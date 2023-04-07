VW Taos 2023 года: удивительно дружелюбный семейный маленький внедорожник

11:29 Your browser does not support the audio element. Авто

В то время как Volkswagen, вероятно, указал бы на VW Taos 2023 года как на более приключенческий выбор благодаря облицовке кузова и функциональным рейлингам на крыше, а мы бы предложили его как самый семейный среднеразмерный внедорожник.

VW Taos 2023 года: больше стиля внутри и снаружи

Заднее сиденье просто огромно, легко превосходя всех своих среднекомпактных конкурентов и даже некоторые компактные внедорожники в сегменте выше. Мы без проблем разместили на нем детское сиденье для ребенка, сидящего сзади, и при этом оставили достаточно места для переднего пассажира. Грузовой отсек, между тем, гигантский для автомобиля такого размера — нам удалось уместить шесть чемоданов и холодильник. Только Ford Bronco Sport может сравниться с ним в этом сегменте.

В то же время, снаружи это все еще небольшой внедорожник. Это хорошо для размещения в гараже и на парковке, для экономии топлива (которая, кстати, превосходна) и для обеспечения более низкой цены.

В то же время, Taos не имеет такого убогого внешнего вида и ощущения, как некоторые конкуренты, а также прошлые бюджетные Volkswagen, сделанные для Америки, такие как Passat и Atlas. Вы также получаете больше стиля внутри и снаружи, чем они — это определенно не безвкусный мобиль для мамы и папы.

По крайней мере, не в плане дизайна. Управлять Taos довольно скучно: рулевое управление покрыто новокаином, а педаль газа реагирует на нажатия со всей непосредственностью ленивца. Это действительно очень неприятно, потому что если бы Taos имел управление, близкое к GTI или даже ID.4, это был бы настоящий успех. Но и без того Taos 2023 остается одним из лучших вариантов в своем нишевом сегменте.

Что нового в 2023 году

Базовая модель Taos S теперь стандартно оснащается системами предупреждения переднего столкновения, автоматического экстренного торможения, предупреждения о слепых зонах и предупреждения о перекрестном движении сзади. Опционально для S и стандартно для SE предлагается пакет IQ. Drive, который добавляет систему помощи при движении по полосе и адаптивный круиз-контроль. В комплектации SEL стандартно устанавливается панорамный люк.

Интерьер и автомобильные технологии в Taos

В Taos многое взято из бункера запчастей Volkswagen, что просто прекрасно. Те же высококачественные переключатели и удобные сенсорные интерфейсы, которые вы найдете в Tiguan и Atlas, есть и в более дешевом Taos.

Приборная панель VW Digital Cockpit также входит в стандартную комплектацию (8 дюймов для S и SE, 10 дюймов для SEL), позволяя водителям широкий спектр опций настройки, чтобы предоставить как можно меньше или больше информации прямо перед вами, как вы пожелаете.

Качество материалов сопоставимо со всем в сегменте, кроме почти роскошных Mazda CX-30 и Honda HR-V — ожидайте много жесткого пластика, но с несколькими стратегически расположенными частями окрашенной отделки и мягкого кожзаменителя, чтобы украсить салон. Нам также нравится, что в каждой комплектации есть какая-то вариация двухцветной цветовой схемы.

Доступны две информационно-развлекательные системы. Базовая S имеет 6,5-дюймовый сенсорный экран с более простым интерфейсом, но включает Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектациях SE и SEL устанавливается 8-дюймовый сенсорный экран с расширенной функциональностью, беспроводной зарядкой и возможностью подключения Apple/Android. Обе системы легко увидеть и достать, и в отличие от более новой системы VW в ID.4, GTI и других автомобилях, они действительно удобны в использовании. Совершенно непонятно, как Volkswagen мог перейти от этой вполне приемлемой 8-дюймовой системы с сенсорным экраном к катастрофе ID.4.

Насколько велик Taos?

Taos на несколько дюймов длиннее других среднекомпактных внедорожников, таких как Kia Seltos и Mazda CX-30, но все же ближе к ним, чем к компактным моделям, таким как Toyota RAV4. Во время движения вы не замечаете этого дополнительного размера, но в дополнение к продуманной компоновке салона, вы абсолютно точно заметите его, когда попытаетесь усадить людей на заднее сиденье или загрузить грузовой отсек.

Заднее сиденье особенно впечатляет. Мы смогли разместить огромное автокресло Britax Boulevard, установленное на заднем сиденье, и при этом впереди осталось достаточно места для пассажира ростом 3 метра.

Это редкость для любого компактного внедорожника, не говоря уже о таком маленьком сегменте. Это также означает, что пространство действительно удобно для взрослых, независимо от того, кто сидит впереди. Задние двери также довольно большие.

Объем багажного отделения немного отличается в зависимости от наличия полного привода: 27,9 кубических футов без него и 24,9 с ним из-за более высокого пола.

С передним приводом Taos смог вместить больше вещей в нашем багажном тесте, чем что-либо в сегменте, за исключением Bronco Sport. Фактически, он оказался более объемным, чем несколько компактных внедорожников. Нам также нравится, что Taos имеет поднятые рейлинги на крыше, что облегчает установку багажников на крышу между автомобилями.

Характеристики топливной экономичности и производительности Taos

В отличие от своих конкурентов, Taos предлагает только один двигатель, но он эффективно разделяет разницу между соответствующими вариантами этих конкурентов. Его 1,5-литровая рядная четверка с турбонаддувом выдает 158 лошадиных сил и 184 фунт-фут крутящего момента.

Передний привод является стандартным и работает в паре с традиционной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод работает в паре с семиступенчатой автоматизированной механической коробкой передач с двойным сцеплением (также известной как DSG).

Хотя вы можете заметить некоторые незначительные различия в их поведении, в основном это просто автоматика, которая переключается плавно, как и ожидалось.

Топливная экономичность с FWD составляет 28 mpg по городу, 36 mpg по шоссе и 31 mpg в сочетании. С AWD эти показатели снижаются до 25/32/28, но, тем не менее, Taos является одним из самых эффективных среднеразмерных внедорожников. Стоит также отметить, что общий запас хода составляет более 400 миль.

Каков Taos в управлении?

Несмотря на то что передне- и полноприводные модели Taos имеют разные трансмиссии и задние подвески, их управляемость, качество езды и реакция силового агрегата за рулем были схожи.

Обе версии Taos, на которых мы ездили, склонялись в сторону комфорта, а не производительности, демонстрируя хорошо контролируемые реакции на крупные неровности и поглощая мелкие дефекты дорожного покрытия с утонченностью, ожидаемой от немецкого бренда.

Его шасси более чем способно сохранять самообладание при движении по извилистой дороге, но рулевое управление Volkswagen — особенно в модели FWD — не позволяет вам почувствовать этот опыт, не говоря уже о том, чтобы насладиться им. В центре рулевое управление онемело от новокаина, а после этого возникает ощущение, что вы вращаете резинку.

При выборе модели AWD добавляются режимы движения, один из которых включает режим Sport для заметно лучшего рулевого управления. Тем не менее, если вы ищете более вовлекающий драйв, практически любой автомобиль будет лучшим выбором, особенно Kia Seltos и Mazda CX-30.

Так же, как и другие автомобили Volkswagen, Taos имеет не самую острую реакцию на нажатие педали газа. Будь то настройка дроссельной заслонки или турбояма малообъемного двигателя, в результате получается автомобиль, который любит убедиться, что вы действительно это имеете в виду. Аналогично, ни одна из трансмиссий не отличается особой оперативностью при необходимости переключения на пониженную передачу. Как и рулевое управление, это не является решающим фактором, но говорит о том, что новый компактный внедорожник VW больше похож на Jetta, чем на GTI.

Цена Taos и какие функции доступны

Покупка Taos не может быть проще. Существует всего три уровня отделки, два из которых доступны с передним или полным приводом. SEL — только с полным приводом. Цены очень конкурентоспособны, несмотря на его размеры и тот факт, что многие считают немецкие автомобили более дорогими, чем автомобили других марок. Начальная цена в $25 450, включая $1 295 за доставку, в пределах $1 000 больше, чем у Mazda CX-30, Kia Seltos и Honda HR-V.

Стандартное оборудование включает 17-дюймовые легкосплавные диски, автоматические светодиодные фары, сиденье водителя с ручной регулировкой по высоте, тканевую обивку, подогрев передних сидений (w/AWD), 8-дюймовую панель приборов Digital Cockpit, два порта USB, 6,5-дюймовый сенсорный экран, аудиосистему с четырьмя динамиками и различные системы помощи водителю, описанные ниже в разделе "Безопасность".

Основные обновления для SE включают большие колеса, бесконтактный вход и кнопочный запуск двигателя, рулевое колесо с кожаной обивкой, обновленную обивку, сиденье водителя с электроприводом в восьми направлениях, задний USB-порт, 8-дюймовый сенсорный экран и аудиосистему с шестью динамиками. Это, вероятно, лучший вариант для большинства.

В комплектацию SEL входят датчики парковки, кожаная обивка, 10,25-дюймовый цифровой кокпит, панорамный люк, навигация в автомобиле и аудиосистема BeatsAudio с восемью динамиками.

S FWD: $25 450

SE FWD: $30 220

S AWD: $29 085

SE AWD: $32 965

SEL AWD: $35 830

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