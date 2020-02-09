Транспорт: изменения в регистрации

С начала года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты".

Какие новшества появились, на пресс-конференции "Порядок государственной регистрации транспортных средств с учетом изменений в законодательные акты" рассказали заместители начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Игнатов и Максим Кирьянов.

Владимир Игнатов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции:

— Я сообщу вам об изменениях, которые у нас уже произошли в текущем году. 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон №283 "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Определена новая концепция предоставления государственных услуг по регистрации транспорта, основанной на переходе от ведомственной регламентации данного направления деятельности к законодательной, закреплении на федеральном центре.

Положения Федерального закона регламентируют общие правила предоставления государственной услуги "регистрация транспорта".

В частности, уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста.

Такие транспортные средства регистрируются за одним из родителей, опекуном, попечителей, а по достижению повзрослевшим собственником 16-летнего возраста эта регистрация прекращается.

При обращении для проведения любых регистрационных действий доверенное лицо владельца транспортного средства обязано предоставить оригинал паспорта собственника, либо нотариально заверенную доверенность.

Принципиально новые моменты в государственной регистрации автомобилей

Кроме того, законом предусмотрены принципиально новые моменты:

это возможность нанесения дополнительной маркировки транспортного средства,

это присвоение государственного регистрационного номера

и участие в государственной регистрации транспортного средства специализированной организации.

Порядок нанесения дополнительной маркировки транспортного средства

Порядок нанесения дополнительной маркировки регламентируется постановлением правительства №1653 "Об утверждении требований к содержанию и способам нанесения дополнительной маркировки", которая была либо ранее уничтожена из-за коррозии, подделана, либо скрыта, а также подверглась изменениям или уничтожению вследствие противоправных действий третьих лиц.

Нанесение такой маркировки позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и сэкономит время владельца транспортного средства.

Право нанесения дополнительной маркировки предоставляется органом по сертификации испытательным лабораториям, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации: соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза.

Присвоение государственного регистрационного номера

Предусмотрена возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без выдачи с последующим их изготовлением уполномоченных на это организаций на основании волеизъявления владельца.

Также принципиально новым обстоятельством при присвоении государственных регистрационных знаков является обеспечение привязки кода региона к субъекту регистрации владельца транспортного средства.

Участие специализированных организаций в регистрации автомобилей

И третье — это участие специализированных организаций, которые непосредственно предоставляют государственную услугу.

К участию в процессе регистрации привлекаются дилеры, заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции.

Также они будут осматривать автомобили, формировать заявления и конкретные необходимые документы для Госавтоинспекции.

Изготовлением номерных знаков будут заниматься организации, получившие в установленном порядке разрешение на изготовление и включение в реестр изготовителей.

Порядок изготовления регистрационных знаков, включение организаций в реестр исполнителей также регистрируется соответствующим нормативным правовым документом — это постановление Российской Федерации №1842 "О порядке изготовления государственных регистрационных знаков". Также приказом МВД России №951 "Об утверждении Порядка включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр изготовителей".

Максим Кирьянов, заместитель начальника отдела регистрационной и экзаменационной работы УГИБДД МВД России по Московской области, полковник полиции:

— Владимир Алексеевич сказал все правильно, очень подробно, детально.

Я расскажу про главное, как это происходит в наших подразделениях.

Регистрация с выдачей знаков и без

Один из основных моментов — федеральным законом вводится положение, предусматривающее проведение регистрационных действий в подразделениях как с выдачей регистрационных знаков, так и без выдачи.

Любой гражданин либо владелец транспортного средства при обращении в подразделение Госавтоинспекции за государственной услугой и получением регистрационных знаков вправе либо получить спецпродукцию полностью, оплатив государственную услугу — 2800 рублей, получить свидетельство о регистрации или регистрационные знаки, либо просто оплатить госпошлину — 800 рублей и получить свидетельство о регистрации.

После того, как получил, зарегистрировал транспортное средство и получить СТС, он вправе обратиться в специализированную организацию для того, чтобы ему изготовили регистрационные пластины.

Есть еще, конечно, такой момент в этом, что уже когда гражданину зарегистрируют транспортное средство, он вправе повесить регистрационные знаки на машину для того, чтобы он мог передвигаться.

Потому что если он не повесит на транспортное средство регистрационные знаки, то уже будет административное наказание, если он выедет на дорогу общего пользования. Есть такой факт.

Привязка к номеру кода региона

Еще одним из основных моментов — присвоением государственного регистрационного номера будет обеспечена привязка кода региона к субъекту регистрации владельца.

Если вы проживаете в Московской области, значит, регистрационные знаки вы будете получать в Московской области.

Также если покупаете транспортное средство с номерами другого региона, то обращении в подразделение вы регистрационные знаки другого кода уже будете менять на тот код субъекта, который у вас прописан в паспорте.

Если вы проживаете в Москве и обращаетесь в подразделение Московской области, то в этом случае вы получите только свидетельство о регистрации в подразделении, а дальше вам уже будет необходимо обратиться в специализированную организацию для изготовления регистрационного знака.

Владимир Игнатов:

— Если вы приходите в подразделение по месту жительства, то вам необязательно самому изготавливать номерной знак — пластину.

Если вы приехали, допустим, из Саратова в Москву и проводите какие-то регистрационные действия с автомобилем, то присваивается код того региона, где вы проживаете.

В Москве вам присваивают знак, и вы с этим СТС обращаетесь на завод-изготовитель.

Кирьянов Максим:

— Все специализированные организации, изготавливающие номера, также находятся вблизи подразделений Госавтоинспекции.

Вся информация есть на вывесках, на стендах, где располагаются данные организации.

Машину могут зарегистровать за вас

Здесь еще один из таких интересных моментов: у нас к участию в процессе регистрации также привлекаются специализированные организации и заводы-изготовители транспортных средств, которые уже будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в подразделение Госавтоинспекции как по доверенности.

Также эти салоны, дилеры будут оформлять и заявления, собирать полностью необходимый комплект документов и предоставлять уже в подразделение.

Дилеры могут осуществлять регистрацию и также граждане могут по своему волеизъявлению при покупке нового транспортного средства в течение десяти суток обратиться в подразделение и зарегистрировать данное транспортное средство.

Нарушения при этом не будет никакого. Потому что на зарегистрированном транспортном средстве, если вы покупаете его не новое, регистрационные знаки уже есть. И вам дается десять дней для того, чтобы вы перерегистрировали его. Передвигаться вы можете, потому что знаки уже есть.

На новое транспортное средство при покупке вы можете в течение десяти дней повесить номера.

Собственники до 16 лет: как зарегистрировать транспортное средство

Еще один интересный момент — уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственник которых не достиг 16 лет. В этом моменте данное транспортное средство будет регистрироваться либо за мамой, за папой, либо опекун будет оформлять.

Как нужно действовать? Обращаются в подразделение, регистрируют, в особых отметках вписывают, что человек несовершеннолетний.

Как только человеку исполнится 16 лет, программное обеспечение в автоматическом режиме обеспечит ему регистрацию на транспортное средство — он сам становится собственником.

При осуществлении любого регистрационного действия есть у нас такое слово "доверитель".

Собственник делает доверенному лицу генеральную доверенность, при этом обязательно передавать свой паспорт (подлинник).

Теперь нельзя регистрировать по копии паспорта и обычной доверенности. Здесь прописали именно такие моменты, что должно быть в оригиналах. Без этого уже вам машину никто на государственный учет не поставит.

О дополнительной маркировке

Дополнительная маркировка — нанесенная — тоже фиксируется.

Владельцы транспортных средств сталкивались с такими проблемами, что нельзя было зарегистрировать, нельзя было передвигаться на таких транспортных средствах. Теперь после оформления всех административных процедур владельцы транспортных средств при обращении в подразделения Госавтоинспекции обращаются, составляются все необходимые документы, направляют людей на экспертизу.

После того, как все необходимые действия пройдут у владельца машины, уже направляют в специализированную организацию, которая наносит дополнительную маркировку.

Дополнительная маркировка уже будет идентифицировать транспортное средство полностью.

Тот VIN, который у вас был поврежден, все равно будет идентифицировать транспортное средство. И впоследствии у владельцев меньше будет проблем.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев