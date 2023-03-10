2023 Jeep Grand Cherokee 4xe PHEV стоит много, чтобы сэкономить немного

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Когда мы слышим, что Jeep Grand Cherokee 4xe называют "самым экономичным джипом в истории", мы испытываем теплые чувства. Это похоже на победу для всего мира и вызывает желание пройтись парадом по проходу в Whole Foods, приветствуя каждого любителя фермерских продуктов до тех пор, пока наши ладони не покраснеют.

Но несмотря на то, что, по оценкам EPA, у 4xe 56 MPGe и 26 миль запаса хода только на электротяге — это хорошие показатели для Grand Cherokee, плагин-гибридный вариант является дорогим.

Это не означает, что Jeep стремится уменьшить потребление бензина своим роскошным внедорожником. Grand Cherokee, дизайн которого был изменен в прошлом году, является абсолютным медом на дороге. С твердой педалью тормоза, линейным рулевым управлением и плавным ходом, Grand Cherokee движется уверенно.

Его роскошный интерьер и надежная система полного привода делают его похожим на Kia Telluride, который окончил внедорожный учебный лагерь. В отличие от своего плагин-гибридного собрата Wrangler 4xe, Grand Cherokee 4xe сдержан и тих на скорости. На холостом ходу, однако, ворчливые 46 децибел от рядной четверки эхом разносятся по салону.

270-сильный 2,0-литровый турбомотор и два электромотора доводят общую мощность до 375 лошадиных сил и 470 фунт-фут крутящего момента — сочетание достаточно мощное, чтобы заставить пассажиров спросить: "Это четырехцилиндровый?". (что, на самом деле, является лучшим комплиментом для четырехцилиндрового двигателя). Мы заметили некоторые колебания при резком ускорении с низкой скорости, когда бензиновый двигатель и электромотор спорили о том, чья очередь наступает.

В Wrangler мы отметили скачкообразные переходы этой трансмиссии между газовым и электрическим двигателем, хотя они несколько терялись на фоне общей какофонии Wrangler. В гораздо более отполированном Grand Cherokee колебания трансмиссии и резкие переключения выделяются.

В конце концов, в трансмиссии возникла более серьезная неисправность, и гибридная система замолчала. В результате мы не смогли зафиксировать экономию топлива, полученную в ходе испытаний, и не можем предоставить вам результаты экономичности 4xe на шоссе на скорости 75 миль в час.

Мы смогли провести инструментальные испытания до отказа гибридной системы и обнаружили, что 4xe — самая быстрая версия нового Grand Cherokee. Он разгоняется до 60 миль/ч за 5,3 секунды и достигает 100 миль/ч за 13,9 секунды, как раз в момент прохождения четверти мили.

Это на 0,3 секунды быстрее до 60 миль/ч и на 1,3 секунды быстрее до 100, чем снятая с производства версия с V-8. Что касается грузоподъемности, то максимальная буксировочная способность 4xe в 6000 фунтов на 200 фунтов меньше, чем у V-6, и на 1200 меньше, чем у снятой с производства модели V-8.

Grand Cherokee 4xe начинается с 61 660 долларов США, что на 16 830 долларов США больше, чем базовый полноприводный V-6 Laredo. Однако 4xe не имеет отделки Laredo и доступен только в комплектациях Limited, Trailhawk, Overland, Summit и Summit Reserve.

Если сравнивать аналогичные комплектации, то стоимость 4xe по сравнению с вариантами V-6 с полным приводом составляет от 8685 до 10010 долларов США, хотя это может быть хотя бы частично компенсировано федеральной налоговой льготой PHEV в размере 7500 долларов США.

Наш тестовый Overland обошелся в $77 525. Два самых больших вклада в его стоимость внесли опциональные пакеты. Luxury Tech Group IV ($2155) включает в себя сиденья из кожи наппа с массажем переднего ряда, беспроводную зарядку устройств и шторки для задних сидений. Advanced Protech Group III ($2235) добавляет дисплей головного света, систему ночного видения и дополнительные функции помощи водителю.

Эта модель в более высокой комплектации также оснащена 10,3-дюймовым интерактивным экраном для передних пассажиров. Воспользовавшись случаем, мы подключили портативный игровой компьютер Steam Deck от Valve через HDMI-кабель, пока ждали заказ на ужин. Хотя игра в видеоигру SnowRunner на заснеженной парковке звучит иронично и весело, мы обнаружили, что экран невероятно тусклый, даже ночью при полностью выкрученной яркости.

Владельцы с короткими поездками могут месяцами не пользоваться заправками, перемещаясь между рабочим местом и домом, где типичное 240-вольтовое подключение к бортовому зарядному устройству 4xe мощностью 7,2 кВт зарядит примерно 14,0-киловаттную батарею примерно за 2,5 часа.

Для тех, кто подключается к стандартной розетке, зарядка может занять от 8 до 15 часов, в зависимости от наличия розетки в доме. Однако оплачивать счет за дорогой Grand Cherokee 4xe только для того, чтобы избежать заправки, кажется слишком дорогим удовольствием.

Справка:

Jeep — марка автомобилей, производимых итало-американской компанией Fiat Chrysler Automobiles.