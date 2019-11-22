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Авто
Автор Сергей Бухранский

Что такое автомобильный антистатик и нужен ли он вообще

Авто

Когда-то давно, когда я был ещё ребенком, то однажды спросил у отца, который был заядлым автомобилистом, что за ремешок болтается позади машины и трётся о дорогу. Отец рассказал мне, что это специальное и очень простое устройство, которое работает как громоотвод и если в машину ударит молния, то электрический разряд уйдет через это устройство прямиком в землю и не причинит вреда людям в машине.

Сегодня уже известно, что молния и так не повредит человеку в автомобиле, а вот этот пресловутый аксессуар работает несколько другим способом. Вспомните, как иногда бывает, когда выходишь из автомобиля, тянешь руку к двери и в этот момент автомобиль довольно чувствительно бьет током. Сегодня в нашей статье мы расскажем почему так происходит, а главное, как с этим бороться.

Что же ты такое — антистатик?

Антистатик для автомобиля — это крайне простое устройство. По своей конструкции — это резиновый ремешок, в котором находится металлическая полоска. Давайте разузнаем для чего он создан.

Когда автомобиль движется по дороге, то естественно он подвергается трению. Это трение происходит непосредственно о воздушные массы и конечно трению способствует пыль, которая в изобилии находится в воздухе возле любой дороги. Поскольку автомобиль отделен от земли резиновыми колесами, которые играют роль изолятора, то на кузове автомобиля от трения скапливается электрический заряд. Когда водитель или пассажир выходит из машины, то на нем и на автомобиле находятся разные по полярности заряды. И когда человек дотрагивается до машины, заряд с кузова проходит через руку человека. Автомобильный антистатик служит именно тому, чтобы снимать этот заряд с кузова машины и отправлять его в землю. Причем делает он это постоянно как в движении, так и тогда, когда автомобиль стоит. Особенно это устройство хорошо устанавливать на большие, грузовые автомобили, поскольку из-за из размеров статический заряд может быть очень мощным.

Как и где используется автомобильный антистатик?

Нет специального требования чтобы на всех автомобилях стоял антистатик. Многие даже не знают о его существовании и при этом нормально эксплуатируют автомобиль. Но иногда статическое электричество может очень донимать и если автомобилисту не лень, то проблему легко решить. Этот аксессуар обычно ставится позади автомобиля. Крепить его надо таким образом, чтобы верхняя часть имела хороший контакт с металлом кузова машины. Например, его можно прикрепить к болту, который держит бампер. А второй конец антистатика должен слегка волочиться по дорожному покрытию. Причем длину надо рассчитать так, чтобы антистатик касался земли при любой загрузке автомобиля.

Плюсы и минусы использования антистатика.

Как и любой другой автоаксессуар, антистатик имеет свои плюсы и минусы. Возможно для кого-то это совершенно не нужно, а для кого-то будет очень полезной информацией.

  • Естественно основным плюсом этого устройства, является защита водителя и пассажиров от ударов статическим электричеством. Надо отметить, что разряды статического электричества бывают довольно болезненными. Также это может быть опасным для людей, у которых установлены кардиостимуляторы.
  • Также это устройство гарантирует то, что на автозаправке не возникнет случайной искры, а история знает не один подобный случай, когда пожар начинался именно из-за статического электричества.
  • Также снимая с кузова статический заряд, антистатик способствует тому, что дорожная пыль не пристает к наэлектризованной машине и мыть ее придется значительно реже.

Также надо сказать и об очевидном минусе.

Дело в том, что подобный аксессуар очень недолговечен. С одной стороны, он быстро стирается о дорожное покрытие, а с другой он подвержен коррозии, что в первом и втором случае делает его рабочий век очень коротким. С другой стороны, его маленькая стоимость компенсирует короткую жизнь и позволяет менять его по необходимости, но часто.

Также следует отметить, что антистатик не является панацеей от статического электричества. Дело в том, что это электричество может скапливаться не только на кузове автомобиля, но и на одежде людей, находящихся в нем. А это значит, что разряд все равно будет проскакивать между металлом машины и человеком.

Не следует надеяться на антистатик, если на автомобиль упадет электрический провод линии электропередач. В данном случае, пока человек находится автомобиле, ему ничто не угрожает, главное, ни при каких обстоятельствах не выходить из автомобиля. Даже при наличии антистатика это электричество может убить. Поэтому, если автомобиль попал в ДТП или оказался на месте где упали провода, то надо сидеть в нем до приезда спасателей. Важно понимать, что основная защита от удара током — это стальная коробка, которая защищает человека пока он не наступил на землю. Наличие антистатика тут совершенно бессмысленно. Вне зависимости от его наличия следует относится к электричеству с осторожностью. Антистатик также не защитит от удара током, если проводить неправильный ремонт автомобиля. Плохая проводка в автомобиле даст разряд в руку независимо от наличия антистатика.

Фото: cargts.ru

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