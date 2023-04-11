Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Genesis G70 Shooting Brake: красивое и полезное дополнение модельного ряда

4:44
Авто

Компания Genesis выпустила новую модель для европейского рынка — G70 Shooting Brake, которая представляет собой универсальную версию седана G70.

Genesis G70 Shooting Brake: красивое и полезное дополнение модельного ряда

Хотя универсалы по-прежнему ценятся в Европе, решение марки о выпуске модели Shooting Brake, возможно, было основано на устаревших данных, поскольку остальной мир все больше предпочитает внедорожники. Тем не менее, G70 Shooting Brake — это красивое и полезное дополнение к модельному ряду, особенно для тех, кому нужен универсал, а не универсал, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов.

Мощность и производительность

Покупателям в Европе предлагаются исключительно турбированные четырехцилиндровые двигатели, поскольку 3,3-литровый V-6 с двойным турбонаддувом еще не вышел на рынок. 2,0-литровая бензиновая версия доступна с мощностью 194 или 241 л. с., а 2,2-литровый дизель развивает 197 л. с. и мощный крутящий момент 324 фунт-фут. В стандартную комплектацию входят восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и задний привод, причем в Европе не предлагаются варианты с полным приводом.

Во время тест-драйва эксперты попробовали 241-сильную версию в роскошной отделке Luxury Line, и она показалась нам впечатляюще хорошо спроектированной.

Грузовое пространство и интерьер

Грузовой отсек компактен и не предназначен для перевозки значительных грузов, поскольку автомобиль представляет собой универсал, ориентированный на дизайн.

Подъемная дверь с электроприводом оснащена встроенным спойлером, который стильно разделяет область стекла и открывается с помощью кнопки, встроенной в корпус заднего стеклоочистителя.

Genesis сообщает о 16 кубических футах багажного пространства при установленных складывающихся задних спинках сидений 40/20/40, что всего на пять кубических футов больше, чем в седане, и 54 кубических футах при сложенных спинках сидений.

В плане интерьера Shooting Brake идентичен седану с некоторыми участками светлой отделки, но основной интерьер темный и функциональный. Пространство на передних сиденьях щедрое, с хорошим диапазоном регулировок, но, как и в седане, полноразмерным пассажирам на заднем сиденье не хватает места для ног.

Автомобиль дополнен дорогой опцией — красивой стеганой отделкой из кожи цвета наппа, а также трехмерной цифровой панелью приборов, которая придает глубину визуализированным циферблатам.

Опыт вождения

G70 Shooting Brake почти на 100 фунтов тяжелее седана. Заявленное время разгона от 0 до 100 км/ч у нашего универсала составляет 6,4 секунды, что на 0,3 секунды медленнее, чем у седана. Реакция трансмиссии в более мягких динамических режимах немного медленная — коробка передач делает паузу перед тем, как выполнить переключение на кик-даун. Но коробка передач может быть слишком резвой в режимах Sport и Sport+, причем последний, кажется, стремится остаться на самой низкой передаче.

Ручной выбор передач возможен с помощью увесистых металлических лепестков, но ориентироваться в восьми передаточных числах сложнее, так как цифровой индикатор настаивает на отображении той передачи, на которой, по его мнению, должна быть Sport Brake для максимальной экономии топлива, а не той, на которой она находится на самом деле.

Genesis создал индивидуальную настройку шасси для G70 Shooting Brake, которая является более жесткой, чем у седана. Это было заметно на участках неровного дорожного покрытия, по которым мы ездили в Великобритании. Несмотря на стандартные адаптивные амортизаторы и 18-дюймовые колеса меньшего размера, подвеска Luxury Line часто проскакивала неровности, даже в мягком режиме Comfort.

С другой стороны, эксперты увидели дисциплинированный контроль над кузовом при увеличении нагрузки на шасси, точное прохождение поворотов и впечатляющую тягу на скользких дорогах. В нашем экземпляре Shooting Brake отсутствовал дифференциал ограниченного скольжения — он предназначен для Sport Line — и при сильном нажиме автомобиль ощущается как заднеприводный. 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

СТИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ GENESIS G70 Shooting Brake / Генезис Г70 Шутин Брейк экстерьер/интерьер 2022
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Без лишения прав для безрассудных водителей: Российские законодатели предлагают наказывать за агрессивное вождение
Cyberpunk 2077: Вышло обновление с трассировкой лучей Overdrive
Тульские десантники ответили на просьбу жён мобилизованных вернуть их домой: "Не позорьте нас"
Цены на подержанные автомобили в России падают
Asia Times: Китай ошибается, делая ставку на скорый крах США
Стилист Гоша Карцев заявил, что певица Полина Гагарина самая капризная российская знаменитость
ЕС может ограничить экспорт вооружений Украине после смерти Зеленского
Юрист рассказал об особенностях повестки в военкомат, полученной через "Госуслуги"
Марочко: ВСУ начнут масштабное наступление с массированных ударов по позициям ВС РФ
Mash: украинские диверсанты были замечены в Москве при попытке установки GPS-передатчика
Популярное
Двое русских солдат закидали гранатами толпу боевиков ВСУ

На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.

РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что ВСУ ждёт кровавая битва за Крым
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Пользователи Сети: "Пугачёва — предатель и хабалка"
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Последние материалы
Глава Крыма Аксёнов: армия РФ готова к контрнаступлению ВСУ, катастрофы не будет
Дроздов: "Переговоры с русскими будут, но тема Крыма для них закрыта"
Российские военные уничтожили радиолокатор ЗРК С-300 противника в Запорожской области
Певец Сергей Лазарев признался, что не доволен формой своего носа
Минобороны: потери ВСУ в Артёмовске за сутки составили 450 бойцов
Авторы Sohu указали на необычное поведение Зеленского: "Это странно"
Певица Лолита Милявская показала осунувшегося режиссёра Фёдора Бондарчука
Гагин: ВС РФ готовы к контрнаступлению Украины на любом из анонсированных направлений
Секретарь СНБО Данилов: решение о контрнаступлении ВСУ будет принято в последний момент
На Украине обвинили Зеленского в предательстве интересов страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников