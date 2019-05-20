Уже не один год в Сети идут нешуточные баталии по вопросу, стоит ли мыть автомобильный двигатель или нет. Автовладельцы разделились на два лагеря, одни считают, что мыть можно и даже нужно, а другие говорят категорическое нет. Давайте всё-таки разберемся в этом деле и ответим на многие вопросы.
Как и другие части автомобиля, двигатель машины требует заботы и ухода. Сторонники мойки мотора, настаивают на следующих преимуществах.
Конечно это не все доводы в защиту мытья мотора. Но вот в чем солидарны все сторонники чистых двигателей, так это в том, что часто злоупотреблять такой процедурой не стоит. Также важно мыть двигатель на специальных станциях, где работают опытные специалисты. Если машина эксплуатировалась в городской черте, мыть двигатель целесообразно только перед тем, как машина будет продаваться. Также можно помыть двигатель перед проведением определенного ремонта.
Сегодня наиболее распространены два вида обработки двигателя. Один вид — это обработка паром, а второй — мойка обычной водой.
Любопытно, что все СТО и мойки, где есть услуга промывки двигателя водой, изначально предупреждают автовладельцев, что если мотор после мойки не станет запускается, то персонал мойки не будет нести ответственности. Это происходит потому, что зачастую горе-специалисты моют моторы неправильно, что приводит к замыканиям электрооборудования.
Если автовладелец всё-таки решится помыть двигатель своего автомобиля самостоятельно или на специальном сервисе, то он должен знать следующее:
Если все было сделано правильно, то с запуском двигателя проблем не возникнет, если всё-таки он не заведется, то следует тщательно просушить все электрические элементы автомобиля.
Чистка мотора паром, считается более приемлемой альтернативой мойке водой. Во-первых, при чистке паром не страдает электрооборудование автомобиля. Поскольку не используется большое количество воды. Струя горячего пара идёт через насадку непосредственно на поверхности двигателя. После попадания пара, поверхность остается практически сухой, что гарантирует нормальный запуск двигателя. С другой стороны, пар очищает поверхности хуже, чем вода, но при этом можно не переживать за электрику автомобиля.
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