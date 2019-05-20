Двигатель автомобиля: мыть или не мыть, вот в чём вопрос

Уже не один год в Сети идут нешуточные баталии по вопросу, стоит ли мыть автомобильный двигатель или нет. Автовладельцы разделились на два лагеря, одни считают, что мыть можно и даже нужно, а другие говорят категорическое нет. Давайте всё-таки разберемся в этом деле и ответим на многие вопросы.

Как и другие части автомобиля, двигатель машины требует заботы и ухода. Сторонники мойки мотора, настаивают на следующих преимуществах.

Чистый двигатель приятен глазу и создает хорошее впечатление о машине в целом.

В чистом моторе улучшается теплообмен, что положительно сказывается на его рабочем ресурсе.

На вымытом двигателе хорошо видны свежие подтеки различных жидкостей, а значит можно вовремя заметить протечек и устранить ее.

На чистом двигателе, можно быстрее заменить неисправную или деформированную деталь, что позволит быстро исправить или заменить неисправную деталь.

Конечно это не все доводы в защиту мытья мотора. Но вот в чем солидарны все сторонники чистых двигателей, так это в том, что часто злоупотреблять такой процедурой не стоит. Также важно мыть двигатель на специальных станциях, где работают опытные специалисты. Если машина эксплуатировалась в городской черте, мыть двигатель целесообразно только перед тем, как машина будет продаваться. Также можно помыть двигатель перед проведением определенного ремонта.

Какие виды моек существуют

Сегодня наиболее распространены два вида обработки двигателя. Один вид — это обработка паром, а второй — мойка обычной водой.

Мытьё водой

Любопытно, что все СТО и мойки, где есть услуга промывки двигателя водой, изначально предупреждают автовладельцев, что если мотор после мойки не станет запускается, то персонал мойки не будет нести ответственности. Это происходит потому, что зачастую горе-специалисты моют моторы неправильно, что приводит к замыканиям электрооборудования.

Если автовладелец всё-таки решится помыть двигатель своего автомобиля самостоятельно или на специальном сервисе, то он должен знать следующее:

Перед началом мойки надо тщательно изолировать с помощью полиэтиленовых пакетов: аккумулятор, электропроводку предохранители и воздухозаборник.

В качестве моющего средства надо использовать только специальные моющие средства.

Мотор следует мыть при температуре воздуха от двадцати, до сорока градусов. Вода при этом должна быть такой же температуры, как и воздух.

Все заводские наклейки на двигателе, надо заклеить скотчем, так как после мойки они могут попросту отвалиться.

Очень важно после процедуры, тщательно высушить мотор со снятым предварительно защитным полиэтиленом. Если двигатель мылся в домашних условиях, то сушить его можно пылесосом на обдуве. А если это делалось на сервисе, то сушится он с помощью аппарата со сжатым воздухом.

Если все было сделано правильно, то с запуском двигателя проблем не возникнет, если всё-таки он не заведется, то следует тщательно просушить все электрические элементы автомобиля.

Чистка паром

Мойка двигателя паром

Чистка мотора паром, считается более приемлемой альтернативой мойке водой. Во-первых, при чистке паром не страдает электрооборудование автомобиля. Поскольку не используется большое количество воды. Струя горячего пара идёт через насадку непосредственно на поверхности двигателя. После попадания пара, поверхность остается практически сухой, что гарантирует нормальный запуск двигателя. С другой стороны, пар очищает поверхности хуже, чем вода, но при этом можно не переживать за электрику автомобиля.

Преимущества пара

Поскольку в данном случае практически отсутствует вода и пена от моющего средства, то это не позволит замкнуть проводку или попасть воде в технологические отверстия.

Сама чистка паром довольно эффективна и не требует длительного времени, что подойдёт даже нетерпеливому человеку.

Подобная мойка очень экономична. Во-первых, нет нужды тратить воду и моющие средства. Во-вторых, из-за экономичности такая мойка стоит дешевле.

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