Tesla Model Y: у пионера электрических внедорожников наконец-то появилась компания

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Tesla Model Y — это первый хороший внедорожник от новаторского производителя электромобилей. Конечно, более крупная Model X демонстрирует отличные показатели по дальности хода и производительности, но внутренняя компоновка не обладает универсальностью, ожидаемой от внедорожника. И даже не стоит начинать разговор о нелепых дверях типа "крыло сокола".

Для сравнения: Model Y гораздо более традиционна, с обычными дверями и задними сиденьями, которые складываются, обеспечивая гибкость при размещении пассажиров и груза. Кроме того, в ней используется многое из того, что делает Model 3 такой хорошей, поскольку она построена на базе этого седана.

В отличие от других автопроизводителей Tesla не так строго придерживается изменений модельного года. В течение года Tesla может получить новые функции и исправления через обновления по воздуху.

Цены также колеблются, как и доступность определенных версий. Репутация Tesla в отношении качества сборки и надежности оставляет желать лучшего, а необычные элементы управления салона, зависящие от сенсорного экрана, понравятся не всем. Есть и другие технологические странности, о которых мы расскажем ниже.

В целом, Model Y остается сильным выбором среди электрических внедорожников, особенно благодаря отличному запасу хода и сети зарядных станций Tesla Supercharger.

Однако это все еще один из нескольких вариантов, и конкуренция становится все сильнее. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Ford Mustang Mach-E являются отличными альтернативами с более низкими стартовыми ценами и большим количеством функций.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Model Y?

Интерьер Model Y поражает своим минимальным дизайном. Центральным элементом является 15-дюймовый сенсорный экран, который больше похож на планшет, установленный горизонтально на приборной панели. Отсутствует множество кнопок, переключателей и ручек, встречающихся в других автомобилях.

Сиденья и панели салона обиты "веганской" искусственной кожей, и покупатели могут выбрать черный или за дополнительную плату белый цвет салона. Материал выглядит и ощущается как натуральная кожа, но в жаркие дни в салоне может быть душно, и, к сожалению, охлаждаемые или вентилируемые сиденья не предлагаются.

Передние сиденья несколько жестковаты и плоские, что делает их склонными к жестким точкам контакта в длительных дорожных поездках, то же самое относится и к сиденьям второго ряда.

Пространство на обоих рядах достаточно просторное, и людям с ростом 180 см будет более чем достаточно места для головы и ног. Опциональные сиденья третьего ряда заметно тесноваты и подходят только для маленьких детей. Несмотря на ограниченное пространство, все же приятно иметь эти сиденья в качестве опции, когда нужно расширить автопарковку.

Поскольку в Model Y отсутствуют физические кнопки, почти все функции управляются с помощью сенсорного экрана. В результате количество экранных меню и настроек может быть пугающим, а освоение может оказаться нелегким. Экран также может отвлекать водителя, поскольку для его использования необходимо убирать взгляд от дороги. Однако есть несколько голосовых элементов управления, которые могут решить многие из этих проблем. На рулевом колесе есть только два многофункциональных диска, которые управляют несколькими функциями, такими как положение зеркал, аудио и круиз-контроль.

В стандартную комплектацию входит навигационная система, которая работает от Google. С одной стороны, это хорошо, поскольку карты и информация будут актуальными. С другой стороны, это означает, что у вас может быть ограниченный доступ, если вы находитесь в районе "без сетки".

Насколько велика модель Y?

Model Y классифицируется как небольшой внедорожник, хотя его площадь не намного больше, чем у Model 3, которая, в свою очередь, примерно равна седану BMW 3 серии. Model Y всего на 2 дюйма длиннее и на 3 дюйма шире, чем Model 3, но основная разница заключается в высоте. Модель Y выше на целых 7 дюймов.

Эти большие габариты дают значительный прирост внутреннего пространства. Достаточно для того, чтобы в Model Y можно было установить третий ряд сидений, хотя, по общему признанию, они предназначены для очень маленьких пассажиров. Задний люк Model Y также позволяет вместить гораздо больше груза по сравнению с багажником Model 3.

Model Y может вместить до 30,2 кубических футов груза за сиденьями второго ряда и до 72,1 кубических футов при сложенных сиденьях.

Если вы выберете сиденья третьего ряда, эти показатели уменьшатся на 3 или 4 куб. фута, но даже эти характеристики являются щедрыми как для класса компактных внедорожников, так и по сравнению с растущим числом кроссоверов EV. В багажнике (переднем багажнике) также имеется еще 4,1 куб. фута.

Каковы характеристики дальнобойности и производительности Model Y?

На момент написания этой статьи, в июле 2022 года в линейке Model Y есть два варианта: Long Range и Performance.

По оценкам, дальность хода Long Range составляет 318 миль на полной зарядке, в то время как у Performance этот показатель немного ниже — 303 мили.

Обе модели оснащены двумя двигателями, подающими энергию на каждую ось для полного привода. Это позволяет Model Y Long Range разгоняться до 60 миль/ч за 4,8 секунды, а Performance — за 3,5 секунды.

Вкратце, в 2021 году была доступна для заказа более доступная Model Y Standard Range. Его запас хода составлял 244 мили, а время разгона 0-60 миль в час — 5 секунд.

Как и в случае с большинством EV, на Model Y могут негативно повлиять низкие температуры, которые уменьшают запас хода и увеличивают время зарядки. Владельцы также могут наблюдать потерю дальности хода в ночное время, поскольку энергия расходуется на поддержание батарей в теплом состоянии.

Какова Model Y в управлении?

Будь то режим Long Range или Performance, Model Y быстрее, чем может понадобиться большинству водителей. Если вдавить педаль в пол, ускорение будет мгновенным, ужасающим и жутко тихим. При более консервативном вождении Model Y хорошо управляема и плавна, поскольку нет необходимости переключать передачи. Эти черты характерны для большинства EV, как и то, как Tesla замедляется.

Водитель может выбрать максимальное рекуперативное торможение, чтобы насладиться одним из многочисленных преимуществ владения EV: вождением одной педалью.

При снятии с педали газа электродвигатели становятся генераторами, используя импульс автомобиля для зарядки батарей, и могут довести автомобиль до полной остановки.

Большинство водителей очень быстро адаптируются к такому стилю вождения, поскольку он несколько снижает утомляемость, особенно в пробках. Кроме того, такой стиль вождения более эффективен и позволяет увеличить запас хода.

Снаряженная масса Model Y превышает 4 400 фунтов, что делает ее тяжелой для автомобиля такого размера, но, как и в любом другом EV, значительный вес батареи оптимально сконцентрирован в полу.

Это обеспечивает Model Y низкий центр тяжести и значительно улучшает управляемость. Действительно, можно сказать, что Model Y управляется как более компактный автомобиль, а версия Performance еще более маневренная благодаря заниженной подвеске и модернизированным тормозам.

Ходовые качества более жесткие, чем можно было ожидать, и на разбитом асфальте Model Y имеет тенденцию к неустойчивости.

Спортивная подвеска модели Performance еще жестче, и резкие толчки регулярно передаются прямо в салон. Если комфорт для вас является приоритетом, возможно, вам стоит обратить внимание на колеса меньшего диаметра, так как 21-дюймовые колеса усугубляют эту проблему.

Tesla Model Y в реальной жизни