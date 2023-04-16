Nissan Z 2023 года: вернулся обновлённым и стал лучше, чем когда-либо

Nissan Z вернулся и стал по-настоящему лучше, чем когда-либо. Он обладает большей мощностью, красивым ретро-стилем и ценой, которая делает его очень выгодным. Эта последняя версия спортивного автомобиля не совсем новая, поскольку она основана на старой модели 370Z. Но она сильно обновлена.

Дизайн, конечно, более ретро, чем когда-либо, с носом, вдохновленным оригинальным 240Z, и хвостом, основанным на 300ZX начала 1990-х годов.

Так же, как и 300ZX, новый Z оснащен 3,0-литровым V6 с турбонаддувом и механической или автоматической коробкой передач. Все это вместе обеспечивает то, что вы ожидаете от традиционного заднеприводного спортивного автомобиля: игривое, быстрое вождение и красивый внешний вид.

Nissan также сохраняет довольно простой модельный ряд. Помимо вариантов трансмиссии, у вас есть выбор между базовой комплектацией Sport и комплектацией Performance, которая включает в себя некоторые дополнительные возможности управления и трансмиссии.

Оба варианта оснащаются одним и тем же V6, что означает, что базовая модель довольно привлекательна по сравнению с ближайшим конкурентом — Toyota Supra.

Более высокий уровень отделки сокращает разрыв в цене и может сделать это решение гораздо более близким, так как Supra имеет более современное и способное шасси, плюс отличный двигатель BMW (и возможность установки механической коробки передач в 2023 году). Но в любом случае Z есть что предложить любителям вождения.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Nissan Z?

Интерьер Nissan Z — это отличное сочетание современных технологий и ретро-стиля. Как и в прошлых моделях Z, центральная стойка наклонена к водителю, как и три аналоговых измерительных прибора в верхней части приборной панели. В большинстве случаев используется мягкий на ощупь пластик, а дизайн очень эффектно смотрится с некоторыми двухцветными вариантами окраски.

Однако есть и менее дорогие материалы на таких элементах, как дверные ручки, и в целом интерьер Supra отличается более высоким качеством — что, по крайней мере, частично объясняет разницу в цене между ними. Однако для цены Z внешний вид и качество салона соответствуют.

Возможно, самым большим достижением от одного поколения Z к другому являются большие, яркие и легко читаемые экраны. Экран приборов может быть настроен на различные графики и информацию в соответствии с вашими предпочтениями. Он даже может отображать впечатляющее количество информации о механических узлах Z.

В дополнение к основным показателям, таким как скорость, обороты, температура топлива и охлаждающей жидкости, на экран выводятся показания температуры моторного масла, давления и дифференциальной температуры масла. В сочетании с аналоговыми датчиками давления наддува, оборотов турбины и напряжения на приборной панели вы будете постоянно в курсе того, что происходит под капотом. Информационно-развлекательная система также удобна и отзывчива, в нее встроены Apple CarPlay и Android Auto.

Насколько велик Z?

Z немного меньше, чем Ford Mustang и Chevy Camaro, и он почти такого же размера, как его ближайший конкурент Toyota Supra. Его внешние размеры отличаются лишь на несколько десятых во многих измерениях. Однако Z весит немного больше, чем Supra. В самом легком состоянии Z весит 3 486 фунтов, а в самом тяжелом — 3 602 фунта. Вес шестицилиндровой Supra 3.0 составляет 3 400 фунтов. Гораздо менее мощная четырехцилиндровая Supra 2.0 еще легче — 3 181 кг.

По цифрам, размеры салона Z и Supra почти идентичны. Однако в реальности Z кажется гораздо теснее, чем Supra.

Из-за более высокого положения сиденья пространство для головы ограничено, а салон кажется меньше. Это может быть усугублено немного узкими сиденьями с сильными болтерами, которые не очень дружелюбны к более крупным типам тел.

Следует также отметить, что его двухместный салон придется по вкусу не всем: задние сиденья Mustang, Camaro, BMW 2 Series или Toyota 86 вряд ли подходят для взрослых, но для дополнительного хранения или перевозки собак они могут иметь большое значение.

Что касается грузового пространства, Nissan не назвал официальных цифр, но Car and Driver сообщает, что оно составляет 7 кубических футов. Это меньше, чем 10,2 кубических фута у Supra.

Грузовой отсек Z также имеет странную форму: он мелкий и широкий. Кроме того, при подъеме вещей и укладке их в багажник приходится освобождать очень много места.

Каковы показатели экономии топлива и производительности Z?

В отличие от большинства конкурентов, Z имеет единственный вариант двигателя: 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 400 лошадиных сил и 350 фунт-фут крутящего момента. Это больше, чем у ближайшего конкурента, шестицилиндрового Toyota Supra 3.0, но немного меньше крутящего момента. Мощность передается на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач или девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Базовая модель Sport оснащена открытым дифференциалом, но при переходе на комплектацию Performance устанавливается механический дифференциал с ограниченным скольжением. Также добавляются увеличенные тормоза с четырехпоршневыми передними суппортами и двухпоршневыми задними, спортивно настроенная подвеска, контроль запуска, более высокая максимальная скорость и регулировка оборотов для механической коробки передач, которую можно включать и выключать.

Выбор трансмиссии влияет на экономию топлива. Автоматическая коробка передач является более экономичной моделью с расходом 19 mpg по городу, 28 mpg по шоссе и 22 mpg в сочетании. Механическая коробка передач снижает экономичность до 18/24/20. Оба варианта менее эффективны, чем Supra 3.0.

Как ездит Z?

Вождение Nissan Z понравится многим. В частности, двигатель — это просто взрыв. Он крут, отзывчив и ощущается мощным даже на высоких оборотах. У него горловой, хотя и слегка приглушенный шум впуска, который тоже доставляет удовольствие.

Управляемость предсказуема и достаточно хорошо сбалансирована. Рулевое управление немного странное, оно кажется легким на низких скоростях и довольно тяжелым на высоких.

Шасси определенно жестче, чем у 370Z, но оно не ощущается таким прочным, как у Supra. Подвеска хорошо настроена для уличного использования. Она жесткая, но не наказывает, и есть лишь незначительный крен кузова. Это важно, поскольку электронно регулируемая подвеска не предлагается.

Настоящим слабым местом Z является его трансмиссия. Механическая — определенно лучший выбор. Она обеспечивает большее сцепление с дорогой, а доступное регулирование оборотов очень приятно.

Конечно, если вы считаете иначе, ее легко отключить нажатием кнопки, и переключаться на пониженную передачу самостоятельно. К сожалению, переключатель имеет длинный ход и немного жестковат при включении передачи.

2023 Nissan Z Performance Review and Drive