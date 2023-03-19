Китайские автобренды завоёвывают российскую территорию после ухода западных компаний

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Китайские автопроизводители заполняют пустоту, которую оставили мировые автопроизводители, уходя из России. До сих пор им удавалось избегать ответной реакции, направленной на западные компании, которые пытались остаться.

Автопроизводители, включая Geely Automobile Holdings, производителя минивэнов Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co., известную своим доступным брендом Haval, захватили 17 процентов российского автомобильного рынка в 2022 году после того, как большинство крупнейших мировых автопроизводителей, включая Volkswagen Group и Toyota Motor Corp. покинули страну после вторжения в Украину чуть более года назад.

В то время как западные компании, от Apple Inc. до Sony Corp., BP Plc и McDonald's Corp. ушли из России в первые дни СВО после стремительных экономических санкций и давления потребителей, многие китайские компании продолжают работать там. Президент Си Цзиньпин поддержал Владимира Путина, и китайским компаниям практически не грозит опасность обратной реакции потребителей на родине.

Это резко контрастирует с опытом компании Renault SA, которая понесла один из самых серьезных ударов среди компаний, которые год назад не хотели уходить из России.

После того как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал автопроизводителя и другие французские компании за "спонсирование российской военной машины", Renault уступила, свернув деятельность на своем втором по величине рынке и списав активы на сумму 2,4 миллиарда долларов. Японская компания Fast Retailing Co. также столкнулась с призывами социальных сетей к бойкоту после того, как не спешила уходить.

Хотя китайские автопроизводители пока избежали ответных мер, их дальнейшее присутствие в России может привлечь внимание к их сети глобальных партнеров и запятнать репутацию, в то время как некоторые из крупнейших имен в китайской автомобильной промышленности стремятся заявить о себе на мировом рынке, в том числе в Европе и США.

Geely, например, и ее основатель Ли Шуфу контролируют шведских автопроизводителей, включая Volvo Car и Polestar Automotive Holding. Бренд Lynk & CO. от Geely и Volvo предлагает месячную аренду автомобилей в таких городах, как Берлин, Барселона и Милан, а марка Zeekr от Geely сотрудничает с компанией Waymo, специализирующейся на самоходном вождении Google.

Миллиардер Ли собрал обширную автомобильную империю, чтобы помочь оставаться на вершине двух крупнейших тенденций отрасли — электрификации и автоматизации. Он является одним из крупнейших акционеров Mercedes-Benz Group и Aston Martin Lagonda Global Holdings, а Geely имеет два совместных проекта с французским автопроизводителем Renault SA.

Geely и другие китайские автопроизводители имеют гораздо больше выгоды от работы в других странах мира и сотрудничества с такими компаниями, как Renault, чем от продажи автомобилей в России, считает Джеффри Зонненфельд, профессор Школы менеджмента Йельского университета, который вызвал недовольство в России, составив глобальный список иностранных компаний, торгующих с этой страной.

"Абсолютно лучший случай в России для китайских компаний меркнет по сравнению с их худшим случаем в этих партнерствах", — сказал Зонненфельд.

Хотя Volvo и Mercedes присоединились к выводу войск из России год назад, они и другие компании, связанные с китайскими автопроизводителями, которые все еще работают в России, могут столкнуться с политическим давлением, чтобы разорвать связи с теми, кто ведет бизнес с Россией и косвенно поддерживает "военную машину Путина", сказал он.

Компания Geely отклонила несколько просьб о комментарии. Представители Volvo Car и Mercedes сказали, что они не комментируют информацию о других компаниях.

Три ведущих китайских автопроизводителя на российском рынке — Chery, Great Wall и Geely — смогли "проскочить под радаром", потому что они не очень известны в Европе и США, говорит Марина Рудяк, доцент кафедры китайских исследований Гейдельбергского университета в Германии.

По словам Рудяк, компаниям не стоит недооценивать поддержку, которую люди в Европе оказывают Украине. "Я думаю, что это то, что больше всего удивило Китай. Наши цены на газ выросли вдвое, и для многих людей это тяжело. Китай и Россия не ожидали, что страны ЕС будут готовы взять это на себя".

Компания Great Wall Motors, единственный китайский автопроизводитель, имеющий производственное предприятие в России, по сообщению китайской государственной телерадиовещательной компании CCTV, продала свой внедорожник Haval российским военным в 2021 году.

На сайте компании Haval говорится, что у нее есть дочерние предприятия в Австралии и США, а сеть продаж охватывает более 60 стран и регионов. Тем не менее, экспортные продажи компании составляют лишь малую часть ее внутреннего рынка, что снижает ее подверженность потенциальной обратной реакции.

Компания, которая также сотрудничает с BMW AG по производству электромобилей Mini в Китае, отказалась от комментариев.

Хотя Chery — самый продаваемый китайский бренд в России в прошлом году — является вторым по величине экспортером китайских автомобилей в мире после государственной компании SAIC Motor Corp., его основные рынки сбыта находятся на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке, где наблюдается явное отсутствие действий против компаний, продолжающих работать в России. Chery имеет совместное предприятие в Китае с Jaguar Land Rover.

Компания Chery не ответила на звонки и просьбы о комментарии по электронной почте.

Вознаграждения, которые китайские компании получают в России, невелики по сравнению с геополитическими рисками, на которые они идут.

В 2022 году продажи Chery в России составили в среднем 4 475 автомобилей в месяц, Great Wall — 2 940 автомобилей в месяц, а Geely, которая продает свои собственные модели, такие как Coolray и Atlas, — всего 2 035 автомобилей в месяц, согласно данным российской аналитической компании "Автостат". Самая продаваемая модель в России в 2022 году, Lada Granta, продавалась в среднем 7 331 единиц в месяц.

Российские продажи автомобилей сильно колебались в течение последнего десятилетия, упав на 36 процентов в 2015 году после того, как страна попала под санкции в связи с присоединением Крыма к России.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, объемы продаж так и не восстановились до пика в 2,9 миллиона единиц, наблюдавшегося в 2008 и 2012 годах. Российский рынок новых автомобилей в прошлом году составлял менее пяти процентов от объема китайского рынка.

"Россия — непредсказуемое место для работы, и никто не знает, что произойдет, — сказал Умаров, который работал в китайской автомобилестроительной компании Lifan Technology Group в Москве с 2016 по 2018 год. — На горизонте маячит экономический кризис, а покупательная способность населения очень низкая".