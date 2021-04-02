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Автор Игорь Буккер

Гаражная амнистия: льготы, запреты и их обходы

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С 1 сентября в России начнётся грандиозная, подобная дачной гаражная амнистия. Как она будет проходить? Какие гаражи можно официально оформить в собственность, а какие нет? Как тогда можно действовать? Важно помнить, что снос любого имущества может быть произведен только по решению суда. Какие документы и кому ни в коем случае нельзя предоставлять?

Гаражная амнистия: льготы, запреты и их обходы

Кто имеет дополнительные привилегии и может официализировать даже такие гаражи, которые не могут оформить все? А как быть с гаражами на дачных участках? Какие законы в каких случаях надо использовать? Будут ли новшества в автостраховании? Какие ещё законопроекты готовятся? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.ру" Игоря Буккера ответил почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

Читайте начало интервью: Россиян ждет "гаражная амнистия"

— Леонид Дмитриевич, с 1 сентября в России начинается гаражная амнистия. Вы уже рассказали о некоторых ее деталях — приватизировать гараж можно бесплатно, какие гаражи приватизировать нельзя, а какие можно, как для каких категорий владельцев и их гаражей это можно сделать. А будут ли какие-то привилегии, например, для инвалидов?

— Да, для них есть отдельный пункт. Инвалиды имеют приоритетное право, чтобы перед домом поставить гараж. И тут уже не написано, какой имеется в виду, то есть — они могут приватизировать даже железный. Поэтому это — очень важный и нужный документ.

И я сразу хочу сказать, потому что считаю, что нашу с вами передачу смотрят и читают интервью миллионы. А мне очень часто на встречах и на других передачах задают вопрос:

"Вот у нас гаражи стоят вдоль железной дороги, вдоль метрополитена, на пустыре или где-то сбоку. Нам прислали бумагу: убирайте, сносите!… Правомерно ли это? Что нам делать?…"

Снос — только по Конституции!

Ответ один — статья 35 Конституции. Снос любого имущества может быть произведен только по решению суда.

Поэтому надо ставить забор, сажать на цепь собаку, а лучше — двух, иметь охранника, вступать в противодействие с гастарбайтерами, с подрядчиками, которые приходят ломать…

Очень часто они это делают по соглашению, даже иногда официальному, с коммерсантами, которые хотят здесь сделать магазин, рынок или вообще не пойми чего еще. Нет, все вопросы — только через суд. А суд в любом случае — это на долгие годы история.

Никогда не давайте списки 

Следующая моя подсказка: никогда не давайте списки, если речь идет о приватизации, в местные органы. Почему? — Если список есть, значит, есть исковое заявление: Иванов, бокс 125 на снос потому-то и потому-то.

Таким образом, гаражная амнистия — это гуманный акт Государственной Думы. Он очень органично сочетается с тем, что у нас 19 сентября состоятся выборы в новую Государственную Думу.

Ремарка о выборах

И я, пользуясь случаем, отвлекаясь на секундочку от нашей темы, хочу сказать: я не призываю голосовать ни за условного Иванова, ни против такого же Петрова. Мы в политику не лезем.

Но я призываю прийти на избирательный участок, чтобы не было мысли у кого-то, что там будут вбросы. Приходите — и тогда за вас уже никто в книге не распишется.

Деревья
Деревья

ОСАГО — дерево упало

Теперь я хочу сказать, что всем этим, о чем я только что сказал, не ограничивается гуманизм Государственной Думы.

У нас уже есть маленький, но оригинальный законопроект Ярослава Нилова, о том, что, если на машину упали какие-то предметы, например, дерево или сосулька, считать это случаем ОСАГО.

Конечно же, у нас страховое лобби очень сильно. Они, конечно же, будут возражать, но бороться за эту мысль надо.

Также многие ученые в области гражданского права уже проводят мысль, что любое страхование — жизни, здоровья, того же гаража — это такая же гражданско-правовая сделка как купля, продажа, мена, дарение и дальше — смотри Гражданский кодекс.

Поэтому она должна быть добровольной, вы меня должны убедить.

Мы помним, как при советской власти висели объявления: "Пейте соки", "Летайте "Аэрофлотом", "Совершайте страхование своего имущества" и тому подобное. Но всё это — добровольно.

Не надо использовать парламент для проталкивания законопроектов об обязательном страховании для набивания сейфов страховых компаний. Вот такой гуманный законопроект надо подготовить и внести в Госдуму.

— Вы говорили, что на территории дачного участка гаражная амнистия уже не действует, только на территории гаражного кооператива. Но если у человека приватизированный дачный участок, разве он не имеет права построить там гараж?

— Тогда ты тоже можешь приватизировать гараж, но уже не в рамках гаражной амнистии, а в рамках дачной амнистии. Надо понять, чего вообще нельзя делать — убивать нельзя, грабить нельзя, но это уже в в рамках другого Закона.

На простой машине по выделенной полосе нельзя ездить, а на такси можно. Но шипы на ней не стоят. Вот так — да, можно. Поэтому и здесь все можно нормально сделать, но согласно другими законодательным актам.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы авто осаго страхование снос гаражей законопроект леонид ольшанский
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