2023 Volkswagen Jetta Sport 1.5T Manual кажется дороже, чем есть на самом деле

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Volkswagen Jetta Sport заводится с помощью ключа. Помните такие? Ключи зажигания для автомобилей — это то же самое, что почта для электронной почты: прошлый век. Этот ключ многое говорит о том, чего можно ожидать от этой версии компактного седана VW.

Volkswagen Jetta Sport 1.5T Manual

Это простой, базовый и понятный автомобиль. Здесь нет ничего вычурного. Но учитывая, что эта Jetta также поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач, значком Sport, приклеенным к задним стойкам, и удивительно низкой ценой, мы посчитали необходимым выяснить, является ли она бюджетным GLI — спортивным седаном, к которому мы питаем большую симпатию.

Sport вписывается в линейку Jetta на одну ступень выше базовой S, скромная доплата в 900 долларов до очень разумной стартовой цены в 22 650 долларов, что на 10 030 долларов меньше, чем GLI. В случае с Sport базовая комплектация не означает полное отсутствие оснащения.

В комплектацию Sport входит приличное количество оборудования. Его стандартные 17-дюймовые легкосплавные диски, а также светодиодные фары и задние фонари, устанавливаемые на все Jettas, не позволяют ему выглядеть скупердяем снаружи.

Салон

Однако нельзя ошибиться в том, что просторный салон Sport оборудован по высшему разряду. Он хорошо собран, и в нем есть несколько приятных мелочей, таких как 8,0-дюймовая цифровая панель приборов, пара передних USB-портов и привлекательные тканевые сиденья. Но в салоне много жесткого пластика, стандартная система HVAC управляется вручную, на передних сиденьях нет подогревателей булочек, а крошечный 6,5-дюймовый экран информационно-развлекательной системы — это взгляд в прошлое.

Хотя это и не новейшая сенсорная система VW, она, по крайней мере, имеет простой пользовательский интерфейс и ручки регулировки громкости и настройки. Наш тестовый автомобиль имел только одну опцию — пакет Driver Assistance за $955, который добавляет адаптивный круиз, стеклоочистители с датчиком дождя, несколько функций помощи водителю и рулевое колесо с удовлетворительно толстой окантовкой, плоским дном и кожаной обивкой.

Это рулевое колесо почти такое же красивое, как в GLI, и это самое спортивное в Sport. Впрочем, не беспокойтесь. Это дружелюбный, приятно изысканный автомобиль. Все начинается, в прямом и переносном смысле, с двигателя Sport — 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, развивающего 158 л. с. при 5500 об/мин.

Он оживает с тихим гулом, который едва поднимается выше шепота, плавно работает по всей шкале тахометра и заставляет Sport чувствовать себя дороже, чем он есть на самом деле. Неудивительно, что спринты нашего автомобиля с шестиступенчатой механической коробкой передач по прямой — 60 миль/ч за 7,0 секунд и четверть мили за 15,5 секунд на скорости 92 миль/ч — не идут ни в какое сравнение с 228-сильным GLI с 6-ступенчатой коробкой передач — 60 миль/ч за 6,1 секунды и четверть мили за 14,6 секунды на скорости 100 миль/ч.

Тем не менее это не плохой результат для Sport, так как он соответствует характеристикам последней автоматической Jetta, которую мы тестировали, при этом скорость на четверть мили на 1 милю выше.

К сожалению, при обычной городской езде производительность Sport падает на колени по сравнению со смелым GLI. Хотя в спецификациях указано, что Sport выдает свои полные 184 фунт-фута крутящего момента при 1750 об/мин, наша правая нога говорила об обратном. В городском трафике легко поймать двигатель, дремлющий без наддува; опустите обороты ниже 2000 об/мин, и это будет выглядеть так, как будто песчанки заменили лошадей под капотом. Нажатие на педаль газа дает минимальный эффект.

Недостаток готового крутящего момента наглядно проявился в нашем тесте на ускорение на высшей передаче, где Sport потребовалось 28,7 секунды, чтобы разогнаться с 30 до 50 миль/ч; GLI сделал это за 12,3 секунды. На более высоких оборотах двигателя и скорости движения Sport ведет себя намного лучше, показав время от 50 до 70 миль/ч за 13,6 секунды против 8,4 секунды у GLI. Благодаря легкому переключению шестиступенчатой механической коробки передач, держать двигатель в зоне бодрости очень приятно. Сцепление тоже легкое, так что управлять этим автомобилем приятно даже на низких скоростях.

Sport демонстрирует хорошие, если не опьяняющие, навыки вождения

Мягкий ход и уверенное рулевое управление придают ему удивительно утонченный характер, который дополняет тихие повадки двигателя. Volkswagen даже предпринял некоторые незначительные усилия, чтобы сделать его более увлекательным в управлении, чем базовая модель S, занизив подвеску на 15 миллиметров и установив более мощный передний стабилизатор поперечной устойчивости. Хотя это не тот автомобиль, который просит вас мчаться по двухполосной дороге, при нагрузке он остается собранным.

И хотя он не может сравниться с более острыми реакциями GLI, сцепление Sport с дорожным полотном на 0,87 g на 0,01 g лучше, а его 176-футовая остановка с 70 миль/ч всего на два фута длиннее. Ограничивающим фактором здесь является то, что оба автомобиля обуты во всесезонные шины; такой спортивный седан, как GLI, заслуживает более жесткой резины.

На открытой дороге 1.5T демонстрирует впечатляющую экономичность в расходе топлива

В нашем тесте Jetta показала средний расход топлива 44 миль в час на шоссе на скорости 75 миль в час. Это на 2 миль/час лучше, чем показатель EPA на шоссе и чем у последней протестированной нами Jetta с автоматическим двигателем, и открывает возможность для 580 миль пробега по шоссе.

Нет, Jetta Sport не может похвастаться такими ходовыми качествами или производительностью, которые необходимы для того, чтобы считаться уцененным GLI. Но благодаря просторному заднему сиденью, бархатистому двигателю и достойным манерам на дороге, это гораздо больше, чем бюджетная перевозка людей. Ключ зажигания в сторону, конечно.