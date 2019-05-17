Масло в двигателе "уходит": если один литр на две тысячи пробега автомобиля, мотор неисправен

Всем автовладельцам точно известно, что надо регулярно менять масло в двигателе. И делать это надо строго в определенное время, согласно рекомендациям производителя данного автомобиля.

Но иногда бывает так, что по причине каких-либо неисправностей или особенностей конструкции мотора определенной модели автомобиля, моторное масло начинает понемногу уходить, или как говорят в народе: "двигатель ест масло". Соответственно, в период между плановой сменой масла автомобилисту приходится доливать его недостающее количество. Вот как раз о том, как правильно это делать, мы и хотим рассказать в нашей статье.

"Уходит" масло: основные причины

Надо начинать задумываться о проблеме, если потери масла составляют один литр на две тысячи пробега автомобиля. Такой показатель может вполне очевидно указывать на неисправность двигателя. В этом случае настоятельно рекомендуется провести диагностику мотора и выявить причину потери масла.

Появление трещин в головке блока цилиндров

"Уходить" масло может по нескольким причинам. Чаще всего это появление трещин в головке блока цилиндров. В этом случае в масло начинает поступать охлаждающая жидкость, и это сопровождается появлением характерного дыма. Именно такой синеватый дым указывает на то, что масло начало сгорать.

"Неродное" масло

Другой причиной может служить ситуация, когда автовладелец по недосмотру долил в двигатель отличное от залитого масло. Иногда это может привести к потере смазочных характеристик в результате смешивания несовместимых присадок.

Растрескавшиеся и ссохшиеся прокладки

Также масло может "уходить" из-за ссохшихся и растрескавшихся прокладок. Чтобы устранить такую неисправность, следует вскрывать мотор и менять прокладки. Хотя на первый взгляд подобный ремонт кажется очень простым, но на практике это серьезная и трудоемкая работа, которая стоит достаточно дорого.

Неисправность турбин наддува

Ещё одной причиной может служить неисправность турбин наддува. Такой неправильный турбонаддув приводит к повышению температуры мотора, а это в свою очередь ведет к подгоранию масла. Такое подгоревшее масло забивает каналы и у автовладельца нет другого выхода, как делать капитальный ремонт.

В некоторых случаях сама конструкция мотора допускает определенную норму потребления масла, например, один литр на три тысячи километров. Причем такая допустимая норма устанавливается самим производителем автомобиля. При этом зная о таком нюансе, в автомастерской отказываются ремонтировать моторы, когда автовладелец жалуется на потерю масла.

Надо отметить, что существуют и другие причины, по которым мотор может терять масло, но о них мы расскажем в других статьях, а в продолжении этой мы подробно рассмотрим способы долива недостающего масла.

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