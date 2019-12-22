Почему перегревается двигатель автомобиля

Опытные автомобилисты знают, что безопасная и нормальная эксплуатация машины возможна только при соблюдении оптимальных температур. Работа множества внутренних компонентов должна быть согласована, так как это обеспечивает плавную езду автомобиля. Большое количество тепла отрицательно влияет на эксплуатацию машины, а также может привести к опасностям на дороге и внеплановому ремонту. Такую проблему как перегрев машины можно решить, зная его основные причины.

Утечка антифриза

Факт того, что машина оснащена целой системой, которая предназначена для терморегуляции, говорит о том, что это очень важно. Такие устройства как трубы для подачи антифриза и вентиляторы предназначены именно для этих целей. Большую роль в охлаждении автомобиля играет охлаждающая жидкость. Эта жидкость постоянно циркулируется через машинный двигатель, поглощая избыток теплоты и отводя её. Это необходимо для нормальной работы двигателя и движения автомобиля. Если происходит утечка антифриза, начинаются проблемы. Жидкость не должна попадать в другие системы. Главный признак утечки — лужица светлого цвета под днищем машины. Если при работе двигателя слышны щелчки, это можно считать еще одним признаком утечки. Щелчки слышны, потому что охладительный вентилятор перестал вращаться. Подобные проблемы, вызывающие нарушение показателей температуры, нельзя игнорировать.

Неисправность водяного насоса

Повреждение водяного насоса, который способствует охлаждению двигателя, тоже можно считать причиной перегрева машины. Это устройство отвечает за циркуляцию антифриза. В водяном насосе есть крыльчатка, которая обеспечивает его вращение и направляет антифриз. С течением времени крыльчатка подвергается износу и перестает оборачиваться. Из-за этого двигатель начинает сильно греться. Чтобы избежать проблем с машиной, крыльчатку нужно вовремя заменить.

Замерзание антифриза

При сильном холоде охлаждающая жидкость может загустеть и перестать проходить через двигатель. Именно по этой причине необходимо предварительно прогревать двигатель в зимний период. Но слишком густая жидкость не будет должным образом проходить по контуру, даже если двигатель будет перегрет. Чтобы этого избежать, используйте специальный антифриз для зимнего периода. Если этого не делать, двигатель даже при сильных морозах будет очень перегрет.

Засор системы охлаждения

Подобная проблема тоже влечет за собой перегрев двигателя автомобиля. Поток антифриза не должен быть заблокирован. Неисправность системы охлаждения может заключаться в ее засоре минеральными отложениями или в засорении сот радиатора. Препятствовать потоку жидкости могут также посторонние предметы или неисправность клапана. Все это может блокировать движение антифриза по трубам.

Фото: car.4-u.info