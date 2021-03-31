Россиян ждет "гаражная амнистия"

Гаражная амнистия в России начнётся осенью. А с 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. В частности, для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей исключается этап "площадка". Об этом и других государственных новшествах по личному автотранспорту ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

— Леонид Дмитриевич, с 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Будьте добры, проясните ситуацию.

— Ничего кардинально нового не будет. Но незначительные изменения внесены.

Первое: не будет площадки, просто надо будет проехать по городу, вот это — главное.

Второе: ошибки и нарушения разделены по группам. Если пять баллов набрал, значит — еще раз пересдача.

И дальше: могут быть так называемые понятые, свидетели. Ими могут быть другие претенденты, которые тоже хотят сдавать на права. Это делается для того, чтобы была объективность и не было взяток.

Это — все нововведения, которые вступят в силу с 1 апреля, по сдаче экзаменов. Конечно, это — не главное, самое важное у нас на повестке дня — это дачная,… то есть — гаражная амнистия, репрессии и так далее.

— Официально гаражная амнистия очень серьезно называется, у документа очень длинное название "О внесении изменений в отдельные законодательные акты…"

— Да-да, 90% законопроектов, которые принимает Государственная Дума, называются "О внесении изменений…". Ничего не сделаешь, порядок есть порядок. Поэтому давайте перейдем к главному документу. Значит, попросту говоря, гаражная амнистия.

Каких "преступников" власть прощает…

Оговорился я неслучайно, потому что за аналог взята всем известная дачная амнистия. Что такое дачная амнистия? Упрощенный порядок оформления в собственность дачного домика, земли под ним и прилегающей земли, земельного участка.

Амнистия — это что? Прощение. Например, кто-то взял и без должного разрешения мансарду пристроил. Или взял и соточку земли прижулил, вышел своим забором в сторону оврага какого-то ближайшего.

По аналогии сделан и законопроект о гаражной амнистии. Он претерпевал очень многие изменения, потому что комитет Госдуму по законодательству все время выдвигал гуманные предложения.

Ведь первоначально там было только про упрощенный порядок оформления гаражей каменных, бетонных, основательных. А миллионы железных ящиков остались вне поля зрения.

Ко второму чтению сменили гнев на милость и теперь можно оформлять и железные. Но про железные сказано, что это — не про одиноко стоящие, а только в составе гаражно-строительного кооператива. Ну, хоть так.

— "Железный" — подразумеваются ракушки?

— Там сказано так, если ракушка стоит просто, скажем, во дворе жилого дома или у вас на даче, то она под этот законопроект не подходит.

А если 125 ракушек стоят, и окаймлены забором, и вывеска висит "Гаражно-строительный кооператив "Москвич", "Волга", "Чайка", "Автомобилист" — то тогда да, металлические могут быть.

Очень гуманный законопроект. Просто нужен хоть какой-то документ:

договор об уплате коммунальных услуг;

договор о подключении гаража к сетям, то есть — свет, вода;

решение общего собрания кооператива о выделении гаража или земельного участка Иванову, Петрову, Сидорову;

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета, инвентаризации.

Следующий очень важный пункт: госпошлина не платится, ведь многие люди — бедные, для них даже несколько тысяч от пенсии — большие деньги…

Важный аспект, касается и наследников. Если у дедушки, который уже давно умер, был гараж, но до сегодняшнего дня, говоря нашим классическим языком, не приватизировали гараж, то наследник может это делать.

Время "прощения"

Стартует гаражная амнистия 1 сентября 2021 года. Сейчас мы просто готовимся. А когда заканчивается? 1 сентября 2026 года, 5 лет дается.

Я бился много лет назад в Думе за то, чтобы приватизацию квартир сделали бессрочной или хотя бы продлили. И этот процесс несколько раз продлевали — до 2001, 2005, 2007 годов.

А потом все-таки возобладала моя точка зрения, что приватизация квартир должна быть вечной. Теперь будем биться за то, чтобы продлить и эту — гаражную — амнистию.

Дальше сказано, должны быть гаражи построены до 30 декабря 2004 года. То есть, до того момента, когда вступил в действие Градостроительный кодекс, и такой у нас есть в стране. Мне письма идут уже миллионами: "Ну а наш гараж построили не в 2004 году, а в 2010, ведь ему уже тоже 10 лет…" Ну и вы будете приватизированы, только не по такому упрощенному, а по чуть-чуть более сложному пути.

Например, вам скажут: давайте разрешение на строительство — решение исполкома, управы или городской администрации. Мы же говорим о всей нашей стране, от Калининграда до Сахалина и Курильских островов. Везде, и на островах мы будем проводить эту амнистию.