Mercedes-Benz EQB 2023 года: более совершенный, электрический GLB

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Мерседес-Бенц EQB 2023 года — это элегантный компактный внедорожник класса люкс, работающий полностью на электричестве. Он идеально сбалансирован между управляемостью и вместительностью салона, и при этом имеет доступную цену начального уровня для данного сегмента.

Мерседес-Бенц EQB 2023: продуманные и удобные технологии

В EQB вы получаете не только знаковый бренд с тремя звездами, но и комфортный интерьер, продуманные и удобные технологии, а также плавную и бесшумную езду. Это некая разновидность электрического GLB-Class, но с элегантными, быстрыми и увлекательными электрическими двигателями, заменяющими средние силовые агрегаты.

Одной из главных особенностей EQB, помимо стильного дизайна, впечатляющих технологий и высокой эффективности, является наличие опционального третьего ряда сидений, который позволяет вместить до семи пассажиров. Этот ряд небольшой и, вероятно, пригодится только в исключительных случаях и для детей, но он доступен для клиентов, которым нужно больше места.

В EQB удобный и стильный интерьер, а также много технологий, которые сделают вашу поездку еще более комфортной. Вы получите большое пространство для пассажиров и груза, а также высокую производительность и экономичность использования электрического двигателя.

Вы можете оценить насколько комфортна поездка на EQB, приобретя его по доступной цене начального уровня, которая сравнима с ценой обычного внедорожника. Выбирая EQB, вы получаете современный автомобиль с эффективными технологиями и высокой безопасностью.

В 2023 году ожидается, что модель EQB останется без изменений, за исключением новой одномоторной версии EQB 250+.

Интерьер и автомобильные технологии Mercedes EQB

Mercedes EQB — это компактный электрический кроссовер, который создан на базе модели GLB. Он имеет роскошный, но при этом не вычурный интерьер, в котором наиболее выделяются многочисленные светодиодные лампы подсветки, создающие атмосферу ночного клуба.

В целом же, интерьер представляет собой пространство с удобными материалами, такими как натуральная или искусственная кожа MB-Tex и высококачественный пластик, а также с элементами более роскошного дизайна, например, обивкой из микрофибры и отделкой деревом с подсветкой или натуральным зерном.

Салон оборудован двойным цифровым дисплеем для приборов и информационно-развлекательной системы, а также голосовым помощником Mercedes MBUX. Помимо этого, доступны дополнительные опции, такие как дисплей на голове и дополненное видео для навигации.

Управление информационно-развлекательной системой осуществляется с помощью сенсорного экрана или сенсорной панели на центральной консоли. Особенностью бортовой информационно-развлекательной системы является возможность показать наиболее эффективный маршрут для экономии заряда батареи в пути к месту назначения. Некоторые элементы управления на рулевом колесе, такие как сенсорные кнопки, могут вызвать неудобство, так как при повороте они могут быть случайно нажаты, что может привести к переключению радиостанции.

EQB — это просторный автомобиль, который несмотря на компактные размеры, отлично подходит для путешествий. Салон вмещает четырех взрослых и их багаж, а опциональный третий ряд предназначен для перевозки двух маленьких пассажиров. На заднем ряду также достаточно места, даже для людей высокого роста. Компактные габариты EQB делают его маневренным на дороге, при этом не выглядящим миниатюрным по сравнению

Для более резкого нажатия на педаль газа EQB 350 обеспечивает в общей сложности 288 лошадиных сил и 384 фунт-фут крутящего момента. Это разгоняет автомобиль до 60 миль/ч за 6 секунд. Правда, за дополнительную мощность придется пожертвовать запасом хода, который составляет 227 миль на одной зарядке от того же блока батарей.

Обе версии EQB оснащены 400-вольтовой электрической архитектурой, что позволяет им заряжаться с пиковой мощностью 100 кВт, восполняя заряд батареи с 10% до 80% за 32 минуты на быстром зарядном устройстве постоянного тока. На 240-вольтовом зарядном устройстве второго уровня они могут пройти путь от 10% до 100% заряда в вашем гараже за 7 часов 45 минут.

Mercedes выпустит менее мощный одномоторный EQB 250+ в 2023 модельном году. Mercedes утверждает, что его мощность составит 188 лошадиных сил, а ожидаемый запас хода — 250 миль. Другие подробности на данный момент не объявлены.

В отличие от GLB или других автомобилей Mercedes EQ, высокопроизводительная AMG-версия EQB, к сожалению, не будет доступна.

Каков EQB в управлении?

Относительно небольшой GLB, на базе которого создан EQB, хорошо поддается электрификации. Как и почти все автомобили, работающие от аккумуляторов, EQB резво стартует с места и обеспечивает плавное, линейное ускорение в почти полной тишине. Несмотря на отсутствие грохота и гула бензинового двигателя, который скрывает скрипы и дребезжание, спокойная езда EQB и точно настроенная подвеска делают поездку плавной и тихой даже на неровной дороге.

Аккумуляторный блок EQB обеспечивает низкий центр тяжести, что делает его более похожим на GLK, который мы знали и любили, чем на более крупные и искусственно смягченные внедорожники в линейке Mercedes. Вождение в целом спокойное, но если перевести его в режим Sport (по умолчанию стоит Comfort) и найти извилистую дорогу, он будет приятно реагировать.

Есть также режим Eco для экономии хода и индивидуальный режим, позволяющий комбинировать режимы с другими. Лепестками на задней части рулевого колеса можно увеличить или уменьшить рекуперативное торможение, но режим Auto ведет себя разумно, не позволяя вам слишком быстро спускаться с холма или слишком близко ехать за другим автомобилем.

EQB также не вызывает смешного ощущения от педали тормоза, когда работает автоматическая система рекуперации, как это бывает у других моделей EQ.

Какова цена EQB 2023 года?

Хотя Mercedes еще не утвердил цены на 2023 год, EQB 300 в базовой комплектации Premium начинается от 55 550 долларов, включая 1050 долларов за доставку, а EQB 350 — от 59 100 долларов. В стандартную комплектацию входят передние сиденья с электроприводом и памятью, двойной цифровой дисплей, навигация с функцией экономии дальности, 64-цветное окружающее освещение, Apple CarPlay, Android Auto и адаптивный дальний свет. Дополнительные функции становятся доступны при переходе к комплектациям Exclusive и Pinnacle. Хотя подробности еще не раскрыты, Mercedes предложит новый начальный EQB в комплектации 250+ по цене от $53 450.

EQB 300

Премиум: $55 550

Exclusive: $56 800

Pinnacle: $59 350

EQB 350