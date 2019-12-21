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Автор Марина Пархоменко

Как узнать, был ли автомобиль в ДТП?

Авто

Подержанные машины до сих пор составляют основную часть отечественного автомобильного рынка. Главной проблемой при покупке автомобиля оказывается его состояние: попадал он в аварию или нет?

Ведь современные технологии дают возможность так реконструировать машину, что внешне она не отличается от новой. Но в пути эти повреждения дают о себе знать. Чтобы купить добротный автомобиль, предложенную модель необходимо тщательно осмотреть. Благодаря несложным советам любой автолюбитель сможет понять: была машина жертвой ДТП или нет.

Проверка кузова

Первоочередной задачей является проверка дверей и других деталей кузова, где встречаются зазоры. Они должны выглядеть равномерными со всех сторон. Неровности дают повод предположить, что они возникли из-за замены крыльев или дверей, или после удара.

Необходимо пристально рассмотреть крепежные детали подкрылок на колесных арках. Если между ними заметны щели или установлены различные крепежные элементы, то, скорее всего, их меняли или снимали при ремонте кузова.

Чаще всего подвергается повреждениям бампер, так как обычно его изготавливают из пластика. При детальной ревизии можно заметить следы ремонта. Не лишне постучать костяшками пальцев по бамперу, специфический звук раскроет секрет — вероятно деталь покрыли слоем шпатлевки.

Чтобы определить: ремонтировали кузов или нет, можно провести ладонью по краю колесной арки, дверей и по крыльям. Особое внимание нужно обратить на места, в которых крылья прилегают к бамперу. Изъяны кузова в таких уголках не под силу утаить даже высокопрофессиональным мастерам. Обнаружив неровности, можно делать вывод о том, что выполнялся ремонт кузова, а под лакокрасочным покрытием находится слой шпатлевки, маскирующий следы повреждений.

Еще один испытанный метод тестирования кузова на повреждения — прибегнуть к помощи слабого магнита. В тех местах, где нанесена толстым слоем шпатлевка, он будет плохо прилегать. Неравномерное покрытие автомобиля краской тоже наводит на мысль, что он побывал в ДТП.

Осмотр стекол и светотехники

Необходимо тщательно рассмотреть все стекла в машине, особенно лобовое и заднее и при этом изучить маркировку. Если она различная, то это может быть следствием ДТП. Вместе с тем к замене лобового стекла могли привести повреждения от камней, летящих при движении из-под колес встречных машин. Но не лишне спросить об этом у продавца.

Кроме того, стоит обследовать трещины, оставшиеся после попадания камей. Если есть трещина, а скола от камня нет, то этот факт выглядит подозрительно.

Заслуживают внимания и резиновые уплотнители. Если они установлены в заводских условиях, то одинаково состыкованы со стеклами. Неравномерная стыковка расскажет о том, что стекла меняли. Кроме того, по уплотнителям можно узнать: насколько качественно перекрашен автомобиль. Краска на них не должна отличаться от оттенка средства передвижения.

Если стекла фар новые, или сами фары выпущены в разное время, то возможно, автомобиль стал участником ДТП.

Как еще можно "вычислить" признаки аварии

Один из наиболее явных признаков того, что средство передвижения побывало в ДТП, это неравномерный износ протектора колес.

Покупателям следует знать, что обследовать машину лучше в солнечную погоду. При этом средство передвижения обязательно должно быть чисто вымытым.

Если машину доставили из США или европейских государств, то есть смысл просмотреть специальные интернет сервисы (AutoCheck или Carfax), где отражена подробная "биография" средства передвижения, до момента его ввоза в нашу страну.

И все же самым эффективным способом узнать: побывала машина а аварии или нет, остается обращение на станцию техобслуживаня, где она прошла ТО. Там мастера предоставят всю необходимую информацию о средстве передвижения, особенно, если покупатель пообещает стать клиентом этого техцентра.

Фото: news.meta.ua

Темы автомобиль покупка автомобиля советы автолюбителям
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