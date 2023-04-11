Hyundai Palisade 2023 года: трудно сделать лучше

9:06 Your browser does not support the audio element. Авто

В этом году Hyundai Palisade 2023 получил новый внешний вид и дополнительные функции, но наше мнение о нем осталось прежним. За вычетом Kia Telluride, Palisade — наш любимый трехрядный внедорожник.

И да, это один из самых рекомендуемых экспертами внедорожников, но помимо того, что всем нам, редакторам, он очень нравится, один из нас положил свои деньги на место и купил его после того, как пожил в Palisade и полюбил его. Все более совершенное сочетание технологий, изысканности, простора и дизайна делает его легким победителем в нашей книге.

Конечно, соплатформенный собрат Palisade — Telluride — не менее привлекателен, и его дизайн нам нравится еще больше. Однако на нашем нынешнем автомобильном рынке, где повсеместно наблюдается дефицит, сверхпопулярный Telluride купить гораздо сложнее, чем Palisade, что делает Hyundai идеальным запасным вариантом.

Единственным недостатком Palisade по сравнению с некоторыми конкурентами является отсутствие гибридной силовой установки. Toyota Highlander и Kia Sorento можно купить с экономичными гибридными установками, но, по общему признанию, более крупный Palisade мучается со своим V6 с естественным всасыванием в качестве единственного варианта двигателя. Даже несмотря на это упущение, Palisade трудно отказать, поскольку он намного превосходит свою ценовую категорию.

Что нового в 2023 году?

Palisade обновится в середине цикла в 2023 году, что означает, что в этом году будет много нового.

Он получил обновленную решетку радиатора, бамперы и фары. Интерьер отличается новым дизайном приборной панели с обновленными экранами и множеством новых технологий. Также появилась новая комплектация XRT, которая отличается затемненной решеткой радиатора, черной глянцевой отделкой и решетками на крыше.

Интерьер и автомобильные технологии Palisade

Palisade может похвастаться уникальным элегантным салоном с широкой, как у Mercedes, информационно-развлекательной панелью, отличительными элементами отделки и центральной консолью, которая поднимается к приборной панели, оставляя под ней дополнительное место для хранения.

Он одновременно привлекателен и функционален, и может произвести настоящий фурор, если вы только что приехали с тест-драйва Honda Pilot или Subaru Ascent — конкурентов, которые хорошо сделаны, но имеют нулевую оценку по харизме. Качество Palisade также хорошее, что приближает его к настоящему уровню роскоши (Calligraphy — лучший пример такого почти роскошного опыта).

В стандартную комплектацию каждого Palisade входит 12,3-дюймовый сенсорный экран с навигацией, который легко использовать и видеть. Вы можете посвятить весь экран одной функции, разделить его между двумя (например, карта навигации и информация аудиосистемы) или оставить его на главном экране, на котором отображаются различные функции.

Это похоже на то, что вы видите в различных люксовых брендах, и в Palisade это реализовано так же хорошо, если даже немного лучше. Hyundai добавил точку доступа WiFi с оплатой за месяц в Palisade в 2023 году. Также недавно появилось цифровое зеркало заднего вида, но в стандартную комплектацию оно входит только в модели Calligraphy.

Большой семейный автомобиль Hyundai также оснащен множеством стандартных информационно-развлекательных функций, включая Apple CarPlay, Android Auto, спутниковое радио и пять USB-портов (один USB-A и четыре USB-C). Дополнительная пара портов USB-C добавляется в верхние уровни отделки, а беспроводная зарядка телефона входит в стандартную комплектацию всех моделей, кроме базовой.

Насколько велик Palisade?

Palisade — один из самых больших трехрядных кроссоверов. Немногие из них имеют такую длину и ширину, а пространство для ног и головы в третьем ряду — одно из самых больших в сегменте.

Даже высокий взрослый человек может разместиться там вполне комфортно. Кроме того, большие окна задней четверти и широкие, вертикальные боковины автомобиля означают, что тот, кто сидит сзади, не будет испытывать чувства клаустрофобии.

Доступ к третьему ряду осуществляется с помощью кнопок с электроприводом одним нажатием, а также уникальных ручек, встроенных в С-образные стойки, но в результате зазор между этой стойкой и сдвинутым вперед сиденьем оказывается всего лишь средним.

Второй ряд предлагает стандартное раздельное сиденье 60/40, которое обеспечивает общую вместимость восемь человек, или капитанские кресла, которые уменьшают вместимость до семи. Пространство и комфорт в любом случае превосходны, но этого и следовало ожидать в данном сегменте.

Грузовой объем также лучше, чем у большинства, — 18 кубических футов за поднятым третьим рядом, что достаточно для размещения четырех больших чемоданов. Больше вместил только более компактный собрат Palisade — Telluride, а также Volkswagen Atlas.

Объем багажника составляет 45,8 кубических футов, когда третий ряд опущен, и 86,4, когда оба ряда опущены — оба показателя довольно средние для сегмента, что просто прекрасно. Второй ряд имеет стандартную функцию складывания с электроприводом, в то время как третий ряд с электроприводом является опцией в комплектации SEL и стандартной в комплектации Limited.

Наконец, хранение мелких предметов является отличительной особенностью Palisade.

На передней центральной консоли есть вместительный отсек под подлокотником, а впереди еще один отсек, закрытый сдвижной крышкой, в котором размещается беспроводная зарядка для смартфона (при наличии соответствующего оборудования) и удобные подстаканники, изображенные ниже, которые исчезают, освобождая дополнительное пространство, когда не используются.

Характеристики топливной экономичности и производительности Palisade

Каждый Palisade оснащается 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 291 л. с. и крутящим моментом 262 фунт-фут. Доступен передний или полный привод, а восьмиступенчатая автоматическая коробка передач является стандартной. Тяговое усилие каждого Palisade составляет 5 000 фунтов. Доступны сцепное устройство класса III и задняя подвеска с автоматическим выравниванием.

Экономия топлива в 2023 году составляет 19 миль в час по городу, 27 миль по шоссе и 22 миль в час в сочетании. С AWD этот показатель снижается до 19/25/21.

Каков Palisade в управлении?

Как и Kia Telluride, имеющий общую механическую основу, Hyundai Palisade предлагает хорошо продуманный опыт вождения, свободный от вредных привычек, но также лишенный чего-либо особенно запоминающегося. По сути, он достигает планки, установленной подавляющим большинством покупателей в этом сегменте.

Двигатель V6 выдает достаточно мощности, но в конечном итоге его ускорение не уступает большинству других автомобилей в этом сегменте. Рулевое управление точное и приобретает небольшое дополнительное усилие в режиме Sport, но оно также не заставляет вас быть особенно вовлеченным в процесс вождения.

В 2023 году оно станет немного более шелковистым и плавным благодаря новым клапанам с частотным датчиком, которые определяют неровности дороги и направлены на повышение устойчивости.

Аналогичным образом, подвеска хорошо контролирует движения кузова, а стоковые шины отлично справляются со сцеплением с дорожным покрытием (и даже с гравием). Тем, кто ищет более схожие с автомобилем ощущения от вождения, стоит обратить внимание на Mazda CX-9.

Доступная система полного привода Palisade имеет функцию, которая фиксирует распределение мощности между передними и задними колесами в соотношении 50/50 для увеличения тяги на бездорожье. Мы нашли ее достаточно эффективной при движении по длинной гравийной дороге с большим количеством крутых поворотов.

ЗАМЕНА КРУЗАКА?! Новый PALISADE, который ТЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!