровой модели, но P400 — это ловкий и шелковистый оператор, который радует наш слух и желание скорости.

В режиме движения "Dynamic" он довольно агрессивен с дроссельной заслонкой даже при легком нажатии. Тем, кто предпочитает, чтобы их кроссоверы вели себя так, как будто их настраивали на 'Ring, эта конфигурация придется по вкусу. Возврат в режим "Comfort" или "Eco" сглаживает более грубые грани R-Dynamic.

F-Pace не сравнится с X3 или GLC по управляемости в любой комплектации, но это не ужасно для внедорожника. Это не лучший спортсмен, но он будет скользить по дорогам с контролируемой и размеренной ездой, достаточно комфортной, чтобы погладить, но не настолько мягкой, чтобы быть подушкой.

Его мягкая гибридная система практически беспроблемно работает в городе, так как трансмиссия никогда не проявляет излишней грубости или недостатка полировки.

Между тем SVR — это полностью про то, чтобы быть на грани. Его V8 запускается с сердитым ревом и не перестает реветь с тех пор. Этот V8 шумит лучше, чем любой другой в своем классе, и разгоняется с такой жестокой силой с любой точки диапазона оборотов. Мы хотели бы, чтобы его управляемость была столь же хороша, как и его ускорение, поскольку по остроте и маневренности он на шаг отстает от таких конкурентов, как GLC 63 S или X3 M Competition.