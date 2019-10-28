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Автор Сергей Бухранский

Для чего на машине сзади весит маленькое ведерко?

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У водителей в запасе есть масса ритуалов и причуд. Многие наверно видели, как под бампером позади машин болтаются ведра. И если у большегруза там можно наблюдать полноценное оцинкованное ведро, то на легковых автомобилях на этом месте можно обнаружить небольшие аккуратные копии ведерок, величиной не больше стакана.

Многие автовладельцы даже заявляют, что вид такого ведёрка у впереди стоящего автомобиля действует успокаивающе. Но наверняка это не единственное, для чего его помещают на это место.

  • Первая легенда гласит, что подобная традиция пришла ещё с тех времён, когда автомобилей еще не предвиделось. Но по дорогам мира вовсю разъезжали повозки запряженных лошадями, мулами и буйволами. Извозчики всегда возили с собой ведро, наполненное дегтем, которым они смазывали ступицы деревянных колес. И естественно водители первых автомобилей переняли эту привычку и также считали своим долгом возить такое ведро с собой.
  • Другая версия такого обычая идет из более позднего периода. В автомобилях прошлого вместо специальной охлаждающей жидкости использовалась обычная вода. В Советском Союзе первые автомобили имели как водяное, так и воздушное охлаждение. Соответственно в жару моторы нередко перегревались. Естественно, когда мотор перегревался, водитель хватал пресловутое ведро и мчался к ближайшему источнику воды чтобы прямо на месте остудить раскаленный мотор. Сегодня это выглядит странно, но в те времена такие действия показывали, что человек хорошо работает. В те времена техника работала на пределе, и естественно перегрев был обычным делом для шоферов прошлого.
  • Есть и более простое объяснение. Во время Второй Мировой войны ведро было атрибутом любой боевой машины, будь то танк или грузовик. Ведро само по себе очень нужная и полезная в быту вещь. В полевых условиях оно использовалось для различных целей. В нем можно было не только носить воду, но и готовить еду и даже переносить патроны. Вот и пришла эта традиция из военного в мирное время, так как фронтовики после войны пересаживались с танков на трактора и другие автомобили.

Соответственно в народе рождались истории, которые рассказывали, как обычное ведро спасало в различных сложных ситуациях. Тем самым ведро стало нести на себе свойства, которые могут приносить удачу. И если женщина с пустым ведром приносит неудачу, то автомобиль с таким ведром должен быть как минимум защищен от неудач.

Поэтому, если вы верите в приметы, то смело цепляйте ведро. Это отличный аксессуар, который придает автомобилю индивидуальности. Особенно интересно смотрится такое ведро на дорогом автомобиле премиум класса.

Фото: dial21. ru

Темы маленькое ведерко автомобильные приметы и ритуалы
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