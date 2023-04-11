Genesis G70 Shooting Brake: красивое и полезное дополнение модельного ряда

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Компания Genesis выпустила новую модель для европейского рынка — G70 Shooting Brake, которая представляет собой универсальную версию седана G70.

Хотя универсалы по-прежнему ценятся в Европе, решение марки о выпуске модели Shooting Brake, возможно, было основано на устаревших данных, поскольку остальной мир все больше предпочитает внедорожники. Тем не менее, G70 Shooting Brake — это красивое и полезное дополнение к модельному ряду, особенно для тех, кому нужен универсал, а не универсал, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов.

Мощность и производительность

Покупателям в Европе предлагаются исключительно турбированные четырехцилиндровые двигатели, поскольку 3,3-литровый V-6 с двойным турбонаддувом еще не вышел на рынок. 2,0-литровая бензиновая версия доступна с мощностью 194 или 241 л. с., а 2,2-литровый дизель развивает 197 л. с. и мощный крутящий момент 324 фунт-фут. В стандартную комплектацию входят восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и задний привод, причем в Европе не предлагаются варианты с полным приводом.

Во время тест-драйва эксперты попробовали 241-сильную версию в роскошной отделке Luxury Line, и она показалась нам впечатляюще хорошо спроектированной.

Грузовое пространство и интерьер

Грузовой отсек компактен и не предназначен для перевозки значительных грузов, поскольку автомобиль представляет собой универсал, ориентированный на дизайн.

Подъемная дверь с электроприводом оснащена встроенным спойлером, который стильно разделяет область стекла и открывается с помощью кнопки, встроенной в корпус заднего стеклоочистителя.

Genesis сообщает о 16 кубических футах багажного пространства при установленных складывающихся задних спинках сидений 40/20/40, что всего на пять кубических футов больше, чем в седане, и 54 кубических футах при сложенных спинках сидений.

В плане интерьера Shooting Brake идентичен седану с некоторыми участками светлой отделки, но основной интерьер темный и функциональный. Пространство на передних сиденьях щедрое, с хорошим диапазоном регулировок, но, как и в седане, полноразмерным пассажирам на заднем сиденье не хватает места для ног.

Автомобиль дополнен дорогой опцией — красивой стеганой отделкой из кожи цвета наппа, а также трехмерной цифровой панелью приборов, которая придает глубину визуализированным циферблатам.

Опыт вождения

G70 Shooting Brake почти на 100 фунтов тяжелее седана. Заявленное время разгона от 0 до 100 км/ч у нашего универсала составляет 6,4 секунды, что на 0,3 секунды медленнее, чем у седана. Реакция трансмиссии в более мягких динамических режимах немного медленная — коробка передач делает паузу перед тем, как выполнить переключение на кик-даун. Но коробка передач может быть слишком резвой в режимах Sport и Sport+, причем последний, кажется, стремится остаться на самой низкой передаче.

Ручной выбор передач возможен с помощью увесистых металлических лепестков, но ориентироваться в восьми передаточных числах сложнее, так как цифровой индикатор настаивает на отображении той передачи, на которой, по его мнению, должна быть Sport Brake для максимальной экономии топлива, а не той, на которой она находится на самом деле.

Genesis создал индивидуальную настройку шасси для G70 Shooting Brake, которая является более жесткой, чем у седана. Это было заметно на участках неровного дорожного покрытия, по которым мы ездили в Великобритании. Несмотря на стандартные адаптивные амортизаторы и 18-дюймовые колеса меньшего размера, подвеска Luxury Line часто проскакивала неровности, даже в мягком режиме Comfort.

С другой стороны, эксперты увидели дисциплинированный контроль над кузовом при увеличении нагрузки на шасси, точное прохождение поворотов и впечатляющую тягу на скользких дорогах. В нашем экземпляре Shooting Brake отсутствовал дифференциал ограниченного скольжения — он предназначен для Sport Line — и при сильном нажиме автомобиль ощущается как заднеприводный.

СТИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ GENESIS G70 Shooting Brake / Генезис Г70 Шутин Брейк экстерьер/интерьер 2022