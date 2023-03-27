Jetour выходит на российский рынок с кроссоверами Dashing и X90 Plus: понравятся всем

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Jetour, ведущий китайский автопроизводитель, объявил о своем выходе на российский рынок с запуском двух последних моделей кроссоверов — Dashing и X90 Plus. Этим шагом Jetour стремится удовлетворить растущий спрос на внедорожники в России и расширить свое глобальное присутствие.

Представляем кроссовер Dashing

Кроссовер Dashing может похвастаться элегантным и спортивным дизайном с четкими линиями и скульптурным капотом, который излучает мощь и элегантность. Под капотом Dashing оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который обеспечивает максимальную мощность 156 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, в зависимости от варианта.

Внутри Dashing предлагает просторный и комфортабельный салон, оснащенный такими функциями, как

большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы,

автоматический климат-контроль

и панорамный люк.

Кроссовер также оснащен рядом систем безопасности, включая шесть подушек безопасности, ABS с EBD и электронный контроль устойчивости.

Представляем кроссовер X90 Plus

X90 Plus, с другой стороны, является более прочным и внедорожным кроссовером, предназначенным для преодоления труднопроходимой местности. Он отличается мускулистой и внушительной внешностью, высоким дорожным просветом и 18-дюймовыми легкосплавными дисками, которые придают ему властный вид на дороге.

Под капотом X90 Plus установлен 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 156 л. с. и крутящим моментом 230 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, в зависимости от варианта. В стандартной комплектации X90 Plus оснащается полным приводом, что позволяет ему легко справляться с любыми дорожными условиями.

Внутри X90 Plus предлагает просторный и хорошо обставленный салон, оснащенный такими функциями, как

информационно-развлекательная система с сенсорным экраном,

автоматический климат-контроль

и панорамный люк.

Кроссовер также оснащен множеством систем безопасности, включая шесть подушек безопасности, ABS с EBD и электронный контроль устойчивости.

Основные моменты по этим моделям

Запуская кроссоверы Dashing и X90 Plus, Jetour стремится занять свою нишу на высококонкурентном российском рынке внедорожников. Акцент компании на качество, дизайн и производительность очевиден в этих двух моделях, которые, несомненно, понравятся широкому кругу покупателей. Компания Jetour продолжает расширять свое присутствие на мировом рынке и по-прежнему стремится выпускать инновационные и надежные автомобили, отвечающие потребностям покупателей во всем мире.