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Автор Татьяна Новоселова

Максимальная скорость первого "Мерседеса" была 13 км/ч

Авто

С момента изобретения автомобиля, вся его эволюция шла с наращиванием скоростных параметров. Каждая новая модель могла похвастаться все большей мощностью и скоростью. Человеку свойственно желание испытать острые ощущения, быть быстрее ветра. Но бывает и наоборот: хочется никуда не спешить, медленно проезжая по загородной дороге, наслаждаться закатом и слушать сверчков.

Максимальная скорость первого "Мерседеса" была 13 км/ч

Первый самый медленный Mercedes

Линейку самых медленных автомобилей возглавил представитель компании Mercedes Bens еще в 1885 году. Машина напоминала трехколесный велосипед, но "начинка" была автомобильная.

Колеса у этого чуда техники были со спицами, имелась цепная передача и трубчатая рама. В качестве горючего использовался бензин. Зажигание производилось от электрической искры, а источником питания служила батарея. Мотор охлаждался водой.

Для этой машины Бенц изобрел карбюратор, чтобы получать горючую смесь. А для соединения задних колес и мотора появился механизм сцепления, который в ходу до сих пор. Максимальная скорость, которую развивал этот гибрид, была 13 км/ч.

Peel P50

Рейтинг самых медленных машин в мире на сегодняшний день возглавляет английский трехколесный автомобиль Peel P50. Заявленная производителем скорость аппарата — 61 км/ч, но фактическая — ближе к 45 км/ч, это зависит от веса водителя. Микромобиль выпускался Peel Engineering в 1963–1964 гг. Потом им интересовались только коллекционеры. Но с 2010 года компания вновь начала серийное производство "крошки".

Малютка P50, помимо того что входит в рейтинг самых медленных, он еще с 1963 г возглавляет список самых маленьких автомобилей в мире. Его габариты:

  • длина — 1,34 м;
  • ширина — 0,99 м;
  • высота — 1,2 м.

Человек ростом выше 180 см с трудом сможет в него поместиться. Но те, кто пониже, даже смогут ездить в нем с относительным комфортом.

Отличительной особенностью Peel P50 является отсутствие у него задней передачи. Но этот факт не создает проблемы водителю. Чтобы развернуть транспортное средство, сзади продумана ручка, за которую машина приподнимается и разворачивается. Благо это чудо весит всего 59 кг. Его даже можно взять с собой на работу.

Tata nano

Небольшой автомобиль индийского производства Tata nano, в мире известен еще как самый дешевый автомобиль. Начали производить машину в 2008 году. Она отличается малыми габаритами и интересным дизайном окон. Пассажирам в автомобиле открывается замечательный широкий обзор.

Объем бака для горючего — всего четыре литра. Мощность аппарата — 38 лошадиных сил. Малышка может разогнаться максимально до 105 км/ч. Выпуская данную модель, производители преследовали также цель экономии парковочных мест в городах.

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