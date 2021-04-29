Эксперт: требования к эксплуатации автомобиля наводят на определенные размышления

Зачем МВД запускает в Центральном федеральном округе систему "Паутина” и для чего так поспешно внедрили требования к эксплуатации автомобиля, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Все в "Паутине"

— Виктор Валерьевич, в Центральном федеральном округе МВД решило запустить компьютерную программу "Паутина". Там будет отслеживание угнанных автомобилей, "письма счастья". Это так?

— В принципе, дорога — это публичное пространство, и контроль за ним с помощью фото- и видеофиксации юридически оправдан. Тем более для борьбы с угоном.

Говорят, с помощью этой системы можно будет обжаловать неправомерно выписанный штраф с помощью средств фото- и видеофиксации. Это хорошо, потому что далеко не у всех есть видеорегистраторы, а часто штрафы назначаются не вполне юридически правильно.

Смысл этой системы в том, что она будет отслеживать передвижение автомобиля только по определенной территории, независимо от того, сохранилась ли эта информация в конкретных камерах, которые подмечали это движение по ходу, то есть система, сохраняющая информацию. Вопрос в том, насколько эффективно система будет работать и насколько то, что сейчас заявляется, совпадет с реальностью.

— Это уже не в новинку всё. Говорят, что на самом деле очень легко проследить, как машину крадут, но просто не заинтересованы в этом органы милиции.

— У нас так мало раскрываются угоны не потому, что нет средств для этого. Средства есть. Но часто нет политической и профессиональной воли. И кроме того, люди, которые призваны бороться с преступностью, часто входят в состав организованной преступной группы и, наоборот, содействуют тому, чтобы они нормально функционировали. И ещё у нас нет специализированных подразделений, которые боролись бы с угоном автотранспортных средств. Все это в рамках уголовного розыска. А у уголовного розыска масса других забот, и угон автомобиля не на переднем плане, когда у нас там:

грабежи,

разбои,

убийства.

Угон авто

— Говорят, что "Паутина" не позволяет в неё влезть и стереть данные. Потому что, бывает, за мзду сотрудники органов могут убрать ненужные кадры.

— Да, якобы всё, что туда попадает, убрать невозможно. Но это со слов специалистов. Насколько это так, покажет только практика.

Странные требования

— Говорят, что в следующем году будут 500-рублевые штрафы за шины. Сейчас как раз мы меняем. В разных регионах по-разному, где-то уже месяц можно ездить на шипованной резине. А как быть с этим новым законом? Он вступает в силу в 2022 году.

— Простое юридическое правило: если вводится какая-то обязанность или запрет, то он должен быть обязательно подкреплен наказанием. И коль скоро обязанность менять резину установлена, то понятно, что ее неисполнение влечет за собой наказание для правонарушителей.

Другое меня настораживает. Одновременно сейчас ГИБДД целый ворох требований к эксплуатации автомобиля выкатила (нельзя с разбитым бампером ездить, фары закрывать пленкой и так далее).

Десятилетиями люди ездили с этими неисправностями, и это никого не волновало. И вдруг в одночасье их все объявляют требованиями к эксплуатации автомобиля и устанавливают за это административную ответственность.

Причем хочу подчеркнуть, что практически все эти нарушения невозможно выявить с помощью фото- и видеофиксации. Чтобы привлечь к ответственности виновного, надо составить протокол сотрудникам ГИБДД, то есть нужен непосредственный контакт гаишника и водителя. Это наводит на определенные размышления, что это всё не просто так: камеры постепенно выдавливают с дорог живых сотрудников ГИБДД, а им тоже жить надо на что-то. Это реакция, не более того.

Полиция

То же самое с камерами. Продолжают их эксплуатировать коммерческие структуры, и львиную долю доходов от штрафов именно они получают.

Почему это плохо? Потому что тогда есть интерес, чтобы как можно больше нарушали. А ведь интерес государства должен быть в обратном: чтобы нарушали как можно меньше, потому что нарушение — это прямой путь к аварии.

— Мы же помним все: кому война, а кому мать родна. Например, цепи для грузовиков. Вроде бы нужное дело, но это сразу повысит цену на этот продукт, потому что ввели штрафы немалые (речь о грузовых автомобилях: у кого нет резины, должны быть цепи на колесах). А потом, на дорогах стоят такие специалисты, пишут: световой поток не больше 2000 люмен. У него есть аппаратура для этого или он физик? Масса нюансов. Они в регламенте не зафиксированы. Как их оспаривать, если ты не согласен?

— С техническим нарушением мало визуального наблюдения. Обязательно должна быть остановлена машина, и проведена специальная процедура технического освидетельствования. У машины для каждого прибора существует своя процедура. И делать это могут только специалисты, технически подготовленные. Это в административном регламенте указано. На глазок определить это невозможно. Резину (зимнюю, летнюю) ещё можно, хотя тоже ведь зимняя резина не обязательно шипованная. Есть липучки.

— А с липучками как быть? Они зимние считаются?

— Тут запрет есть на езду на летней резине зимой, в зимние месяцы (это в регионах будет), и на шипованной зимней резине летом.

— Если ты поехал из Московской области на Север, а там уже наступило межсезонье (октябрь-ноябрь)?

— Значит, придется переобуваться по дороге. Или в это время никуда стараться не ездить. Или на зимней нешипованной резине. Она универсальная, всесезонная, то есть на ней летом не возбраняется, и зимой она тоже применима.