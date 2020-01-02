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Автор Татьяна Новоселова

Интересные факты про автомобили

Авто

Мир автомобилей интересный и увлекательный. Они помогают человеку, а иногда создают различные трудности, усложняя жизнь. Машина, как живой организм, требует внимания, ухода, регулярного осмотра и профилактики. На ней можно умчаться на край света, а можно, и в пробке застрять… на целых пять дней.

Самая длинная пробка

Самой длинной автомобильной пробкой считается затор, возникший на дороге в Китае в 2010 году. Около ста километров дороги государственного значения стали для водителей настоящим кошмаром. Чтобы преодолеть расстояние, вместо 1-2 минут, у большинства водителей уходило… целых 5 суток! Причиной, вызвавшей остановку трассы, стало множество грузовиков, транспортирующих уголь. А усугубилась ситуация проведением ремонтных работ на дороге, из-за чего участок магистрали был перекрыт.

Надежная защита

Во время пребывания Рузвельта в городе Чикаго в 1933 г, его пытались убыть, обстреляв машину. Президент при покушении не пострадал, даже не был ранен. Но мэр города, совершавший поездку вместе с ним, был убит. После этого инцидента президентская служба безопасности задумалась о более надежном транспортном средстве для первого лица государства. Был приобретен бывший кадиллак Аль-Капоне. Это настоящая неприступная крепость, со сверхпрочной обшивкой, с пуленепробиваемыми стеклами. В ней даже есть возможность вести огонь по врагу из пулемета.

"Само совершенство"

Финский гонщик Кими Райкконен, будучи еще юным, ездил… на "Ладе". Этот автомобиль он спас от утилизации, и считал его верхом совершенства. По словам гонщика, машина была надежной, почти никогда не ломалась, и не подводила его. Этот факт еще раз доказывает, что качество в Советском Союзе было на высоте, а если что и делалось, то на века.

Автосервис по-советски

В 60-х годах прошлого столетия в Советском Союзе только-только массово начали появляться автомобили у простых граждан. Тогда и появилось понятие "автолюбители". Автосервисов, как сейчас, в то время еще не было. Но, автолюбители технические вопросы решали просто. В случае, когда собственными силами не удавалось устранить неисправность автомобиля, владелец отвозил его на авторемонтный завод. Там, по относительно невысокой цене он мог выбрать любую, приглянувшуюся машину, из уже отремонтированных.

Запаска на все случаи

Автомобиль "Фольксваген", всем известный по прозвищу "Жук", имел очень интересную конструкцию устройства для омывания лобового стекла. Оно работало не от электрических импульсов, а за счет давления внутри запасного колеса, расположенного под капотом. Запаска всегда накачивалась с избытком, чтобы хватило на все.

Фото: innov. ru

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