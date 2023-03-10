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Даниил Полоников

2023 Jeep Grand Cherokee 4xe PHEV стоит много, чтобы сэкономить немного

6:17
Авто

Когда мы слышим, что Jeep Grand Cherokee 4xe называют "самым экономичным джипом в истории", мы испытываем теплые чувства. Это похоже на победу для всего мира и вызывает желание пройтись парадом по проходу в Whole Foods, приветствуя каждого любителя фермерских продуктов до тех пор, пока наши ладони не покраснеют.

2023 Jeep Grand Cherokee 4xe PHEV стоит много, чтобы сэкономить немного

Но несмотря на то, что, по оценкам EPA, у 4xe 56 MPGe и 26 миль запаса хода только на электротяге — это хорошие показатели для Grand Cherokee, плагин-гибридный вариант является дорогим.

Это не означает, что Jeep стремится уменьшить потребление бензина своим роскошным внедорожником. Grand Cherokee, дизайн которого был изменен в прошлом году, является абсолютным медом на дороге. С твердой педалью тормоза, линейным рулевым управлением и плавным ходом, Grand Cherokee движется уверенно.

Его роскошный интерьер и надежная система полного привода делают его похожим на Kia Telluride, который окончил внедорожный учебный лагерь. В отличие от своего плагин-гибридного собрата Wrangler 4xe, Grand Cherokee 4xe сдержан и тих на скорости. На холостом ходу, однако, ворчливые 46 децибел от рядной четверки эхом разносятся по салону.

270-сильный 2,0-литровый турбомотор и два электромотора доводят общую мощность до 375 лошадиных сил и 470 фунт-фут крутящего момента — сочетание достаточно мощное, чтобы заставить пассажиров спросить: "Это четырехцилиндровый?". (что, на самом деле, является лучшим комплиментом для четырехцилиндрового двигателя). Мы заметили некоторые колебания при резком ускорении с низкой скорости, когда бензиновый двигатель и электромотор спорили о том, чья очередь наступает.

В Wrangler мы отметили скачкообразные переходы этой трансмиссии между газовым и электрическим двигателем, хотя они несколько терялись на фоне общей какофонии Wrangler. В гораздо более отполированном Grand Cherokee колебания трансмиссии и резкие переключения выделяются.

В конце концов, в трансмиссии возникла более серьезная неисправность, и гибридная система замолчала. В результате мы не смогли зафиксировать экономию топлива, полученную в ходе испытаний, и не можем предоставить вам результаты экономичности 4xe на шоссе на скорости 75 миль в час.

Мы смогли провести инструментальные испытания до отказа гибридной системы и обнаружили, что 4xe — самая быстрая версия нового Grand Cherokee. Он разгоняется до 60 миль/ч за 5,3 секунды и достигает 100 миль/ч за 13,9 секунды, как раз в момент прохождения четверти мили.

Это на 0,3 секунды быстрее до 60 миль/ч и на 1,3 секунды быстрее до 100, чем снятая с производства версия с V-8. Что касается грузоподъемности, то максимальная буксировочная способность 4xe в 6000 фунтов на 200 фунтов меньше, чем у V-6, и на 1200 меньше, чем у снятой с производства модели V-8.

Grand Cherokee 4xe начинается с 61 660 долларов США, что на 16 830 долларов США больше, чем базовый полноприводный V-6 Laredo. Однако 4xe не имеет отделки Laredo и доступен только в комплектациях Limited, Trailhawk, Overland, Summit и Summit Reserve.

Если сравнивать аналогичные комплектации, то стоимость 4xe по сравнению с вариантами V-6 с полным приводом составляет от 8685 до 10010 долларов США, хотя это может быть хотя бы частично компенсировано федеральной налоговой льготой PHEV в размере 7500 долларов США.

Наш тестовый Overland обошелся в $77 525. Два самых больших вклада в его стоимость внесли опциональные пакеты. Luxury Tech Group IV ($2155) включает в себя сиденья из кожи наппа с массажем переднего ряда, беспроводную зарядку устройств и шторки для задних сидений. Advanced Protech Group III ($2235) добавляет дисплей головного света, систему ночного видения и дополнительные функции помощи водителю.

Эта модель в более высокой комплектации также оснащена 10,3-дюймовым интерактивным экраном для передних пассажиров. Воспользовавшись случаем, мы подключили портативный игровой компьютер Steam Deck от Valve через HDMI-кабель, пока ждали заказ на ужин. Хотя игра в видеоигру SnowRunner на заснеженной парковке звучит иронично и весело, мы обнаружили, что экран невероятно тусклый, даже ночью при полностью выкрученной яркости.

Владельцы с короткими поездками могут месяцами не пользоваться заправками, перемещаясь между рабочим местом и домом, где типичное 240-вольтовое подключение к бортовому зарядному устройству 4xe мощностью 7,2 кВт зарядит примерно 14,0-киловаттную батарею примерно за 2,5 часа.

Для тех, кто подключается к стандартной розетке, зарядка может занять от 8 до 15 часов, в зависимости от наличия розетки в доме. Однако оплачивать счет за дорогой Grand Cherokee 4xe только для того, чтобы избежать заправки, кажется слишком дорогим удовольствием.

Справка:

Jeep — марка автомобилей, производимых итало-американской компанией Fiat Chrysler Automobiles. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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2023 Jeep Grand Cherokee 4xe PHEV стоит много, чтобы сэкономить немного
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