Новые репрессии против водителей не будут принимать... до выборов

Кто, как и каким образом наживается на автовладельцах? Почему их сделали совершенно бесправными и априори виновными? Почему автоматический штраф нарушает все законы? Кто, почему и когда хочет нажиться на водителях еще больше? Как прекратить репрессии и остановить грабителей больших дорог? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

Читайте начало интервью:

Россиян ждет "гаражная амнистия"

Гаражная амнистия: льготы, запреты и их обходы

Леонид Ольшанский: У нас что-то слишком взялись за автомобилистов по всем направлениям

— Леонид Дмитриевич, вы рассказали о недопустимости использовать технологии на дорогах для наживы. Об этом говорил и Президент Владимир Путин. А кто таким образом обирает водителей?

— Эти — деньги идут по нескольким ручейкам. Один из ручейков — это нажива, прибыль той компании, которая заключает договор с мэрией, с администрацией области или края.

Следующий аспект, против которого воюют все, и даже религиозные деятели, причем все конфессии восстали: и христиане, и мусульмане, и другие верующие, уже встали на борьбу — это платные парковки.

Они дошли до того, что отменили бесплатные парковки даже вблизи религиозных храмов в дни, когда происходит служение, когда народ приходит помолиться.

И никакого ответа на все обращения нет. Вот именно это лучше всего говорит, что люди нарушают постулаты президента. Президент действительно ясно сказал, что это не должно быть средством наживы.

А вы что делаете? В субботу и воскресенье теперь уже платная парковка вблизи религиозных храмов, что никуда не годится. Вообще у нас со всех сторон нападают на автомобилистов.

— А что-то хорошее все-таки есть?

— Гаражная амнистия — раз, попытка изменения в ОСАГО — два, более объективный прием экзаменов на получение водительских прав — три.

— Леонид Дмитриевич, в готовящемся новом КоАП, о котором вы говорили, есть что-то ценное, полезное?

— В нем ничего ценного нет, он искусственно раздут. В рабочей группе сидят в основном представители карающих органов. Надо отметить, что у нас примерно 85 органов может карать, ведь не только ГАИ — стройнадзор, экологический надзор, административно-техническая инспекция и так далее.

Я примеры приведу. Идет человек с елкой на плече, а недалеко — лес. Это что, он автоматически признается незаконно срубившим елку? Нет, надо разбираться, проверять документы, есть ли у него квиточек, что он купил елку.

То же самое, если с рыбой человек едет, его же не накажут сразу, а будут разбираться, имел ли он право поймать столько рыбы. А что касается автомобильной жизни — уже не разбираются. Все, автоматически приходит квитанция.

Автоматический штраф нарушает всё

У меня лежит в столе двадцатилетней давности пожелтевшее заключение правового управления Государственной Думы. Там написано, что направление квитанции об автоматическом штрафе собственнику автомобиля нарушает, ни много ни мало, сначала Конституцию, потом Гражданский кодекс, потом Административный.

Почему? Потому что штраф приходит заведомо невиновному — написано жирным шрифтом — тому, кто не был за рулем.

Дальше, идет нарушение статьи 51 Конституции, которую все следователи и инспектора, уже даже все дети знают, что никто не должен давать показания против самого себя, своих родных и близких.

А там написано, что собственник может быть освобожден от ответственности, если он прямо укажет на того, кто был за рулем. Значит, надо прийти и сказать: я — владелец машины такой-то, но такого-то числа я не был за рулем, была моя жена, поэтому давайте ее накажем.

Ведь кому обычно дают доверенность и ключи? Сыну, брату, свату, жене, любовнице — относительно близкому человеку. У нас в автомобильных документах — очень много нарушений.

Проталкивают новые репрессии

И нам не нужен этот новый кодекс, на него комитет по законодательству под председательством Павла Владимирович Крашенинникова, уже давно написал отрицательный отзыв.

Незаметно пролетело пять лет, а они все равно толкают и толкают.

Я думаю, что после того, как пройдут выборы в Государственную Думу, мы снова шпаги скрестим с авторами и лоббистами этого кодекса. Полагаю, что многие депутаты Государственной Думы будут против, но сначала им надо разъяснить, в чем его беда.

— Планируется после выборов его протащить?

— Да, все-таки мозги у них есть. Выборы — это определенный критерий, и общая тенденция во всех цивилизованных странах мира — считается, что нужно к выборам больше гуманности и того, что люди просят, а не то, чем и так возмущаются.

Поэтому сейчас никто не внесет. Выборы пройдут, месяц на подсчет, на опубликование результатов выборов, а потом сойдемся — так пафосно скажу — в смертельной схватке между сторонниками и противниками репрессий в административном законодательстве России.