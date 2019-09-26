Как почувствовать габариты своего автомобиля

Купив новый автомобиль и сдав на права, счастливый новоиспеченный автомобилист уже с первого дня готов кинуться осваивать науку вождения и стремится на оживленную дорогу. Но дьявол кроется в деталях.

Казалось бы, на дороге вроде все хорошо, но вот на парковке супермаркета начинаются проблемы. Надо поставить машину так, чтобы она не заняла сразу три места, никому не мешала проехать, да и сам автомобилист должен покинуть парковку без проблем. Но оказывается, что сделать это не так уж просто. А все потому, что неопытный водитель не чувствует габаритов собственной машины, чтобы справиться с этой проблемой, специалисты в области безопасного вождения разработали специальную систему упражнений, которые помогают начинающим автомобилистам понять и ощутить габариты своего транспортного средства.

Учимся чувствовать габариты авто

Обучаться этим полезным и несложным в реализации трюкам можно как на специальных площадках, так и на любой другой территории, где можно безопасно осуществлять автомобильные маневры.

Наезд

Для того, чтобы попрактиковаться с помощью этого упражнения, можно использовать пустую пластиковую бутылку. Водителю требуется наехать на нее поочередно одним и другим колесом. На первый взгляд это очень несложно, но на практике это получается не у всех с первого раза.

Маячок

Это стандартное упражнение. Можно использовать учебные конусы, мешки с песком, старые покрышки или пластиковые бутылки с водой. Надо просто проезжать между ними, стараясь не зацепить.

Метки на стекле

Иногда начинающие автомобилисты помещают на лобовое стекло определенные метки, с помощью которых они и определяют расстояние до препятствия.

Почему необходимо чувствовать габариты автомобиля

Естественно, что осознание размеров машины обязательно появится с опытом. И это очень облегчит жизнь автомобилиста. Это умение очень важно для нескольких вещей.

При движении в пробке или в плотном потоке. Во время такого движения автомобилисту крайне важно правильно двигаться в потоке и при этом соблюдать очень короткую дистанцию.

Знание габаритов поможет в сельской местности, где дороги не всегда отличаются качеством. Автомобилисту иногда приходится серьезно маневрировать между многими расположенными на близком расстоянии препятствиями.

Парковка очень важна в городской среде. От этого зависит быт и работа автомобилиста. А если учесть плотность транспорта, то важно уметь ставить машину в довольно ограниченное пространство.

Чего не отнять у инструкторов в автошколе, так это то, что все они дают один и тот же совет. Только практика позволит овладеть всеми премудростями безопасного вождения. Конечно, следует прилежно заниматься на курсах, но и после их окончания не стоит пренебрегать тренировками. Не надо лениться, ведь всего несколько занятий на площадке в течение часа — и начинающий водитель уже достаточно продвинется в деле ощущения габаритов его машины.

Иногда человек меняет машину на более громоздкую. И естественно, по привычке может попасть в неприятности. Чтобы этого избежать, даже опытному автомобилисту на новой машине не помешает несколько раз заехать на тренировочную площадку и поупражняться в овладении габаритами нового автомобиля.

Типичные ошибки новичка

Начинающий автомобилист не сразу начинает видеть общую картину на дороге, и в этом кроется проблема. Вот несколько ключевых ошибок, которые допускают новички.

Пренебрегают или не всегда учитывают расстояние от капота до другого автомобиля во время движения в пробке или плотном потоке.

Во время парковки используют только боковые зеркала, а это не дает общей картины позади автомобиля. При этом в боковое зеркало можно увидеть лишь часть автомобиля и не все препятствия.

Во время движения следит лишь за небольшим отрезком дороги перед капотом, при этом совершенно не осознавая всю окружающую дорожную обстановку.

Естественно, очень важно, чтобы все зеркала автомобиля были правильно настроены. Но надо понимать, что это лишь средства для облегчения вождения, и они не дают полной картины происходящего.

Что делать, чтобы почувствовать — какое расстояние занимает капот

Первым делом надо правильно выставить сиденье водителя. Человек должен хорошо видеть, где именно заканчивается капот машины, при этом надо учитывать длину, на которую выступает бампер. Некоторые наносят на край капота метку из яркой липкой ленты. Это своеобразный прицел, который дает возможность автомобилисту понимать, где он заканчивается.

Для облегчения движения задом надо научиться пользоваться всеми тремя зеркалами автомобиля. А также можно снабдить бампер датчиками или видеокамерой. Движение задом очень важно, и на него обязательно надо потратить время в период обучения и тренировок.

Естественно, только практика даст реальный результат, а для этого надо практиковаться на городских дорогах, где много поворотов. Важно не зацикливаться на одном и том же маршруте, а иногда его следует менять, так человек быстро освоится с габаритами машины. И естественно, во время парковки не стоит испытывать судьбу и лучше просто выйти из автомобиля и самому оценить расстояние до препятствия.

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