Леонид Ольшанский: У нас что-то слишком взялись за автомобилистов по всем направлениям

Для безопасности дорожного движения, как совершенно правильно сказал 10 лет назад Владимир Путин на Госсовете требуется: строительство новых дорог, оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП, повышение качества подготовки водительских кадров. Все это делается в нашей стране. Но ГАИ не успокаивается и постоянно лоббируют введение все новых репрессий. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

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— Леонид Дмитриевич, расскажите о наказаниях, иногда просто репрессиях, водителей. Есть ли от этого реальная польза для безопасности дорожного движения?

— Отъедем сначала немного назад. Я хочу напомнить десятилетней давности цитату президента нашей страны, которую многие нарушают. Владимир Путин, проводя Госсовет на тему нашу любимую — безопасность дорожного движения — сказал:

На первом месте в деле безопасности дорожного движения — строительство новых дорог, тоннелей, эстакад.

На втором месте — оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП.

На третьем месте — повышение качества подготовки водительских кадров.

Это все делается в нашей стране? Делается. Меньше или больше, хуже или лучше но все-таки делается. Вот я сам — житель Западного округа столицы — могу сказать, что семимильными шагами строятся эстакады, развязки и так далее.

Репрессии против автомобилистов

Тем не менее, представители МВД и его узкой части — ГАИ — не успокаиваются, они постоянно лоббируют и пропагандируют репрессии:

в первую очередь — в Кодексе об административных правонарушениях,

во вторую очередь — в Уголовном кодексе.

Оба этих кодекса имеют большое количество глав. Например, 30 с чем-то глав в Кодексе об административных нарушениях. Но репрессивные нормы, в первую очередь, вносятся только в 12-ю автомобильную главу. Так им и этого мало.

Изначально виноватые

Был разработан, и они пытаются его доработать и протолкнуть, говоря детским языком, через Госдуму новый двухтомный гигантский фолиант, новый Кодекс об административных правонарушениях, порезав его на две части — материальный и процессуальный.

Но мы его уже 10 лет постоянно бомбим на правовом и законодательном поле, из всех арторудий (имеется в виду — СМИ) обстреливаем.

Я как раз у вас же — на "Правде. ру" год назад говорил, что он изобилует таким количеством репрессий, что даже если я здесь останусь ночевать и буду всю ночь говорить, то все равно о всех репрессиях не расскажу.

Например, в области юрлица устанавливается не презумпция невиновности, которая записана в Конституции нашей страны, а презумпция виновности!

Эвакуация автомобиля

Эвакуация — с понтом не наказание…

Например, штраф и лишение права управления — это наказание, а эвакуатор и блокиратор печально известные, по их мнению, не наказание, с понтом дела, это — мера обеспечения.

Но какая разница?!… Все равно тебя выкидывают из машины, машину увозят, ты бегаешь, ездишь на такси в ГАИ, оформляешь разрешение, чтобы забрать машину со штрафстоянки, платишь, трепишь нервы, теряешь время… Все равно с этими репрессивными мерами надо бороться. И будем бороться.

Поскольку сейчас выборы в Государственную Думу еще не объявлены, пока нет указа президента, можно говорить что угодно без нарушения избирательного законодательства, я могу сказать, что я лично и мои коллеги будем проводить на выборах линию: нет грабительскому ОСАГО, нет эвакуатору, нет новому кодексу, и так далее.

ДТП

Что есть автомобильное убийство

Едем дальше. Теперь у нас есть очень серьезная статья за ДТП. За умышленное убийство — 15 лет. А что такое умышленное убийство? Например, самый яркий пример, купил винтовку, залег на чердаке, увидел, что Иванов идет, прицелился и выстрелил. Хотел убить, запланировал убить — и убил.

С применением машины подобное тоже может быть. Затаился во дворе, дождался пока пойдет Сидоров, погнался за ним, он уворачивается, а мы его раздавили и назад сдали. В таком случает машина действительно используется как орудие убийства.

Или человек не хотел никого убивать, не хотел никого травмировать, но проявил преступную беспечность — превысил скорость или выехал на встречную полосу. Тоже так не делают, нельзя так, это опасно. Но ведь он — не убийца.

Значит, если теперь в результате ДТП будет два трупа, а водитель был пьян, это — от 8 до 12 лет. Но совершенно очевидно, что люди будут сбегать с места ДТП. Потому что одно дело — год, два, три светит, а другое дело — 15.

Раньше водителей направляли в колонию так называемую для аварийщиков, она официально зовется "колония-поселение". У бабушки снимаешь в деревне комнату, можешь носить любой костюм, покупать любые продукты, иметь часы, иметь деньги, только за территорию этой деревушки нельзя уйти.

А теперь дают колонию общего режима: забор, колючая проволока, автоматчики на вышках по периметру, злые грязные собаки, баланда и так далее. Ну и здоровье, конечно, человек теряет.

дорожная камера

Автомобилист как средство наживы

У нас что-то слишком взялись за автомобилистов по всем направлениям. Камеры слежения кругом. Опять же, что сказал президент нашей страны про камеры примерно год назад? — Он сказал: "Камеры и штрафы не должны быть средством наживы".

А многие субъекты федерации превратили их в средство наживы. Кругом, на каждом углу ставят, и еще больше ставят и ставят… Поэтому с камерами тоже придется бороться.