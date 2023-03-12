Обзор Subaru Forester 2023 года: Нацелен прямо на большую природу

Subaru Forester

Subaru Forester 2023 года выпуска, как и все автомобили Subaru, предназначен для той группы людей, которые больше других любят выезжать на природу. Конечно, это маркетинг. То, что делают владельцы Subaru, и то, для чего предназначены их автомобили, не всегда совпадает, но, по крайней мере, Forester делает возможным легкий бег по тропам.

Стандартный полный привод, лучший в классе дорожный просвет, достаточная грузоподъемность, прочные рейлинги на крыше и относительно простой интерьер — все это помогает Forester. Кроме того, есть еще более экстремальный Forester Wilderness - новинка 2022 года — который предоставляет немного больше возможностей для тех, кто хочет получить большее, чем просто стандартная модель.

Большинство Форестеров не будут моделями Wilderness. Для компактного кроссовера, Forester превосходит в ключевых областях, таких как грузоподъемность и обзорность, но в большинстве мест, которые имеют значение, он не дотягивает. Его дизайн и оформление не привлекут внимания, а силовой агрегат, состоящий из четырехцилиндрового двигателя с естественным впрыском и бесступенчатой трансмиссии, просто приемлем для данного класса.

Техника, предлагаемая Subaru, кажется устаревшей и медленной, и хотя сама информационно-развлекательная система проста в использовании, мы не можем сказать того же о занятом кластере и забавном экране над информационно-развлекательной системой. Посадка в автомобиле достаточно комфортная, но шумный салон и слабая управляемость никого не впечатлят. По всем этим причинам Forester находится в середине и в конце списка, если сравнивать его с такими выдающимися моделями, как Honda CR-V, Toyota.

Каковы интерьер Forester и автомобильные технологии?

Дизайн интерьера Forester — это функциональность, разумное расположение органов управления и обзорность, не уступающая "папамобилю". Материалы приемлемого качества, а многочасовая езда по грунтовым дорогам доказывает, что все это хорошо скомпоновано.

Но не ожидайте отделки из искусственного дерева или искусственной кожи на приборной панели и дверях — Forester не пытается быть тем, кем он не является. Вместо этого для оживления используются цвета: оранжевый в Sport (вверху), медный в Wilderness (слева вверху) и верблюжий в более роскошном Touring (справа вверху). Тем, чей гардероб и снаряжение в основном можно приобрести в REI, Forester должен подойти.

Автомобильные технологии также разумны и просты в использовании, хотя выбор в пользу 8-дюймового сенсорного экрана вместо стандартного 6,5-дюймового, безусловно, полезен. Крупные значки легко читаются и нажимаются, что очень удобно, когда вы едете по ухабистой грунтовой дороге (или просто по ужасному асфальту). Мы также ценим то, что Subaru сохранила физические кнопки и ручки для выбора меню и управления, которые не очень хорошо подходят для сенсорных экранов.

С другой стороны, сочетание сенсорного экрана, дисплея приборной панели и уникального дисплея на приборной панели может затруднить понимание того, где можно увидеть или управлять определенными функциями автомобиля. Кнопкам на рулевом колесе также поручено управлять как ИС, так и дисплеем на приборной панели, что представляет собой крутую кривую обучения для новых покупателей. Subaru устранила все эти проблемы в Outback, отказавшись от экрана на приборной панели в пользу гораздо более крупного основного экрана, но, к сожалению, это пока не нашло своего применения в Forester.

Положительным моментом является то, что дисплей на приборной панели является идеальным местом для вывода изображения с передней камеры в Wilderness, что очень помогает при движении по труднопроходимой местности.

Каков Forester в управлении?

На дороге Forester довольно скучен. Рулевое управление онемело, а его поворот от центра не отличается четкостью. Управляемость? Способная и стабильная, но если вы ищете отзывчивый и увлекательный автомобиль, обратите внимание на другое место. Ускорение просто достаточное, и хотя его улучшает характерный рык двигателя "boxer-four", все равно неприятно, когда CVT набирает высокие обороты на полном газу.

Стандартный CVT нечетко переключает свои "передаточные" числа, что менее навязчиво, чем "му", похожее на гул старых CVT, но вряд ли кто-то посчитает это нормальным для автомата.

Ситуация улучшается на бездорожье и грунтовых дорогах, где наличие некоторой слабины в рулевом управлении на самом деле является хорошей вещью. Когда мы ехали на Forester Wilderness с его более цепкими вездеходными шинами, мы были действительно впечатлены тем, как ловко он реагировал на наши корректировки руля в последнюю секунду, чтобы избежать ям.

А когда мы проваливались, дополнительный ход подвески Wilderness и перенастроенные амортизаторы делали сенсационную работу по смягчению удара, и в целом проделывали огромную работу по поглощению кочек и колеи вне проторенных дорог. Для того типа бездорожья, которым, скорее всего, будут заниматься его владельцы, Forester Wilderness подходит просто идеально. Обычные Форестеры (включая Touring, изображенный на фото выше), конечно, не на том уровне в этом отношении, но все же лучше, чем Honda CR-V, Nissan Rogues или Mazda CX-5.

Сколько стоит Forester 2023 года и какие функции доступны?

Цена начинается от $27 620, включая сбор за доставку до места назначения в размере $1 225. Она также включает полный привод, который входит в стандартную комплектацию всех Forester. Имейте это в виду, когда будете сравнивать его цены с ценами конкурентов. Существует шесть уровней отделки: Base, Premium, Sport, Wilderness, Limited и Touring.

Базовый Forester имеет стальные колеса и идет без рейлингов на крыше — они могут быть добавлены в качестве пакета, но это дает вам представление о том, что он немного более убогий, чем некоторые другие базовые комплектации. Тем не менее, она включает 6,5-дюймовый сенсорный экран, Apple CarPlay, Android Auto, SiriusXM, CD-проигрыватель(!), два USB-порта спереди и множество функций помощи водителю Subaru EyeSight, описанных в разделе "Безопасность" ниже.

Комплектация Premium — это то, с чего, вероятно, начнет большинство людей, поскольку сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних сидений, тонированные задние стекла, рулевое колесо с кожаной отделкой, люк, легкосплавные диски и рейлинги на крыше — это ощутимая модернизация за разумную сумму.

Дальше все развивается в разных направлениях. В комплектациях Sport и Wilderness добавляется аналогичное оборудование для комфорта и удобства, но в то время как Sport получает уникальные оранжевые акценты и другие особые спортивные элементы стиля, Wilderness получает свой собственный стиль, ориентированный на бездорожье, наряду с подлинными внедорожными улучшениями.

Limited идет совершенно другим путем, с большими колесами, более роскошной отделкой, кожаной обивкой и несколькими элементами комфорта и удобств, недоступными в двух специальных вариантах отделки. Максимальная комплектация Touring идет еще дальше, предлагая более богатую отделку и такие роскошные функции, как 18-дюймовые диски с темной окраской, сиденье пассажира с электроприводом, подогрев задних сидений, технологию Subaru для отслеживания взгляда и управление жестами.

Тем не менее, мы должны сказать, что Forester в конечном итоге наиболее отличителен и конкурентоспособен в комплектациях Sport и Wilderness.

База: $27,620

Premium: $30 620

Sport: $32 190

Limited: $34 300

Wilderness: $35 245

Touring: $37 720