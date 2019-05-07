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Автор Ирина Гусакова

Маленькие внедорожники 2016 года: надёжные и неприхотливые

Авто

Компания J. D.Power регулярно собирает у владельцев внедорожников информацию об их машинах и суммирует ее, чтобы получить достаточно данных о том, насколько определенные модели склонны ломаться или проявлять себя надежными и неприхотливыми. Информацию собирают после года владения машиной, речь идет о моделях трехгодичной давности. в настоящем рейтинге — машины, изначально представленные в 2016 году.

Маленькие внедорожники 2016 года: надёжные и неприхотливые

Buick Encore

Маленький кроссовер с большими амбициями, Buick Encore является великолепным автомобилем за приемлемую цену и в компактном корпусе. Машина оснащается четырехцилиндровым двигателем объемом 1,4 литра. В 2016 году появился вариант автомобиля Sport Touring, мощность которого увеличилась со 138 до 153 лошадиных сил.

Ford Escape

Популярный кроссовер Ford Escape сочетает в себе европейский стиль и великолепную управляемость. Предлагаемый в вариантах S, SE и Titanium, он имеет на выбор три различных двигателя, а также оснащен передним или полным приводом. С учетом всего этого машина может подойти людям с самыми различными требованиями и доходом. В 2017 году модель получила обновление.

Honda CR-V

Один из самых популярных кроссоверов, Honda CR-V на протяжении многих лет имеет репутацию превосходного сочетания размера, безопасности, эффективности и надежности. Модель 2016 года не стала исключением. В преддверии полного обновления дизайна, которое было сделано в 2017 году, модель 2016 года почти не имеет никаких изменений, кроме добавления варианта Special Edition, который получил такие элементы, как затемненное заднее стекло и алюминиевые диски.

Subaru Forester

Безопасная и надежная, Subaru Forester имеет множество преданных поклонников по всему миру. Она имеет высокий клиренс и потрясающие отчеты о надежности. Все это приводит к тому, что с каждым годом продажи Forester только возрастают. Модель 2016 года получила новую информационно-развлекательную систему. В остальном она все так же предлагает либо четырехцилиндровый двигатель в 2,5 литра, либо турбированный с объемом 2 литра, устанавливаемый на версиях XT.

Toyota RAV4

Через двадцать лет после появления этот автомобиль продолжает устанавливать стандарты в своем классе, благодаря просторному и функциональному интерьеру, большому багажнику, высокой безопасности и легендарной надежности. Модель 2016 года получила некоторые изменения, касающиеся прежде всего обновленных систем безопасности, получивших самых высокие оценки. Также была добавлена спортивная версия SE, и появился гибридный вариант автомобиля.

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Куратор: Игорь Моржаретто
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